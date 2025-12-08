2026. február 6-án Milánóban megkezdődik a XXV. téli olimpia, ami csodálatosan hangzik. Kivéve a jégkorongtorna szervezőinek, akiket alighanem levert a víz, amikor kiderült, hogy a játékokra épített vadonatúj multifunkciós arénában a tervezés során elméretezték az olimpiai hokitorna jégpályáját.

Az NHL-ben szereplő Tampba Bay Lightning jégkorongcsapatának pályája megfelel a szabványnak

Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szervezők bevallották: nincsen B tervük.

Hogy lehet elrontani egy jégkorongpálya méreteit?

A hibázók védelmére legyen mondva, hogy ez egyáltalán nem olyan nehéz feladat. A sportágban ugyanis eltérnek az észak-amerikai profi ligában (NHL) és a máshol használt pályák méretei. Ráadásul bár mindkét tornát a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) szervezi, az olimpián és vb-ken használt pályák méretei eltérnek egymástól, sőt még az olimpiákon sem mindig ugyanakkorák.

Kevesebb lett, maradhat?

A jégkorong torna helyszínének otthont adó pálya rövidebb és keskenyebb lett.

A februárban rendezendő téli olimpia jégkorong mérkőzéseire, egy teljesen új csarnokot húztak fel a szervezők, a Santa Giulia Ice Hockey Arenát. A tervek szerint az új csarnokot a decemberi U20-as világbajnoksággal avatták volna föl, ez lett volna a tesztüzem a februári olimpia előtt.

Az építkezés azonban nem a megfelelő ütemben haladt, így az U20-as tornát áthelyezték egy másik csarnokba, a Rho Fierára, azaz milánói vásárvárosban lévő csarnokba, ami szintén a hokitorna egyik helyszíne lesz majd. Önmagában már az is óriási blama, hogy nem készültek el a csarnokkal időben, most azonban felütötte a fejét egy még nagyobb hiba: elszabták a jégfelület méretét.

Az NHL pályák mérete 200x85 láb (60,6 x 25,9 m), és ilyen méretű pályákon játszottak az olimpián 2010-ben Vancouverben és 2022-ben Pekingben. A köztes időszakban az IIHF szabványos méretű pályáján játszottak, amelynek a mérete 197 x 98,5 láb, azaz 60 x 30 méter.

Milánóban ehhez képest sikerült egy 196,85 x 85,3 láb méretű pályát építeni, ami semmilyen formában nem felel meg a szabványnak.

Peter DeBoer, aki legutóbb a Dallast irányította, most pedig a kanadai férfi válogatott másodedzője, elég ironikusan fogalmazott az esetről: