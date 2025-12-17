Live
December 21-én elnökválasztásra kerít sort a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF). Hasszan Musztafa „hazai pályán”, Egyiptomban kaphatja meg újra a bizalmat, és kerülhet immár hetedik alkalommal is a nemzetközi szövetség élére. Amennyiben ez bekövetkezik, a népszerű sportág újabb szörnyű időszak elé nézhet.

A norvégok győzemével véget ért női kézilabda-világbajnokság döntőjét hiába szeretné bárki megtekinteni újra, a legnagyobb videómegosztó oldalon nem fogja megtalálni. Meglepő módon ugyanez elmondható a férfi kézi-vb legnagyobb mérkőzéseiről is. A 21. században tombol a digitalizáció, az interneten minden fontosabb esemény megtalálható, a közösségi média szerepe megkerülhetetlen, ám úgy tűnik, mindez a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) és annak elnöke, Hasszan Musztafa számára nem prioritás.

Hasszan Musztafa, az IHF elnöke
Hasszan Musztafa, az IHF elnöke
Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix

Hasszan Musztafa újraválasztása elkerülhetetlen?

Az említett jelenség csupán egy a kézilabdát érintő problámák közül, melyeket illetően óriási felelősség terheli a szövetség elnökét, az egyiptomi Hasszan Musztafát. 

A 81 éves sportvezető azonban még nem óhajt eltávolodni a sportágtól, ugyanis jelöltette magát az újabb ciklusra. 

A négyévente rendezendő elnökválasztásra ráadásul saját hazájában, Egyiptomban kerül sor idén decemberben. Musztafának papíron három ellenfele van, viszont sorsáról fantomszövetségek szavazata is dönthet – számolt be róla hosszú elemzésében a Magyar Nemzet. Az IHF tagsága 211 ország, pontosan annyi, mint a FIFA, azaz a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség taglétszáma, ám ezek jelentős része fantomszövetség, tehát nincs válogatottja és nemzeti bajnokságot sem üzemeltet.

The president of International Handball federation Hassan Moustafa with Ashraf Sobhy Minister of Youth and Sports of Egypt during the final ceremony of the IHF World Championship, Egypt 2025 (Photo by Mohamed Tageldin / Middle East Images via AFP)
Hasszan Musztafa újabb győzelme borítékolható?
Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Ha Hasszan Musztafát újra megválasztják, romba dőlhet a kézilabda

Musztafa 2000 óta az IHF elnöke, posztjáról pedig a jövőben sem mondana le. 

Az egyiptomit sokan korrupt diktátornak tartják, 

egyesek viszont úgy vélik, nélküle a kézilabda már rég eltűnt volna a süllyesztőben. A tények és az elmúlt időszakban történtek azonban nem azt mutatják, hogy utóbbi állítás volna igaz, sőt, éppen ellenkezőleg. Az átláthatatlan szabályok, a sportág tönkretétele miatt már legendás játékosok is felemelték a hangjukat, és hosszasan lehetne folytani a súlyos problémák sorát, melyek Musztafa kinevezése óta sújtják a kézilabdát.

A sportág szempontjából a közelgő elnökválasztás sorsdöntőnek ígérkezik. 

Ha Musztafa megkapja az újabb négy évet, akkor a kézilabda helyzete tovább süllyedhet, 

s mivel a következő két olimpia rendező országában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában egyáltalán nem fontos sportágról van szó, félő, hogy hosszabb távon a kézilabda olimpiai jelenléte is veszélybe kerülhet.

A teljes cikk IDE kattintva megtekinthető.

