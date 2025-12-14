Live
A legutóbb vb-n aranyérmes francia válogatott szerezte meg a bronzérmet a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A női kézi-vb fordulatokban gazdag bronzmérkőzésén a francia csapat hosszabbítás után 33-31-re nyert a társházigazda holland válogatott ellen Rotterdamban.

Hat nappal ezelőtt a középdöntő utolsó fordulójában is összecsapott a két csapat, akkor a holland válogatott 26-23-ra nyert. Ahogy akkor, úgy ezúttal a kézi-vb bronzmérkőzésen is 4-1-es előnyre tettek szert a hazai pályán játszó hollandok, most viszont negyedóra elteltével, 6-6-nál egyenlítettek a franciák. 

Drámai végjátékban dőlt el a női kézi-vb bronzmérkőzése
Drámai végjátékban dőlt el a női kézi-vb bronzmérkőzése
Fotó: John Thys/AFP

A szünetig hátralevő időt kapkodó, ideges játék jellemezte, főszerepben a kapusokkal. A félidő előtt 12-10-re vezettek a franciák, a második játékrész elején viszont többet hibáztak, így 18 perccel a vége előtt 20-17-nél már a hollandoknál volt az előny, akik a magyar válogatottat a négy közé jutástól 28-23-as sikerükkel ütötték el.

18 éve nem történt ilyen a kézi-vb-n

A hajrára felzárkóztak a franciák, akik az utolsó percben visszavették a vezetést, ám három másodperccel a dudaszó előtt Dione Housheer egyenlített, ezért 18 év után ismét hosszabbítás döntötte el a vb bronzmérkőzését. 

Az MTI azt írja, hogy a ráadás első félidejében két találattal lépett el a francia válogatott, ezt még eggyel meg tudta toldani a második öt perc elején. Bár a holland együttes nyitott védekezésre váltott, mínusz háromról már nem tudott felzárkózni.

  • A 2019-ben világbajnok holland csapat két tagja, Estavana Polman és Lois Abbingh ezzel a találkozóval köszönt el a narancssárga mezesektől. 
Netherlands' Centre Back #79 Estavana Polman (C) is lifted by her teammates at the end of her last match, the IHF Women's Handball World Championship match for 3rd place between the Netherlands and France at the Rotterdam Ahoy Arena, in Rotterdam on December 14, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
A hollandok két legendát is elbúcsúztattak a bronzmeccs után
Fotó: John Thys/AFP

A társházigazdánál a győri különítményből Bo van Wetering mind a hat kísérletéből eredményes volt, Dione Housheer öt, Kelly Dulfer egy gólt szerzett, a ferencvárosi Angela Malestein hatszor talált be.

A Bajnokok Ligája-címvédő Győr kapusa, Hatadou Sako 12 védéssel zárt, a debreceni Alicia Toublanc mindhárom, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor mindkét lövését értékesítette, a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques ezúttal nem volt keretben.

Eredmény, bronzmérkőzés:
Franciaország-Hollandia 33-31 (12-11, 26-26, 29-27) - hosszabbítás után

  kapcsolódó cikkek:
Magyar kapus lehet a kézi-vb legjobbja, a németek már a trófeával fotózkodnak
Hogy micsoda? Itt a kézi-vb legmegdöbbentőbb bejelentése!
A norvégok legjobbja elmondta, hazudott a hollandok elleni elődöntő előtt

 

