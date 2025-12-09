Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a magyar női kézilabda-válogatott szerdán 18.00-kor a negyeddöntőben Hollandia legjobbjaival csap össze, miután a hollandok hétfőn este a regnáló világbajnok franciákat verték meg egy szoros, 14-13-as félidőt követően 26-23-ra. A franciák elleni győzelem nagy skalp volt a szerdai ellenfelünknek, akik a magyarokról is írtak a meccset taglaló cikkükben.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Hollandia úgy tűnik, hogy örül a magyar csapatnak

Lássuk, mit is írtak a holland oldalon: A Franciaország elleni mérkőzés már az elmúlt napokban is jelentős viták tárgyát képezte. Mindkét ország biztosította helyét a negyeddöntőben, és az utolsó mérkőzésen a csoportgyőzelemért küzdöttek. A győztes a favorit Norvégiával találkozhat az elődöntőben, míg a vesztes csak a döntőben találkozhat velük.

Sokáig tartott, mire a holland csapat áttörte a francia védelmet, végül a világbajnokok estek el a forró hangulatú Ahoy stadionban (2023-ban a franciák nyerték meg a tornát). Hollandia így 2016 óta először nyert Franciaország ellen, és csoportgyőztesként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Bár a vesztesnek könnyebb útja lett volna a döntőbe, az a tény, hogy Hollandia végzett a csoportja élén, előnyt jelenthet a negyeddöntőben. Az elődöntőbe jutásért Magyarország ellen játszik a csapat a legjobb nyolc között, míg Franciaország az erősebb Dániával találkozik – vonják le a következtetést a hollandok.

Érdekes megállapítás, minek után a magyar válogatott rendkívül szoros, ki-ki meccset játszott korábban Dániával a középdöntőben.