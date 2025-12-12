A tét minden szempontból óriási. A négyszeres világbajnok Norvégia esélyesként érkezett Rotterdamba, a skandinávoknál szinte alapelvárás az újabb döntő és vb-cím. A másik oldalon a házigazda Hollandia történelmi lehetőség előtt áll: 2019 után másodszor lehet világbajnok, ráadásul hazai pályán. Egy ilyen rangadón mindkét csapatnak égető szüksége van a legjobbjaira – a hollandoknak a fájdalmakkal küzdő Lois Abbinghra, a norvégoknak pedig a világ jelenlegi legjobbjának tartott Henny Reistadra.

Henny Reistad kapott eleget a Montenegró elleni negyeddöntőben. A norvégok féltik a világ legjobb játékosát a hollandok elleni elődöntő előtt a női kézilabda-vb-n Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Norvég panasz: nem védik meg a sztárt

A Magyar Nemzet írása szerint norvég táborban azonban komoly aggodalom uralkodik.

Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány szerint az ellenfelek célzottan, sokszor durva eszközökkel próbálják megállítani Henny Reistadot, miközben a játékvezetők nem lépnek fel kellő szigorral.

A kapitány külön kiemelte: volt olyan jelenet, amikor Reistadot oldalról lökték el a levegőben, több métert repült, mégsem járt érte kiállítás.

„Mi ugyanezért két percet kapunk, Henny pedig semmit" – fakadt ki Gjekstad, aki szerint ez már sérülésveszéllyel jár.

Henny Reistad üzent: nem lehet megfélemlíteni

A világklasszis irányító-átlövő a negyeddöntőben kilenc góllal vezette győzelemre Norvégiát, és nem tagadta: voltak veszélyes szituációk.

„A levegőben lökdöstek meg felelőtlenül, ami a földet érésnél is kockázatos" – mondta.

Amikor arról kérdezték, hogy mindez alkalmas lehet-e a megfélemlítésére, a válasza egyértelmű volt: Nem!

Tudom, hogy kulcsjátékos vagyok, meg akarnak állítani. Ugyanúgy játszom tovább, és bízom benne, hogy a bírók végzik a dolgukat.

Péntek este kiderül, sikerül-e a hollandoknak megállítani Reistadot, vagy a norvég sztár ismét eldönti a rangadót.

Női kézilabda-vb, elődöntők

(Rotterdam, Ahoy Aréna):

• Franciaország–Németország 17.45

• Norvégia–Hollandia 20.45

A magyar válogatott a hetedik helyen zárta a világbajnokságot.