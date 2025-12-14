Hat nappal ezelőtt a középdöntő utolsó fordulójában is összecsapott a két csapat, akkor a holland válogatott 26-23-ra nyert. Ahogy akkor, úgy ezúttal a kézi-vb bronzmérkőzésen is 4-1-es előnyre tettek szert a hazai pályán játszó hollandok, most viszont negyedóra elteltével, 6-6-nál egyenlítettek a franciák.

Drámai végjátékban dőlt el a női kézi-vb bronzmérkőzése

Fotó: John Thys/AFP

A szünetig hátralevő időt kapkodó, ideges játék jellemezte, főszerepben a kapusokkal. A félidő előtt 12-10-re vezettek a franciák, a második játékrész elején viszont többet hibáztak, így 18 perccel a vége előtt 20-17-nél már a hollandoknál volt az előny, akik a magyar válogatottat a négy közé jutástól 28-23-as sikerükkel ütötték el.

18 éve nem történt ilyen a kézi-vb-n

A hajrára felzárkóztak a franciák, akik az utolsó percben visszavették a vezetést, ám három másodperccel a dudaszó előtt Dione Housheer egyenlített, ezért 18 év után ismét hosszabbítás döntötte el a vb bronzmérkőzését.

Az MTI azt írja, hogy a ráadás első félidejében két találattal lépett el a francia válogatott, ezt még eggyel meg tudta toldani a második öt perc elején. Bár a holland együttes nyitott védekezésre váltott, mínusz háromról már nem tudott felzárkózni.

A 2019-ben világbajnok holland csapat két tagja, Estavana Polman és Lois Abbingh ezzel a találkozóval köszönt el a narancssárga mezesektől.

A hollandok két legendát is elbúcsúztattak a bronzmeccs után

Fotó: John Thys/AFP

A társházigazdánál a győri különítményből Bo van Wetering mind a hat kísérletéből eredményes volt, Dione Housheer öt, Kelly Dulfer egy gólt szerzett, a ferencvárosi Angela Malestein hatszor talált be.

A Bajnokok Ligája-címvédő Győr kapusa, Hatadou Sako 12 védéssel zárt, a debreceni Alicia Toublanc mindhárom, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor mindkét lövését értékesítette, a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques ezúttal nem volt keretben.

Eredmény, bronzmérkőzés:

Franciaország-Hollandia 33-31 (12-11, 26-26, 29-27) - hosszabbítás után