A magyar női kézilabda-válogatott négy mérkőzés után négy győzelemmel, százszázalékos teljesítménnyel száguld előre a holland-német közös rendezésű világbajnokságon. A rotterdami középdöntő folytatásában pénteken 18 órától Japánnal, vasárnap 20.30-tól Dániával találkozik a magyar csapat, a negyeddöntőbe a csoport első két helyezettje jut. A románok elleni 34-29-es siker fontos lépés volt a kézilabda-válogatott számára, de matematikailag még nem biztos a továbbjutás, ezért Japán ellen különösen nagy a tét.

Golovin Vlagyimir kézilabda szövetségi kapitány jól tudja, mire készülnek a japánok: a védekezésük nem statikus, „vannak rajta rések”, ugyanakkor „csapdázzák a labdát” (két-három védő gyorsan rázár a labdás játékosra, és vagy labdaszerzésre megy, vagy olyan kényszerhelyzetbe hozza, hogy csak nehéz, „olvasható” passzt tudjon adni – amit így könnyebb lefülelni).

Eddig bőven volt oka a mosolyra a kézilabda-válogatottnak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség
A kézilabda-kapitány nem változtat, Janurik optimista

A magyar válaszreakciót a kapitány röviden, de egyértelműen jelölte ki: „Mi nem tervezünk változtatni.” A hangsúly inkább a fegyelmen lesz: belül zárni a területeket, a japánokat a szélek felé terelni, és végig kontroll alatt tartani a labdabiztonságot. Golovin úgy fogalmazott, az ellenfél variációi a korábbiakhoz képest bővültek is: „Azóta sok minden megváltozott, új edzőjük van. Megmaradtak régi játékvariációik, de bővült is a lista.” A kapitány összegzése bizakodó: „Bízom benne, hogy meg fogjuk oldani.”

A játékosok oldaláról Janurik Kinga is ugyanoda helyezte a súlypontot: „A következő meccs kifejezetten fontos lesz” – mondta, majd hozzátette: „Tudjuk, hogy az a lépcsőfok a legjobb nyolchoz, ha nyerünk.”

A kapus szerint Japán ellen azért is kell másképp készülni, mert teljesen más kézilabdát játszanak, mint az európai, és nem erőből, hanem technikából teremtenek helyzetet: „A japánok technikásabbak, szeretnek ejteni, szeretnek húzogatni.”

Janurik ugyanakkor abban bízik, hogy ha a magyar védekezés tartja azt a stabilitást, amit eddig mutatott, akkor nem kapnak teret a gyors lábakból és ritmusváltásokból építkező japán megoldások.

Ignácz Ilona és a kézielnök is megszólalt

A vb egyik különleges pillanata Hágában volt, ahol Ignácz Ilona, az 1965-ben világbajnok magyar csapat tagja is megszólalt. A románok elleni találkozóról azt mondta: „Amit szerdán láttam, az csodálatos volt. A csapat technikailag és taktikailag is együtt volt.” 

Úgy látja, ha a válogatott közel kerül a dobogóhoz, nagy dolgok következhetnek: „Úgy gondolom, ha sikerül a dobogó közelébe kerülni, akkor történhetnek nagy meglepetések”, és szerinte a mostani csapat „olyan átütőerővel rendelkezik, hogy mindenki ellen nyerhet.”

A magyar szövetség elnöke, Ilyés Ferenc óvatosságra intett: szerinte a világbajnokság egészét tekintve a mezőny még csak a félidőnél jár. „Az eredmény eddig jó, de amikor a meccset lefújják, akkor tudjuk meg, mire lesz ez elég” – fogalmazott. Felidézte, hogy a csoportkört a csapat magabiztosan hozta, a románok elleni győzelem pedig nagy lépés volt, de Japánt nem szabad félvállról venni, mert „kellemetlen a játéka”, és már Svájcot, illetve Horvátországot is legyőzte. Ilyés szerint a lényeg egyszerű: „Nem számít, hogy egy, öt vagy tíz góllal, a lényeg, hogy győzzünk.”

