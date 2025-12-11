Hollandia szerdán biztosította helyét a kézilabda-világbajnokság elődöntőjében, miután 28-23-ra legyőzte Magyarországot. Intenzív mérkőzés volt, amelyen két piros lapot is kiosztottak, előbb 39 perc után a magyar csapatkapitány, Klujber Katrin mehetett le a pályáról, majd a hajrában Kelly Dulfert is megbüntették. A holland játékos kiállítása hatással volt a végső sípszó után kitörő ünneplésre is. Dulfer nem térhetett ugyanis vissza a pályára, hogy csatlakozzon csapattársaihoz, miután az együttes bejutott a kézi-vb elődöntőjébe. Az Instagramon látható, ahogy a terem sarkából nézte a történteket. „Amikor piros lapot kapsz, és egyedül kell ünnepelni a győzelmet” – olvasható a holland női kézilabda-válogatott Instagram-fiókján megosztott videó aláírásában.

Nem lehetett teljes az öröm a hollandoknak a női kézi-vb-n

Fotó: KLAUS-DIETMAR GABBERT / DPA

A szabályok szerint a játékosnak azonnal el kell hagynia a pályát és a cserejátékosok területét a piros lapot követően. Ráadásul a távozása után a játékosnak tilos bármilyen formában kapcsolatba lépnie a csapattal. Míg a holland válogatott többi tagja ölelkezett, Dulfernek távolról kellett mindezt nézni, egyedül. Szerencsére nem sokkal később újabb ünneplés volt a pályán kívül, nem más, mint Vilmos-Sándor király társaságában.

Az uralkodó szerdán megtekintette a Hollandia és Magyarország közötti mérkőzést, utána pedig beszélgetett a játékosokkal, és fotót készített Henrik Signell szövetségi kapitány egész csapatával. A hollandoknak egyébként ez az első elődöntőbe jutása nagy tornán a 2019-es világbajnokság óta. Az elmúlt hét nagy tornán (három Európa-bajnokság, két világbajnokság és két olimpia) nem jutottak ilyen messzire.