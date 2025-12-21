December 21-én megtartotta elnökválasztását a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF), nagy meglepetés azonban nem történt, ugyanis Hasszan Musztafa kapta meg újra a bizalmat, és kerülhet immár hetedik alkalommal is a nemzetközi szövetség élére. A népszerű sportág így újabb nehéz időszak elé nézhet.

Újraválasztották a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnökét, Hasszan Musztafát

Fotó: BEATE OMA DAHLE / NTB

81 évesen is marad a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnöke

Az egyiptomi sportvezetőnek ezúttal három kihívója volt, de - az IHF közösségi oldalának beszámolója szerint - 129 szavazattal fölényesen nyerte meg a választást, ugyanis a szlovén Franjo Bobinac 24, a német Gerd Butzeck 20, a holland Tjark de Lange pedig mindössze 3 voksot kapott. A 81 esztendős Musztafa megbízatása négy esztendőre szól.

A kézilabda sportdiplomáciai hátterét jól ismerők szerint a várakozásoknak megfelelően alakult a választás, mert az Európán kívüli tagországok nagy többsége továbbra is az időről időre sokat kritizált Musztafát támogatta, az európaiak pedig megosztottak voltak a másik három jelölt között – írja az MTI.