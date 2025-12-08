A csoportelsőség megszerzéséhez a magyar női kézilabda-válogatottnak győznie kellett Dánia ellen Aaz elmúlt húsz évben ez összesen kétszer sikerült a nemzeti csapatnak: 2015. december 9-én, két nap híján tíz évvel ezelőtt Herningben a világbajnokság csoportkörében 29-22-re nyert a házigazda ellen a magyar válogatott, míg 2005-ben a vb bronzmérkőzésén Szentpéterváron 27-24-re kerekedett felül a nemzeti csapat.

A magyar női kézilabda-válogatott szenzációsan játszott a világ egyik legjobb csapata ellen

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A mieink remek meccset játszottak vasárnap este, volt a találkozónak egy olyan szakasza is, amikor öt góllal vezetett Golovin Vlagyimir együttese. A hajrában azonban a mieink elfáradt, többször is belehibáztak, így a dánok meg tudták fordítani a meccset és végül a csoport élén végeztek.

A dánok elleni játékra építhet a kézilabda-válogatott

„Azt éreztem, hogy jött a fáradtság és azok a hibák, amiket korábban nem csináltunk. Egy ilyen csapat megbosszulja az ilyeneket. Nem is emlékszem a meccsre, annyira eksztázisban voltam. Sokat köszönhetek a védekező társaknak, mert amit meccs előtt megbeszéltünk, azok nagyon ültek. Nagyon sajnálom, hogy ebből nem lett egy vagy két pont, de ennek ellenére büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Most lesz két nap pihenőnk, remélem, hogy sikerülni fog” – mondta az M4 Sport előtt Szemerey Zsófi, aki 19 védéssel és 41%-os védési hatékonysággal segítette a magyar csapatot a dánok elleni meccsen.

Szemerey Zsófia szenzációsan védett a mérkőzésen

Fotó: Illyés Tibor/MTI

„A japán meccsből tanulva felébredtünk, mert az nagy pofon volt. A lányokkal megbeszéltük, mi volt azon a probléma, a mai meccset meg nagyon élveztük. Ezért is van, hogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert büszke vagyok arra, hogy ilyen jó meccset játszottunk. De közben elhittem, hogy a kezünkben vagy a meccs és megcsináljuk. A végére sajnos elfogytunk, de be kell vallani, hogy a túloldalon rutinosabb játékosok voltak” – mondta a mérkőzés után Klujber Katrin, aki hat gólt szerzett a dánok elleni meccsen.

A magyar csapat a negyedöntőben a házigazda holland, vagy pedig a francia csapattal fog találkozni.

Okos játékot játszottunk elől, és hátul is, de a fáradtság miatt a vége sajnos nem jött össze. Nagyon jól mentünk, és mindenki küzdött a másikért. Nyilván Vámos Petra tudott volna segíteni, de érte is küzdöttünk. A következő meccsre nagy löketet adhat, hogy így játszottunk. Mindegy ki lesz az ellenfelünk, mert a franciák és a hollandok is nagyon jó. A franciák a legutóbbi bronzmeccset elveszették ellenünk, úgyhogy biztos fűti őket a visszavágás, a hollandok meg itthon vannak”

– fogalmazott Klujber.