Ennél szebb és emlékezetesebb karácsonyi ajándékot nem is kaphatott volna a Győri Audi ETO KC és a magyar kézilabda-válogatott klasszisa. Győri-Lukács Viktória és férje, a szintén kézilabdázó Győri Mátyás a közösségi oldalaikon tudatták, hogy megszülettek ikerlányaik.
Győri-Lukács Viktória, a Győri Audi ETO KC klasszisa június elején csapatával még a Bajnokok Ligájában diadalmaskodott, július végén pedig bejelentette, hogy ikrekkel várandós, így egy időre pihenőt kell tartania.
Karácsonykor érkeztek a Győri-Lukács az ikrek
December 24-én Győri-Lukács Viktória és a férje, a szintén kézilabdázó Győri Mátyás a közösségi oldalaikon osztották meg, hogy az ikerlányok érkezésével beteljesült az álmuk.
„Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk” – idézte Győri-Lukács Viktóriát a klub Facebook-oldala.
