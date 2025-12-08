A sportág egyik fellegvára, Svédország teljes sokkban van, és csak keresi a válaszokat, miután az ország női válogatottja nagyon csúnyán leszerepelt a holland-német közös rendezésű kézilabda világbajnokságon. A 2024-es párizsi olimpián 4. helyen záró csapat nemhogy nem jutott be a negyeddöntőbe, de olyan távol volt tőle, mint Makó Stockholmtól.

Nem így akarták magukat beírni a svéd kézilabda történelmébe

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Mi történt a svéd kézilabda-válogatottal?

Ezt a kérdést teszik fel egymásnak napok óta a skandináv ország kézilabda szakértői. A női csapat ugyan soha nem volt olyan sikeres, mint a férfi válogatott, de azért a négy legutóbbi vb mindegyikén bejutott a nyolc közé, kétszer pedig elődöntőt is játszott.

A párizsi olimpia csoportkörében még a későbbi győztes norvégokat is legyőzték 32-28-ra, erre most még a csoportkört sem tudták hibátlanul zárni, mert a harmadik fordulóban 31-27-re kikaptak a braziloktól, és a legrosszabb még csak ezután jött. A dél-amerikaiak elleni vereség szinte biztossá tette, hogy a csapat nem jut a nyolc közé, de ettől még nem kellett volna magukat megalázniuk. December 3-án 26-11-es félidő után 39-26-ra kaptak ki a második 30 percre kiengedő norvégoktól, majd hiába rakták meg durván a cseheket (37-14), az utolsó fordulóban jött a legnagyobb pofon: egy borzasztó, 10-10-es félidő után Angola 26-24-re verte őket. A svédek először kaptak ki afrikai csapattól.

A csapat várhatóan a 15. helyen zár, ami minden idők legrosszabb vb-szereplését jelenti, úgy, hogy még Japán is a svédek előtt lesz a végső tabellán.

Magyarázata egyelőre senkinek nincs, a játékosok mondják az ilyenkor kötelező „együtt nyerünk, együtt veszítünk” mantrát. A játékosként négyszeres Európa-bajnok Martin Frändesjö a Viaplay tévécsatorna szakértőjeként már élesebben fogalmaz.

„Totális összeomlás, ilyen gyenge védekezést svéd válogatottól még életemben nem láttam. Elkeserítően rossz volt. Az első félidő évek óta a leggyengébb teljesítménye volt a csapatnak” – mondta Frändesjö.

A válogatott talán legnagyobb sztárja, Isabelle Gulldén szerint a legnagyobb baj az volt, hogy az utolsó tíz percben, amikor már gólt sem tudtak lőni Angolának, senki nem akadt, aki vállalni merte volna a felelősséget.