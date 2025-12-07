Fantasztikusan játszik a magyar válogatott a kézilabda-vb rangadóján – élő

A magyar női kézilabda-válogatott már biztos negyeddöntősként készülhetett az I. középdöntős csoportot hibátlan mérleggel, 4 győzelemmel vezető, a vb egyik esélyesének tartott Dánia elleni rangadóra. Az összesített mérleg, ha kicsivel is, de a mieink javára billen, de a tétmeccsek tekintetében már sokkal jobbak a dánok (19 mérkőzés, 5 győzelem, 2 döntetlen, 12 vereség). Ennek ellenére a 12 év után egy vb-n újra a legjobb nyolc közé jutó magyar csapat egyáltalán nem feltett kézzel lépett pályára.
A mieink a Japán elleni döntetlen után nyugodtan készülhettek a mérkőzésre, amelyen egy bravúrgyőzelemmel a csoportelsőség is elérhető lehet. A dán csapatban a két győri játékos, Helena Elver és Kristina Jörgensen, valamint a korábbi győri csapatkapitány, Anne Mette Hansen révén vannak ismerősök.
A magyar csapatból ezúttal kimaradt a kapus Janurik Kinga, és az irányító Vámos Petra. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elmondása szerint előbbi taktikai okokból kapott pihenőt, míg utóbbi összeszedett egy kisebb betegséget, de a negyeddöntőre már újra harcképes lehet. Helyettük Bukovszky Anna és Faragó Lea került be a keretbe.
Kézilabda-rangadó a vb-középdöntőben
Magyar góllal kezdődött a meccs, Klujber passza után Simon Petra bújt be a falba és lőtt Kristensen kapujába. A dán egyenlítés után Kuczora Csenge is betalált, a 4. percben pedig megvolt Szemerey Zsófi első védése: Emma Friis kísérletét védte a balszélről.
A 6. percben Elver góljával először vezettek a dánok, ekkor 3-2-re fordítottak, kettővel viszont nem tudtak ellépni, mert Szemerey egy laza mozdulattal kirúgta Jörgensen hetesét, majd a dán sztár átlövését is fogta, ami után Tóvizi Petra kiegyenlített. Elver újabb góljára Klujber válaszolt – a dánok gyors játéka láthatóan jobban feküdt a mieinknek, mint a japánok pénteki szöszmötölése.
A 10. percben 5-4-es dán vezetésnél Szemerey Anne Mette Hansennek is védett egyet, majd Simon Petra újfent egyenlített. Támadhattunk a vezetésért is, de Kristensen védése után Aagot lőtt gól, Kuczora viszont ismét betalált, Simon Petra talpról eleresztett bombájával pedig a 14. percben 7-6-nál újra itt volt az előny, sőt Márton Gréta góljával máris kettővel vezettünk!
Szemerey egy újabb védéssel negyedóra elteltével 50 százalékos mutatóval bírt (12/6), a dán kapitány pedig a játékosai tanácstalanságát látva időt kért. Jörgensen a 17. percben végre betalált Szemereynek, de Klujbertől jött a válasz. Aagot hetesével egyre zárkóztak a dánok, majd a jobbszélső másodszor is átejtette büntetőből a magyar kapust (9-9).
A magyar csapatba érkezett Albek Anna, majd Golovin is kikérte az első idejét. Albek – ahogy azt a kapitány mondta – alulról engedett el egy lövést, amivel ismét nálunk volt az előny.
A 22. percben jött a meccs első kiállítása: Hansenről küldték ki a másodpercekkel korábban pályára lépő Bordás Rékát, Aagot pedig azonnal ki is egyenlített.
Simon Petre negyedik góljával vettük vissza a vezetést, majd a dán egyenlítés után Albek is lőtt egyet. Alighogy kiegyenlítettünk, a jobbszélen védekező Faragót is kiküldték, Aagot pedig újabb hetest lőtt be Szeremerynek. A góljai után Albek egy kiállítást is kiharcolt, de egyik csapat sem tudott gólt lőni előnyben, hat a hat ellen viszont Márton Gréta betalált, így a 27. perc végén 13-12-re vezettünk.
A dán egyenlítés után Csíkos Luca passzából Szmolek Apollónia lőtt gólt a vonalról, majd Albek duplázta meg az előnyt Kuczora zseniális passza után. A dánok időntúli szabaddobása a blokkban végezte, így 15-13-as magyar vezetéssel mehettek szünetre a csapatok!
Meg voltak fogva a dánok
Szünet után mindkét szélre friss erő érkezett, jobbra Kovács Anett, balra pedig Hársfalvi Júlia. Aagot hetese után (erre Bukovszky jött be) Simon Petra lőtte az első, majd Klujber a második magyar gólt, miközben Friis is betalált. A 33. percben Simon már a 6. gólját lőtte, sőt jött a 7. is egy óriási kínaiból! Közben még jól is védekeztünk, Szemerey is fogta, ami fogható volt, és már a 20-16-ért is támadhattunk, de ekkor még megúszták a dánok a közte négyet. Szemerey Aagot hetesét is fogta, Kuczora góljával pedig ezúttal már meglett a közte négy, 21-17-nél kellett időt kérnie Helle Thomsennek.
Klujber belőtt egy hetest a 40. perc elején, Szemerey pedig védte Scaglione szélső próbálkozását. A labda talán egy kicsit a fejét is érte, de olyan eksztázisban volt a magyar kapus (is), hogy talán még az sem billentette volna ki. Albek góljára Hansen válaszolt, akinek a gól után minden látszott az arcán, csak az öröm nem...
Östergaard gólja után kicsit magára talált a dán válogatott, feljöttek 23-21-re, Golovin pedig időt kért. A kapitány támadásban gyorsabb labdajáratást és változatosabb befejezést kért. Az utolsó negyedórára visszatért a két kezdő szélső, azaz Márton Gréta és a Falusi-Udvardi Laura. Tóvizi ziccerét kivédte Milling, majd Östergaard hozta fel egyre a dánokat. Albek a legjobbkor harcolt ki hétméterest és vele egy két percet, a büntetőt pedig Simon könyörtelenül bevágta a visszatérő Kristensennek.
Az 50. percben Möllert góljával kiegyenlített Dánia, de Klujber szuper passzából előbb Márton kiegyenlített, majd Csíkos is betalált, és másodperceken belül újra kettővel vezettünk (26-24). Két dán gól között elhibáztunk egy támadást, Golovin az 52. percben 26-26-nál időt is kért.
Az 54. percben Halilcevic első góljával hosszú-hosszú idő után vezettek újra a dánok, sőt egy rontott Csíkos-lövés után Anne Mette Hansen egy hetest is bevágott, Milling pedig Falusi-Udvardi lövését védte. Megnyitottuk a falunkat, Klujber próbált labdát halászni, amivel egy rontott lövésbe, pontosabban Szemerey védett, tudtuk hajszolni a dánokat.