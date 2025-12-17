A norvégok győzemével véget ért női kézilabda-világbajnokság döntőjét hiába szeretné bárki megtekinteni újra, a legnagyobb videómegosztó oldalon nem fogja megtalálni. Meglepő módon ugyanez elmondható a férfi kézi-vb legnagyobb mérkőzéseiről is. A 21. században tombol a digitalizáció, az interneten minden fontosabb esemény megtalálható, a közösségi média szerepe megkerülhetetlen, ám úgy tűnik, mindez a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) és annak elnöke, Hasszan Musztafa számára nem prioritás.

Hasszan Musztafa, az IHF elnöke

Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix

Hasszan Musztafa újraválasztása elkerülhetetlen?

Az említett jelenség csupán egy a kézilabdát érintő problámák közül, melyeket illetően óriási felelősség terheli a szövetség elnökét, az egyiptomi Hasszan Musztafát.

A 81 éves sportvezető azonban még nem óhajt eltávolodni a sportágtól, ugyanis jelöltette magát az újabb ciklusra.

A négyévente rendezendő elnökválasztásra ráadásul saját hazájában, Egyiptomban kerül sor idén decemberben. Musztafának papíron három ellenfele van, viszont sorsáról fantomszövetségek szavazata is dönthet – számolt be róla hosszú elemzésében a Magyar Nemzet. Az IHF tagsága 211 ország, pontosan annyi, mint a FIFA, azaz a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség taglétszáma, ám ezek jelentős része fantomszövetség, tehát nincs válogatottja és nemzeti bajnokságot sem üzemeltet.

Hasszan Musztafa újabb győzelme borítékolható?

Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Ha Hasszan Musztafát újra megválasztják, romba dőlhet a kézilabda

Musztafa 2000 óta az IHF elnöke, posztjáról pedig a jövőben sem mondana le.

Az egyiptomit sokan korrupt diktátornak tartják,

egyesek viszont úgy vélik, nélküle a kézilabda már rég eltűnt volna a süllyesztőben. A tények és az elmúlt időszakban történtek azonban nem azt mutatják, hogy utóbbi állítás volna igaz, sőt, éppen ellenkezőleg. Az átláthatatlan szabályok, a sportág tönkretétele miatt már legendás játékosok is felemelték a hangjukat, és hosszasan lehetne folytani a súlyos problémák sorát, melyek Musztafa kinevezése óta sújtják a kézilabdát.

A sportág szempontjából a közelgő elnökválasztás sorsdöntőnek ígérkezik.

Ha Musztafa megkapja az újabb négy évet, akkor a kézilabda helyzete tovább süllyedhet,

s mivel a következő két olimpia rendező országában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában egyáltalán nem fontos sportágról van szó, félő, hogy hosszabb távon a kézilabda olimpiai jelenléte is veszélybe kerülhet.