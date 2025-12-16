Live
A magyar női kézilabda-válogatott játékosáról a román sajtóban azt állították, hogy a CSM Bukarest csapatához igazol. Győri-Lukács Viktória azonban cáfolta a hírt, az ETO jobbszélsője kijelentette, hogy nem vált klubot. Később kiderült, hogy a románok óriásit hibáztak, mert minden bizonnyal egy másik magyar játékos fogja erősíteni a bukaresti csapatot a következő idénytől, de őt nem Győri-Lukács Viktóriának hívják.

Győri-Lukács Viktória kapcsán kész tényként közölte a román Gazeta Sporturilor lap, hogy a magyar válogatott kézilabdázó a következő idénytől már a CSM Bukarest csapatában folytatja pályafutását. Az ETO játékosáról azt is állították, hogy 2028-ig szóló szerződést kötött, ám az érintett határozottan cáfolta a róla terjedő híreket.

Győri-Lukács Viktória nem igazol Romániába
Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Győri-Lukács Viktóriát összekeverték Faluvégi Dorottyával a románok?

A 30 éves jobbszélső a közösségi médiában reagált a híresztelésekre. 

A mai hírekre reagálva: nem hagyom el az ETO-t”

– idézte a Magyar Nemzet a győriek klasszisát.

Az ETO-val kétszeres BL-győztes Győri-Lukács Viktória gyermeket vár, ezért a holland-német közös rendezésű női kézi-vb-n sem szerepelt. A román sportsajtóban ennek ellenére azt állították, hogy a bukaresti klubban a magyar kézilabdázó stabil kezdőjátékos lenne, mivel a dán Trine Jensen Ostergaard bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a csapatot. 

Később kiderült, hogy az álhír mögött egy kapitális tévedés áll. Miután a 30 éves játékos cáfolta a hírt, a Gazeta Sporturilor kedd délelőtt egyszerűen átírta az eredeti cikkét. 

Mindezt úgy, hogy a Győri-Lukácsról szóló részt kicserélte egy másik magyar válogatott kézilabdázóra, Faluvégi Dorottyára szabva, ugyanis utóbbi igazolhat a bukaresti csapathoz, ám hivatalos bejelentés még ezzel kapcsolatban sem történt.

Hungarys right wing #48 Dorottya Faluvegi during the European Women's EHF EURO 2024 Handball Championship Group I main round match between Hungary and Poland in Debrecen, Hungary, on December 6, 2024. (Photo by Ferenc ISZA / AFP)
Faluvégi Dorottya igazolhat Bukarestbe
Fotó: FERENC ISZA / AFP

A volt ETO- és Fradi-játékos legutóbb Németországban légióskodott, jelenleg a rehabilitációját tölti a térdműtétje után és csapatot keres magának.

„Faluvégi Dorottya jobbszélső a CSM Bukarest csapatában játszik majd a következő szezontól. A GSP eredetileg azt írta, hogy Győri-Lukács Viktóra csatlakozik a román bajnokcsapathoz. A helyzet azonban megváltozott” – magyarázkodott súlyos tévedése után a román lap, Faluvégi pedig a lehetséges átigazolással kapcsolatban azt mondta, hogy csak akkor beszél bármi ilyesmiről, ha már megszületik a megállapodás.

Győri-Lukács és Faluvégi is kihagyta év végén rendezett női kézilabda-vb-t, amely Norvégia győzelmével ért véget, a magyar válogatott pedig a hetedik helyen zárt.

