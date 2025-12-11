Eltérően értékeltek a magyarok és a hollandok a 28-23-as hazai győzelemmel végződött negyeddöntő után a női kézilabda-vb-n. A magyar játékosok Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal egyetemben nem rejtik véka alá a véleményüket: a játékvezetők ténykedése befolyásolta a végeredményt. A hollandok tovább élvezték a közönség támogatását és magyarországi, a Fradiban és a Győrben szereplő légiósaiknak is köszönhetően mentális fölényben voltak.
Szemerey Zsófi kifakadt: Ilyen támogatást hogy lehet megengedni?
A mérkőzés után Szemerey Zsófi arról beszélt, a játékvezetők kritikán aluli módon nyúltak bele a találkozóba.
„Gratulálok az ellenfélnek, jók voltak. De azt a fajta támogatást, amit kaptak a bíróktól, nem értem, hogy lehet megengedni egy vb-negyeddöntőben” – fakadt ki a kapus.
Szemerey szerint a folyamatos, következetlen ítéletek felőrölték a magyar játékosokat, akik hiába küzdöttek, mintha egy láthatatlan falon pattant volna vissza minden energiájuk.
A magyar kapus egy Bo van Weteringgel történt összetűzésről is beszélt:
„Ha mi tépjük ki a labdát, lehet, két percet kapunk. Ők bármit megtehettek. De nem erre fogom, a hibákat azonnal megbosszulták.”
Mentális hadviselés: ki ismeri jobban a másikat?
A győri játékos, Dione Housheer, a mezőny legjobbja (8 gól), egészen más perspektívából értékelt, miként a Magyar Nemzet idézi a véleményét.
A holland sajtónak elmondta: „Egészen felemelő volt. A közönség rengeteg energiát adott.”
Housheer szerint a meccs egyik kulcsa a mentális fölény volt, amelyben – saját bevallása szerint – a hollandok kerültek felül, részben a magyar klubtársakkal közös mindennapi edzésmunka miatt.
Ez egy mentális játék arról, ki ismeri jobban a másikat. Ma ez nekünk kedvezett.
Érdekesség, hogy egyszer viszont Szemerey húzott ebből hasznot, amikor kivédte Housheer hétméteresét.
A holland légiósok megmutatták, miért játszanak Győrben és a Fradiban
A négy Magyarországon szereplő holland játékos számai önmagukért beszélnek a magyarok elleni meccsen:
- Dione Housheer (Győr) – 8 gól
- Bo van Wetering (Győr) – 4 gól
- Kelly Dulfer (Győr) – 3 gól
- Angela Malestein (FTC) – 4 gól
20 gól a 28-ból – vagyis a holland válogatott teljesítményének gerincét épp azok adták, akik hétről hétre a magyar bajnokságban játszanak.
Ez világos üzenet: ők jobban felkészültek a magyar játékosokból, mint mi belőlük.
Nem véletlen, hogy a Győr és immár a Fradi is tele van légiósokkal, akik a legélesebb helyzetben – egy világbajnoki negyeddöntőben – is bizonyították, miért tartanak ott, ahol.
Fájdalmas magyar vereség, megérdemelt holland siker
A magyar válogatottnak így maradt a hetedik hely, és egy olyan vereség, amely nemcsak fájó, de tanulságos is:
a modern kézilabdában az a csapat jut előre, amelynek játékosai a legmagasabb szinten hozzák a formájukat – és ez most a holland légiósok voltak, nem a magyarok.
A Hollandia–Magyarországon az Ahoy Arénában jelen volt Vilmos-Sándor holland király is, aki együtt ünnepelt a játékosokkal. A holland válogatott a helyi sajtó szerint megérdemelt győzelmet aratott, amivel nehéz lenne vitatkozni.