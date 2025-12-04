Live
Rendkívüli

Figyelem

Magyarország 34-29-re legyőzte Romániát a női kézilabda-vb középdöntőjében, ezzel a magyar válogatott óriási lépést tett a negyeddöntő felé, míg a románok már biztosan nem jutnak be a legjobb nyolc közé. A találkozó a komoly tét mellett presztízsmeccs is volt, a román csapat magyar anyanyelvű szélsője, Kerekes Éva szerint ezt illetően sokan túlzásba esnek.

Kerekes Éva nem élete meccsét játszotta Magyarország ellen. A szélső egy gólig jutott a 34-29-es magyar sikerrel véget ért összecsapáson, a női kézilabda-vb középdöntőjében rendezett találkozó után pedig nem tudta, mi hiányzott a jobb román eredményhez.

Kerekes Éva a román válogatott tagjaként játszott Magyarország ellen a női kézilabda-vb-n
Fotó: P. Fülöp Gábor

– Nagyon próbáltunk mindent beletenni a meccsbe, de mentális szinten a dolgok nem úgy jöttek össze, ahogy terveztük. Mindig nehéz az eredmény után futni – fogalmazott Kerekes a Magyar Nemzetnek.

Kerekes Éva kifakadt a magyar–román rangadó után

A Székelyudvarhely mellett, teljesen magyar családba született játékos arról is beszélt, hogy ő miként éli meg a magyar–román összecsapásokat kísérő extra figyelmet.

Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges! Nekem fáj a szívem, mert középen vagyok ebben a helyzetben. Nagyon utálom, mikor látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek. Békében kellene lennünk egymással, az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború! 

– fakadt ki Kerekes, bár hozzátette, hogy a mostani vb-meccsen a lelátón sportszerű volt a hangulat.

 

 

 

