A női kézilabda-világbajnokság előtt mindenki úgy tudta, hogy Katrine Lunde, a norvégok csodakapusa a torna után búcsút int a nemzeti csapatnak. A veterán hálóőr a torna megkezdése előtt azt mondta, hogy ez lesz az utolsó nagy világversenye, amit aranyéremmel szeretne zárni.

Katrine Lunde szenzációsan véd a női kézilabda-világbajnokságon

Fotó: Sameer Al-Doumy/AFP

A norvégoknak erre minden esélyük megvan, hiszen az eddig lejátszott nyolc meccsükből mind a nyolcat megnyerték, és eddig még megszorítani sem tudta őket senki.

A kézilabda-vb után is marad a csodakapus?

A norvégok ez eddigi legszorosabb meccsüket a negyeddöntőben játszották, akkor kilencgólos különbséggel verték a montenegróiakat. A skandináv csapat elképesztő támadógépezett rendelkezik, de a védekezése is félelmetes, ebben pedig nagy szerepe van Katrine Lundének, aki elképesztő teljesítményt nyújt a világbajnokságon.

Lunde 58%-os védési hatékonysággal áll a világbajnokságon, ami élete egyik legjobb vb-szintű mutatója, ami egészen elképesztő 45 évesen.

A hollandok elleni elődöntőben a norvégok tízgólos különbséggel nyertek, a meccs után pedig Lunde belengette, hogy talán nem a vasárnapi vb-döntő lesz az utolsó meccse a nemzeti csapatban.

Ole Gustav Gjekstad, a norvég szövetségi kapitány is fejtegette, hogy egy mérkőzést még mindenképpen adna Lundénak, mégpedig egy olyat, amikor a norvégok hazai pályán szerepelnek. Erre legközelebb 2026 márciusában kerül sor, amikor Norvégia Lengyelország ellen játszik hazai pályán.

A norvégok egyelőre verhetetlennek tűnnek

Fotó: Sameer Al-Doumy/AFP

A hollandok elleni elődöntő után Katrine Lunde végre találkozhatott a lányával, a tízéves Atinával, aki csütörtökön érkezett meg Hollandiába. A norvég VG című lap újságírója rövid interjút is készített a gyermekkel, aki magától értetődően felelt a kérdésekre. A Magyar Nemzet által szemlézett interjúban a kislány közölte, hogy az édesanyja nagyon jó kapus, de most már hazamehetne és abbahagyhatná a védést. Hogy miért? Mert azt szeretné, ha az anyukája mézeskalácsot sütne neki.