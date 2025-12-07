Fantasztikusan játszik a magyar válogatott a kézilabda-vb rangadóján – élő

A magyar női kézilabda-válogatott már biztos negyeddöntősként készülhetett az I. középdöntős csoportot hibátlan mérleggel, 4 győzelemmel vezető, a vb egyik esélyesének tartott Dánia elleni rangadóra. Az összesített mérleg, ha kicsivel is, de a mieink javára billen, de a tétmeccsek tekintetében már sokkal jobbak a dánok (19 mérkőzés, 5 győzelem, 2 döntetlen, 12 vereség). Ennek ellenére a 12 év után egy vb-n újra a legjobb nyolc közé jutó magyar csapat egyáltalán nem feltett kézzel lépett pályára.

Biztos negyeddöntősként léphetett pályára a dánok ellen a magyar női kézilabda-válogatott

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A mieink a Japán elleni döntetlen után nyugodtan készülhettek a mérkőzésre, amelyen egy bravúrgyőzelemmel a csoportelsőség is elérhető lehet. A dán csapatban a két győri játékos, Helena Elver és Kristina Jörgensen, valamint a korábbi győri csapatkapitány, Anne Mette Hansen révén vannak ismerősök.

A magyar csapatból ezúttal kimaradt a kapus Janurik Kinga, és az irányító Vámos Petra. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elmondása szerint előbbi taktikai okokból kapott pihenőt, míg utóbbi összeszedett egy kisebb betegséget, de a negyeddöntőre már újra harcképes lehet. Helyettük Bukovszky Anna és Faragó Lea került be a keretbe.

Kézilabda-rangadó a vb-középdöntőben

Magyar góllal kezdődött a meccs, Klujber passza után Simon Petra bújt be a falba és lőtt Kristensen kapujába. A dán egyenlítés után Kuczora Csenge is betalált, a 4. percben pedig megvolt Szemerey Zsófi első védése: Emma Friis kísérletét védte a balszélről.

A 6. percben Elver góljával először vezettek a dánok, ekkor 3-2-re fordítottak, kettővel viszont nem tudtak ellépni, mert Szemerey egy laza mozdulattal kirúgta Jörgensen hetesét, majd a dán sztár átlövését is fogta, ami után Tóvizi Petra kiegyenlített. Elver újabb góljára Klujber válaszolt – a dánok gyors játéka láthatóan jobban feküdt a mieinknek, mint a japánok pénteki szöszmötölése.

Kuczora Csenge bombáz a dán kapuba

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A 10. percben 5-4-es dán vezetésnél Szemerey Anne Mette Hansennek is védett egyet, majd Simon Petra újfent egyenlített. Támadhattunk a vezetésért is, de Kristensen védése után Aagot lőtt gól, Kuczora viszont ismét betalált, Simon Petra talpról eleresztett bombájával pedig a 14. percben 7-6-nál újra itt volt az előny, sőt Márton Gréta góljával máris kettővel vezettünk!