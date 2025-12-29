A német THW Kiel jobbszélsője, Imre Bence december 10-én, a TVB Stuttgart elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett hasfalizom-húzódást. Az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy már korábban is fájt neki az a terület, de addigra eljutott odáig, hogy már nem tud minden mozdulatot megcsinálni, amit szeretne.

Imre Bence még nem tudja, ott lesz-e a kézi-Eb-n

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Jelenleg úgy érzi, nagyon jól halad a felépülése, hiszen eredetileg négy-hat hét kihagyást jósoltak neki, ami azt jelentette volna, hogy valószínűleg nem lehet ott az Európa-bajnokságon, de most az orvosok úgy látják, hogy rendbe fog jönni a január 15-én kezdődő kontinenstornára.

Én jónak érzem, de ez egy olyan sérülés, amit lehet, hogy az ember jónak érez, de aztán egy lövés vagy rossz mozdulat miatt újra ott találja magát, hogy néhány hetet megint ki kell hagynia.

„Azért az nem lenne jó, mert egyrészt nagyon szeretnék ott lenni az Európa-bajnokságon, másrészt pedig az utolsó fél évemet a Kielnél nem a lelátóról szeretném végignézni” — magyarázta.

Imre Bence nem tartja magát sérülékeny típusnak

A sikeres kontinenstornában bízó Imre nem tartja magát sérülékeny típusnak, és a mostani helyzetben is igyekszik a jót meglátni.

Az Európa Liga második csoportköre kapcsán megjegyezte: a négyesek első helyezettjei a nyolc közé jutnak, ami kettővel kevesebb mérkőzést jelent, a Bundesliga-csapatok számára ez a legfontosabb — emlékeztet az MTI.

A One Veszprém HC december elején jelentette be, hogy jövő nyártól szerződeti Imre Bencét, aki jó döntésnek érzi a váltást.

„Négy év múlva sokkal okosabb leszek, akkor választ adok mindenre” — utalt arra, hogy 2030-ig kötelezte el magát a bakonyiakkal.

A jobbszélső felidézte: szülei - az egyaránt olimpiai ezüstérmes kézilabdázó Kökény Beatrix és vívó Imre Géza - nem szóltak bele a döntésébe.

Ők nagyon örültek volna, ha kint maradok, de nagyon örülnek, hogy hazajövök. Teljesen rám bízták, és ez nagyon jólesik

— mesélte.

Hangsúlyozta: szeretne az a magyar játékos lenni, aki Ligetvári Patrik és Gáncs-Pető Máté mellett meg tudja mutatni a magyar kézilabdázóknak és vezetőknek, hogy a magyar játékosokra lehet támaszkodni.