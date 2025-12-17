A szervezők szerdai tájékoztatása szerint alapításának 100. évfordulóján a Harlem Globetrotters 2026. október 29-én a Veszprém Arénában, 30-án a szegedi Városi Sportcsarnokban, 31-én pedig a Papp László Budapest Sportarénában szerepel.

A világ minden táján odavannak a nézők a Harlem Globetrotters produkciójáért

Fotó: ALAN MORICI / AGIF

A turné során a csapat bemutatja jubileumi mezét, amellyel a Globetrotters elmúlt száz évének tiszteleg, miközben állandó riválisával, a Washington Generalsszel csap össze

Meglepetések is várják a Harlem Globetrotters rajongóit

A rajongókat az elképesztő technikai bravúrok mellett meglepetések is várják, mint például a Spalding arany kosárlabdája, vagy a meccs előtti találkozó a Harlem Globetrotters játékosaival, akik a bemutató után aláírásokat is osztogatnak majd.

Az "utazó kosárcirkusz" évente mintegy háromszáz előadást tart világszerte, és Magyarországon is visszatérő vendégnek számít, 2003-ban és 2017-ben négy városban is fellépett az aktuális turnéja során.