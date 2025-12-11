Eltérően értékeltek a magyarok és a hollandok a 28-23-as hazai győzelemmel végződött negyeddöntő után a női kézilabda-vb-n. A magyar játékosok Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal egyetemben nem rejtik véka alá a véleményüket: a játékvezetők ténykedése befolyásolta a végeredményt. A hollandok tovább élvezték a közönség támogatását és magyarországi, a Fradiban és a Győrben szereplő légiósaiknak is köszönhetően mentális fölényben voltak.

Győri játékosok szemtől szemben. Dione Housheer lövését Szemerey Zsófia próbálja hárítani a holland-magyar negyeddöntőn a női kézilabda-vb-n.

Fotó: JOHN THYS / AFP

Szemerey Zsófi kifakadt: Ilyen támogatást hogy lehet megengedni?

A mérkőzés után Szemerey Zsófi arról beszélt, a játékvezetők kritikán aluli módon nyúltak bele a találkozóba.

„Gratulálok az ellenfélnek, jók voltak. De azt a fajta támogatást, amit kaptak a bíróktól, nem értem, hogy lehet megengedni egy vb-negyeddöntőben” – fakadt ki a kapus.

Szemerey szerint a folyamatos, következetlen ítéletek felőrölték a magyar játékosokat, akik hiába küzdöttek, mintha egy láthatatlan falon pattant volna vissza minden energiájuk.

A magyar kapus egy Bo van Weteringgel történt összetűzésről is beszélt:

„Ha mi tépjük ki a labdát, lehet, két percet kapunk. Ők bármit megtehettek. De nem erre fogom, a hibákat azonnal megbosszulták.”

Mentális hadviselés: ki ismeri jobban a másikat?

A győri játékos, Dione Housheer, a mezőny legjobbja (8 gól), egészen más perspektívából értékelt, miként a Magyar Nemzet idézi a véleményét.

A holland sajtónak elmondta: „Egészen felemelő volt. A közönség rengeteg energiát adott.”

Housheer szerint a meccs egyik kulcsa a mentális fölény volt, amelyben – saját bevallása szerint – a hollandok kerültek felül, részben a magyar klubtársakkal közös mindennapi edzésmunka miatt.

Ez egy mentális játék arról, ki ismeri jobban a másikat. Ma ez nekünk kedvezett.

Érdekesség, hogy egyszer viszont Szemerey húzott ebből hasznot, amikor kivédte Housheer hétméteresét.

A holland légiósok megmutatták, miért játszanak Győrben és a Fradiban

A négy Magyarországon szereplő holland játékos számai önmagukért beszélnek a magyarok elleni meccsen:

Dione Housheer (Győr) – 8 gól

Bo van Wetering (Győr) – 4 gól

Kelly Dulfer (Győr) – 3 gól

Angela Malestein (FTC) – 4 gól

20 gól a 28-ból – vagyis a holland válogatott teljesítményének gerincét épp azok adták, akik hétről hétre a magyar bajnokságban játszanak.

Ez világos üzenet: ők jobban felkészültek a magyar játékosokból, mint mi belőlük.

Nem véletlen, hogy a Győr és immár a Fradi is tele van légiósokkal, akik a legélesebb helyzetben – egy világbajnoki negyeddöntőben – is bizonyították, miért tartanak ott, ahol.