A holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság szerdai negyeddöntőjében a társházigazda Hollandia lesz Magyarország ellenfele. A hollandok tagadják, hogy a legfőbb esélyes norvégok elkerülése lett volna a céljuk, a franciák elleni meccsen csakis a győzelem lebegett a szemük előtt.

A társházigazda holland válogatott hétfő este 26-23-ra legyőzte a címvédő franciákat, ezzel eldőlt, hogy a szerdai negyeddöntőben a magyar csapat lesz a hollandok ellenfele. A mérkőzés győztese majd a Norvégia-Montenegró párharc továbbjutójával találkozik a legjobb négy között, a hollandok pedig határozottan kijelentették: nem is foglalkoztak azzal, hogy elkerüljék az elődöntőben az első számú esélyesnek kikiáltott norvégokat.

A társházigazda hollandok lesznek a magyarok ellenfelei a negyeddöntőben
Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

A hollandok nem foglalkoznak a norvégokkal

A hollandok játékosai, Dione Housheer és Larissa Nusser a franciák elleni meccs után hangsúlyozták, hogy Hollandia csakis a győzelemre koncentrált. Elmondásuk szerint nem foglalkoztak azzal, hogy elkerüljék Norvégiát egy esetleges vb-elődöntőben, ami a franciák elleni vereség vagy döntetlen esetén fordulhatott volna elő.

Nem, erről nem beszéltünk. Számunkra az volt a fontos, hogy hétfőn jó mérkőzést játsszunk, hogy jó érzéssel vágjunk neki a negyeddöntőnek, és nem érdekel, kivel találkozunk a folytatásban” 

– mondta Housheer.

Fotó: IRIS VAN DEN BROEK / ANP

A mérkőzés előtt sok vita volt a médiában arról, hogy veszíteni vagy nyerni kellene a franciák ellen, és hogy kivel kellene találkozni. 

Számunkra a legfontosabb az volt, hogy jó érzésünk legyen, nyerni akartunk, és mindent beleadtunk. Számunkra most az a legfontosabb, hogy jó mérkőzést játsszunk majd a magyarok ellen” – tette hozzá Nusser a médiában elterjedt spekulációkkal kapcsolatban.

Azért az talán nem teljesen igaz, hogy a hollandokat nem érdekli a következő ellenfél, ugyanis úgy tűnik, annak kifejezetten örülnek, hogy a legjobb nyolc között a magyarokkal, nem pedig az általuk erősebbnek jellemzett dánokkal játszanak majd.

