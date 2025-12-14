A vendég ELTE BEAC Újbuda nagy különbséggel, 83-57-re nyert az UNI Győr felett a női kosárlabda NB I-ben.

Az Uni Győr irányítóját, Dubei Debórát súlyos sportszerűtlenség miatt állították ki

A Győr magyar válogatott kosara megrúgta ellenfelét

A harmadik negyedben a Győr irányítóját, Dubei Debórát egy rendkívül sportszerűtlen megmozdulásért azonnal kiállították a játékvezetők, így már nem jöhetett vissza a pályára. A győriek csapatkapitánya egy támadás során elesett, ám a szabálytalanságot nem fújták le, így bosszúból a földön fekve, hátulról belerúgott ellenfelébe.

Az Uni Győr vasárnap közleményben reagált az esetre.

„Ezúton kérünk elnézést mindenkitől, és elhatárolódunk minden ilyen cselekedettől. Klubunk hétfőn megkezdi az eset teljes körű kivizsgálását, mert úgy gondoljuk, ilyen jeleneteknek nincs helyük a pályán, különösen úgy, hogy a lelátón sok gyermek, köztük utánpótlás játékosaink is jelen voltak, akik felé nem ilyen példával kell szolgálni az első csapat játékosainak. A vizsgálat eredményéről azonnal tájékoztatjuk a közvéleményt” – írta Dúl Norbert, a győri klub vezérigazgatója.