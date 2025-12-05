Golovin Vlagyimir kézilabda szövetségi kapitány jól tudja, mire készülnek a japánok: a védekezésük nem statikus, „vannak rajta rések”, ugyanakkor „csapdázzák a labdát” (két-három védő gyorsan rázár a labdás játékosra, és vagy labdaszerzésre megy, vagy olyan kényszerhelyzetbe hozza, hogy csak nehéz, „olvasható” passzt tudjon adni – amit így könnyebb lefülelni).

Eddig bőven volt oka a mosolyra a kézilabda-válogatottnak

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda-kapitány nem változtat, Janurik optimista

A magyar válaszreakciót a kapitány röviden, de egyértelműen jelölte ki: „Mi nem tervezünk változtatni.” A hangsúly inkább a fegyelmen lesz: belül zárni a területeket, a japánokat a szélek felé terelni, és végig kontroll alatt tartani a labdabiztonságot. Golovin úgy fogalmazott, az ellenfél variációi a korábbiakhoz képest bővültek is: „Azóta sok minden megváltozott, új edzőjük van. Megmaradtak régi játékvariációik, de bővült is a lista.” A kapitány összegzése bizakodó: „Bízom benne, hogy meg fogjuk oldani.”

A játékosok oldaláról Janurik Kinga is ugyanoda helyezte a súlypontot: „A következő meccs kifejezetten fontos lesz” – mondta, majd hozzátette: „Tudjuk, hogy az a lépcsőfok a legjobb nyolchoz, ha nyerünk.”

A kapus szerint Japán ellen azért is kell másképp készülni, mert teljesen más kézilabdát játszanak, mint az európai, és nem erőből, hanem technikából teremtenek helyzetet: „A japánok technikásabbak, szeretnek ejteni, szeretnek húzogatni.”

Janurik ugyanakkor abban bízik, hogy ha a magyar védekezés tartja azt a stabilitást, amit eddig mutatott, akkor nem kapnak teret a gyors lábakból és ritmusváltásokból építkező japán megoldások.

Ignácz Ilona és a kézielnök is megszólalt

A vb egyik különleges pillanata Hágában volt, ahol Ignácz Ilona, az 1965-ben világbajnok magyar csapat tagja is megszólalt. A románok elleni találkozóról azt mondta: „Amit szerdán láttam, az csodálatos volt. A csapat technikailag és taktikailag is együtt volt.”

Úgy látja, ha a válogatott közel kerül a dobogóhoz, nagy dolgok következhetnek: „Úgy gondolom, ha sikerül a dobogó közelébe kerülni, akkor történhetnek nagy meglepetések”, és szerinte a mostani csapat „olyan átütőerővel rendelkezik, hogy mindenki ellen nyerhet.”