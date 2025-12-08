2026. február 6-án Milánóban megkezdődik a XXV. téli olimpia, ami csodálatosan hangzik. Kivéve a jégkorongtorna szervezőinek, akiket alighanem levert a víz, amikor kiderült, hogy a játékokra épített vadonatúj multifunkciós arénában a tervezés során elméretezték az olimpiai hokitorna jégpályáját.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szervezők bevallották: nincsen B tervük.
Hogy lehet elrontani egy jégkorongpálya méreteit?
A hibázók védelmére legyen mondva, hogy ez egyáltalán nem olyan nehéz feladat. A sportágban ugyanis eltérnek az észak-amerikai profi ligában (NHL) és a máshol használt pályák méretei. Ráadásul bár mindkét tornát a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) szervezi, az olimpián és vb-ken használt pályák méretei eltérnek egymástól, sőt még az olimpiákon sem mindig ugyanakkorák.
Kevesebb lett, maradhat?
A jégkorong torna helyszínének otthont adó pálya rövidebb és keskenyebb lett.
A februárban rendezendő téli olimpia jégkorong mérkőzéseire, egy teljesen új csarnokot húztak fel a szervezők, a Santa Giulia Ice Hockey Arenát. A tervek szerint az új csarnokot a decemberi U20-as világbajnoksággal avatták volna föl, ez lett volna a tesztüzem a februári olimpia előtt.
Az építkezés azonban nem a megfelelő ütemben haladt, így az U20-as tornát áthelyezték egy másik csarnokba, a Rho Fierára, azaz milánói vásárvárosban lévő csarnokba, ami szintén a hokitorna egyik helyszíne lesz majd. Önmagában már az is óriási blama, hogy nem készültek el a csarnokkal időben, most azonban felütötte a fejét egy még nagyobb hiba: elszabták a jégfelület méretét.
Az NHL pályák mérete 200x85 láb (60,6 x 25,9 m), és ilyen méretű pályákon játszottak az olimpián 2010-ben Vancouverben és 2022-ben Pekingben. A köztes időszakban az IIHF szabványos méretű pályáján játszottak, amelynek a mérete 197 x 98,5 láb, azaz 60 x 30 méter.
Milánóban ehhez képest sikerült egy 196,85 x 85,3 láb méretű pályát építeni, ami semmilyen formában nem felel meg a szabványnak.
Peter DeBoer, aki legutóbb a Dallast irányította, most pedig a kanadai férfi válogatott másodedzője, elég ironikusan fogalmazott az esetről:
“Egyszerűen nem értem, hogy ilyen hogyan fordulhatott elő. Igazából nem hiszem, hogy ez óriási különbség lenne, de mégis úgy vélem, hogy van különbség, és ez inkább nagyobb, mint kisebb.”
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ezt a hibát sikerül-e kijavítani a szervezőknek a torna kezdetéig, az viszont nagyon sokat mondó, hogy
Andrea Francisi, a téli játékok operatív igazgatója, azt nyilatkozta az Associated Pressnek, hogy “Nincs B terv”, ilyen problémára.
Az NHL-től hivatalos nyilatkozat még nem érkezett az ügyről, de a liga állítólag azt javasolta, hogy vigyék át a mérkőzéseket vagy Svájcba, vagy Torinóba a Palasport Olimpicóba, ahol a 2006-os olimpiai torna küzdelmei is zajlottak – számol be részletesen a történtekről a Jégkorongblog.