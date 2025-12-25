Győri-Lukács Viktória, a Győri Audi ETO KC klasszisa június elején csapatával még a Bajnokok Ligájában diadalmaskodott, július végén pedig bejelentette, hogy ikrekkel várandós, így egy időre pihenőt kell tartania.

Győri-Lukács Viktória karácsonykor adott életet ikerlányainak

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Karácsonykor érkeztek a Győri-Lukács az ikrek

December 24-én Győri-Lukács Viktória és a férje, a szintén kézilabdázó Győri Mátyás a közösségi oldalaikon osztották meg, hogy az ikerlányok érkezésével beteljesült az álmuk.

„Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk” – idézte Győri-Lukács Viktóriát a klub Facebook-oldala.