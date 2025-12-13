Live
Az olimpiai bajnok norvégok nagyon simán, 35-25-re nyertek a társházigazda hollandok ellen a női kézilabda-világbajnokság pénteki elődöntőjében, a fináléban pedig a franciákat búcsúztató németekkel találkoznak majd. A norvégok egyik legjobbja, a 45 éves Katrine Lunde, aki a torna során szenzációs védésekkel segítette csapatát. A női kézilabda világbajnokság előtt úgy tűnt, Lundének ez lesz az utolsó tornája a nemzeti csapatban, de most nagyon úgy tűnik, hogy meggondolta magát.

A női kézilabda-világbajnokság előtt mindenki úgy tudta, hogy Katrine Lunde, a norvégok csodakapusa a torna után búcsút int a nemzeti csapatnak. A veterán hálóőr a torna megkezdése előtt azt mondta, hogy ez lesz az utolsó nagy világversenye, amit aranyéremmel szeretne zárni.

Katrine Lunde szenzációsan véd a női kézilabda-világbajnokságon
Fotó: Sameer Al-Doumy/AFP

A norvégoknak erre minden esélyük megvan, hiszen az eddig lejátszott nyolc meccsükből mind a nyolcat megnyerték, és eddig még megszorítani sem tudta őket senki. 

A kézilabda-vb után is marad a csodakapus?

A norvégok ez eddigi legszorosabb meccsüket a negyeddöntőben játszották, akkor kilencgólos különbséggel verték a montenegróiakat. A skandináv csapat elképesztő támadógépezett rendelkezik, de a védekezése is félelmetes, ebben pedig nagy szerepe van Katrine Lundének, aki elképesztő teljesítményt nyújt a világbajnokságon. 

Lunde 58%-os védési hatékonysággal áll a világbajnokságon, ami élete egyik legjobb vb-szintű mutatója, ami egészen elképesztő 45 évesen. 

A hollandok elleni elődöntőben a norvégok tízgólos különbséggel nyertek, a meccs után pedig Lunde belengette, hogy talán nem a vasárnapi vb-döntő lesz az utolsó meccse a nemzeti csapatban. 

Ole Gustav Gjekstad, a norvég szövetségi kapitány is fejtegette, hogy egy mérkőzést még mindenképpen adna Lundénak, mégpedig egy olyat, amikor a norvégok hazai pályán szerepelnek. Erre legközelebb 2026 márciusában kerül sor, amikor Norvégia Lengyelország ellen játszik hazai pályán.

Norway's goalkeeper #16 Katrine Lunde (2ndL) and teammates celebrate their victory over France at the end of the women's Gold Medal handball match between Norway and France of the Paris 2024 Olympic Games, at the Pierre-Mauroy stadium in Villeneuve-d'Ascq, northern France, on August 10, 2024. (Photo by Sameer Al-Doumy / AFP)
A norvégok egyelőre verhetetlennek tűnnek
Fotó: Sameer Al-Doumy/AFP

A hollandok elleni elődöntő után Katrine Lunde végre találkozhatott a lányával, a tízéves Atinával, aki csütörtökön érkezett meg Hollandiába. A norvég VG című lap újságírója rövid interjút is készített a gyermekkel, aki magától értetődően felelt a kérdésekre. A Magyar Nemzet által szemlézett interjúban a kislány közölte, hogy az édesanyja nagyon jó kapus, de most már hazamehetne és abbahagyhatná a védést. Hogy miért? Mert azt szeretné, ha az anyukája mézeskalácsot sütne neki. 

