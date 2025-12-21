Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét

Ezt látnia kell!

Mindent megváltoztathat, amit a 3I/ATLAS belsejében találtak

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) kairói kongresszusán vasárnap újraválasztották elnöknek a szervezetet 25 éve irányító Hasszan Musztafát.

December 21-én megtartotta elnökválasztását a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF), nagy meglepetés azonban nem történt, ugyanis Hasszan Musztafa kapta meg újra a bizalmat, és kerülhet immár hetedik alkalommal is a nemzetközi szövetség élére. A népszerű sportág így újabb nehéz időszak elé nézhet.

Újraválasztották a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnökét, Hasszan Musztafát
Újraválasztották a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnökét, Hasszan Musztafát
Fotó: BEATE OMA DAHLE / NTB

81 évesen is marad a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnöke

Az egyiptomi sportvezetőnek ezúttal három kihívója volt, de - az IHF közösségi oldalának beszámolója szerint - 129 szavazattal fölényesen nyerte meg a választást, ugyanis a szlovén Franjo Bobinac 24, a német Gerd Butzeck 20, a holland Tjark de Lange pedig mindössze 3 voksot kapott. A 81 esztendős Musztafa megbízatása négy esztendőre szól.

A kézilabda sportdiplomáciai hátterét jól ismerők szerint a várakozásoknak megfelelően alakult a választás, mert az Európán kívüli tagországok nagy többsége továbbra is az időről időre sokat kritizált Musztafát támogatta, az európaiak pedig megosztottak voltak a másik három jelölt között – írja az MTI.

  • Kapcsolódó cikkek:
Hosszabbított csapatával a Fradi korábbi legendás edzője
Súlyos csapás vár a kézilabdára, totális összeomlás fenyegeti az egész sportágat
Kihirdették az Eb-re készülő magyar válogatott keretét
A Fradi leigazolta a dán válogatott egyik legjobbját
Botrányos tévedés: megdöbbentő híreket terjesztettek a románok a magyar női kézisekről
Várjuk az új Görbicz Anitát vagy egy új úton indulunk el?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!