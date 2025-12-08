Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

Link másolása
Vágólapra másolva!
Svédország szégyenben fürödve térhet haza, írja az északi ország egyik vezető napilapja. Valóban, a svéd női kézilabda-válogatott az Angola elleni vasárnapi vereség után minden idők leggyengébb vb-szereplését könyvelheti el. A kudarcnak egyelőre nincs gazdája, mindenki csak a válaszokat keresi.

A sportág egyik fellegvára, Svédország teljes sokkban van, és csak keresi a válaszokat, miután az ország női válogatottja nagyon csúnyán leszerepelt a holland-német közös rendezésű kézilabda világbajnokságon. A 2024-es párizsi olimpián 4. helyen záró csapat nemhogy nem jutott be a negyeddöntőbe, de olyan távol volt tőle, mint Makó Stockholmtól.

Nem így akarták magukat beírni a svéd kézilabda történelmébe
Nem így akarták magukat beírni a svéd kézilabda történelmébe
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Mi történt a svéd kézilabda-válogatottal?

Ezt a kérdést teszik fel egymásnak napok óta a skandináv ország kézilabda szakértői. A női csapat ugyan soha nem volt olyan sikeres, mint a férfi válogatott, de azért a négy legutóbbi vb mindegyikén bejutott a nyolc közé, kétszer pedig elődöntőt is játszott.

A párizsi olimpia csoportkörében még a későbbi győztes norvégokat is legyőzték 32-28-ra, erre most még a csoportkört sem tudták hibátlanul zárni, mert a harmadik fordulóban 31-27-re kikaptak a braziloktól, és a legrosszabb még csak ezután jött. A dél-amerikaiak elleni vereség szinte biztossá tette, hogy a csapat nem jut a nyolc közé, de ettől még nem kellett volna magukat megalázniuk. December 3-án 26-11-es félidő után 39-26-ra kaptak ki a második 30 percre kiengedő norvégoktól, majd hiába rakták meg durván a cseheket (37-14), az utolsó fordulóban jött a legnagyobb pofon: egy borzasztó, 10-10-es félidő után Angola 26-24-re verte őket. A svédek először kaptak ki afrikai csapattól.

A csapat várhatóan a 15. helyen zár, ami minden idők legrosszabb vb-szereplését jelenti, úgy, hogy még Japán is a svédek előtt lesz a végső tabellán.

Magyarázata egyelőre senkinek nincs, a játékosok mondják az ilyenkor kötelező „együtt nyerünk, együtt veszítünk” mantrát. A játékosként négyszeres Európa-bajnok Martin Frändesjö a Viaplay tévécsatorna szakértőjeként már élesebben fogalmaz.

„Totális összeomlás, ilyen gyenge védekezést svéd válogatottól még életemben nem láttam. Elkeserítően rossz volt. Az első félidő évek óta a leggyengébb teljesítménye volt a csapatnak” – mondta Frändesjö.

A válogatott talán legnagyobb sztárja, Isabelle Gulldén szerint a legnagyobb baj az volt, hogy az utolsó tíz percben, amikor már gólt sem tudtak lőni Angolának, senki nem akadt, aki vállalni merte volna a felelősséget.

Egy másik szakértő, Claes Hellgren, úgy fogalmazott, hogy „egyszerűen nem tudja elhinni, hogy ez valóban megtörtént”.

„Svédország szégyenben fürödve tér haza” – kesergett a Dagbladet.

A magyar női kézilabda-válogatott viszont ott lesz a legjobb nyolc között, ahol a franciák vagy a hollandok várnak majd rájuk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!