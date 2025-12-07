A világbajnokság egyik legjobb mutatóival rendelkező dán klasszisa, Kristina Jörgensen vezeti csapatát a gól+gólpassz listán, 41 ponttal (22 gól, 19 asist). A 27 éves irányító–átlövő a Svájc elleni legutóbbi meccsen is tarolt: hat gólt és öt gólpasszt osztott ki.

Kristina Jörgensen Dánia vezére lett a női kézilabda-világbajnokságon. A 27 éves játékos a magyarok elleni meccs előtt elmondta, sokat köszönhet a Győrnek Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Jörgensen: Győrben lettem érett játékos

Jörgensen 2024 nyarán igazolt a Győri Audi ETO KC-hez, és azóta óriási változáson ment keresztül. Miként a Magyar Nemzet kiszúrta, a 27 éves játékos a dán TV2-nek adott interjúban elmondta, a győri közeg tette igazán komplex játékossá:

Rengeteget fejlődtem azzal, hogy Győrbe igazoltam. Új képességekre tettem szert – a pályán és mentálisan is

A győri sikerek – BL-győzelem, magyar bajnoki cím – mellett megtalálta belső egyensúlyát is, amely korábban hiányzott neki. A válogatottban most már stabil vezér, aki nyugodtan irányít és dönt.

A statisztika nem mond el mindent

Érdekesség, hogy Jörgensen a korábbi csapatában, a Metzben kevesebb gólt lőtt, mint a Győrben, mégis jobb játékos lett. A látszólagos visszaesés valójában szerepváltozás, hiszen az ETO-ban több klasszis osztozik a lövéseken, Jörgensen fejlődése nem mennyiségi, hanem minőségi ugrás.

Hogy jó úton jár, azt Helle Thomsen szövetségi kapitány és a dán szakértők is kiemelik. Laerke Möller szerint Jörgensen elszántsága akkor is kirajzolódott, amikor 30–17-es vezetésnél vetődve mentett meg egy labdát: „Ez tiszta bizonyítéka a mentalitásának.”

ETO-s belharc a vb-n: ki jár túl a másik eszén?

A vasárnap esti Dánia–Magyarország középdöntős rangadó pikáns külön párharcokat ígér. A dán válogatottban két győri játékos szerepel – Kristina Jörgensen és Helena Elver –, míg a magyar kapuban Szemerey Zsófia képviseli az ETO-t.

A nagy kérdés: ki profitál többet a közös edzésekből?

A dán lövők lőnek majd „kottából” Szemerey ellen, vagy a magyar kapus olvassa le tökéletesen győri csapattársai szándékát?

Egy biztos: Jörgensen bombaformában van, és már üzent is a magyaroknak – fejlődésének záloga Győr, amelyből most a dán válogatott profitálhat a legjobban.

Így készülnek a magyarok a dánok ellen: