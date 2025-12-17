A Nemzetközi Jégkorong Szövetség honlapján megemlékezett arról, hogy Horesovsky tagja volt a csehszlovákok 1972-es vb-aranyérmes válogatottjának, ezen kívül volt vb-második (1971) és -harmadik (1969, 1970, 1973) is, két olimpiáról pedig éremmel térhetett haza, 1968-ban ezüsttel - amikor is a torna legjobb védőjének választották -, 1972-ben pedig bronzzal. Így valamennyi tornán, amelyen játszhatott, dobogós lett vele a csehszlovák gárda.

Legendáját gyászolja a cseh jégkorong

Fotó: X/HC SPARTA PRAHA

Meghalt a világbajnok jégkorongozó

Később bekerült a hazája legjobbjait tömörítő Hírességek Csarnokába – derült ki az MTI beszámolójából.

Az 1968-as olimpiát követően - amikor még csak 22 éves volt - az észak-amerikai profiligában (NHL) érdekelt St. Louis Blues szerette volna leigazolni, ám a kommunista vezetés ehhez nem járult hozzá.

„Nem csupán kivételes védőként, hanem edzőként is beírta magát klubunk történelmébe, miután két bajnoki címhez segítette a csapatot, 1990-ben és 1993-ban. Elszántsága, profizmusa és a jégkorong iránti szeretete kitörölhetetlen nyomot hagyott minden Sparta szurkoló szívében. Őszinte részvétünk az egész családjának” – búcsúzott legendájától a Sparta Praha a közösségi médiában.

Na legendy se nezapomíná. 🖤 Nejen pro Spartu budete žít věčně.

Josef Horešovský, dvojnásobný sparťanský šampion, olympijský medailista a mistr světa 🇨🇿

🕊️ 1946-2025 pic.twitter.com/ORMljPUHH8 — HC SPARTA PRAHA (@HCSpartaPraha) December 15, 2025

Visszavonulását követően volt a Ceske Budejovice és a Sparta Praha vezetőedzője is.