Az Európa-bajnoki bronzérmes és biztos negyeddöntős magyar női kézilabda-válogatott rotterdami középdöntős csoportja második helyén zárt, miután a vasárnap esti záró rangadón 28-27-re kikapott a tavalyi kontinensviadalon második dán csapattól a holland-német közös rendezésű világbajnokságon. A találkozó után a magyar női kézilabda-válogatott játékosa egyszerre voltak csalódottak a vereség és büszkék a mutatott játék miatt.

A csoportelsőség megszerzéséhez a magyar női kézilabda-válogatottnak győznie kellett Dánia ellen Aaz elmúlt húsz évben ez összesen kétszer sikerült a nemzeti csapatnak: 2015. december 9-én, két nap híján tíz évvel ezelőtt Herningben a világbajnokság csoportkörében 29-22-re nyert a házigazda ellen a magyar válogatott, míg 2005-ben a vb bronzmérkőzésén Szentpéterváron 27-24-re kerekedett felül a nemzeti csapat.

A magyar női kézilabda-válogatott szenzációsan játszott a világ egyik legjobb csapata ellen
A magyar női kézilabda-válogatott szenzációsan játszott a világ egyik legjobb csapata ellen
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A mieink remek meccset játszottak vasárnap este, volt a találkozónak egy olyan szakasza is, amikor öt góllal vezetett Golovin Vlagyimir együttese. A hajrában azonban a mieink elfáradt, többször is belehibáztak, így a dánok meg tudták fordítani a meccset és végül a csoport élén végeztek.

A dánok elleni játékra építhet a kézilabda-válogatott 

„Azt éreztem, hogy jött a fáradtság és azok a hibák, amiket korábban nem csináltunk. Egy ilyen csapat megbosszulja az ilyeneket. Nem is emlékszem a meccsre, annyira eksztázisban voltam. Sokat köszönhetek a védekező társaknak, mert amit meccs előtt megbeszéltünk, azok nagyon ültek. Nagyon sajnálom, hogy ebből nem lett egy vagy két pont, de ennek ellenére büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Most lesz két nap pihenőnk, remélem, hogy sikerülni fog” – mondta az M4 Sport előtt Szemerey Zsófi, aki 19 védéssel és 41%-os védési hatékonysággal segítette a magyar csapatot a dánok elleni meccsen. 

Tatabánya, 2025. április 10. Szemerey Zsófia a Magyarország - Brazília barátságos női kézilabda-mérkőzésen a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban 2025. április 10-én. MTI/Illyés Tibor
Szemerey Zsófia szenzációsan védett a mérkőzésen
Fotó: Illyés Tibor/MTI

„A japán meccsből tanulva felébredtünk, mert az nagy pofon volt. A lányokkal megbeszéltük, mi volt azon a probléma, a mai meccset meg nagyon élveztük. Ezért is van, hogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert büszke vagyok arra, hogy ilyen jó meccset játszottunk. De közben elhittem, hogy a kezünkben vagy a meccs és megcsináljuk. A végére sajnos elfogytunk, de be kell vallani, hogy a túloldalon rutinosabb játékosok voltak” – mondta a mérkőzés után Klujber Katrin, aki hat gólt szerzett a dánok elleni meccsen.

A magyar csapat a negyedöntőben a házigazda holland, vagy pedig a francia csapattal fog találkozni. 

Okos játékot játszottunk elől, és hátul is, de a fáradtság miatt a vége sajnos nem jött össze. Nagyon jól mentünk, és mindenki küzdött a másikért. Nyilván Vámos Petra tudott volna segíteni, de érte is küzdöttünk. A következő meccsre nagy löketet adhat, hogy így játszottunk. Mindegy ki lesz az ellenfelünk, mert a franciák és a hollandok is nagyon jó. A franciák a legutóbbi bronzmeccset elveszették ellenünk, úgyhogy biztos fűti őket a visszavágás, a hollandok meg itthon vannak” 

– fogalmazott Klujber.

Rotterdam, 2025. december 7. Klujber Katrin (j) és a dán Sofie Bardrum-Larsen a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Klujber Katrin hat góllal segítette a magyar csapatot a dánok elleni meccsen
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

„Jól működött a taktikánk, úgyhogy nagyon sajnálom ezt a két pontot, ami kicsúszott a kezünkből. A japánok elleni meccs után szerettünk volna bizonyítani mindenkinek, hogy az elithez tartozunk. Nyerni sajnos nem tudtunk, de talán megmutattuk, hogy oda tudunk érni. A hajrában sajnos könnyű hibákat vétettünk, talán a dekoncentráció miatt, a dán válogatott pedig megbünteti a hibákat. A folytatásban viszont már csak top csapatokkal fogunk találkozni, és szeretnénk mindenképpen továbbjutni”- értékelt Papp Nikoletta, aki a negyeddöntőben nem szeretne a hollandokkal találkozni, mert a tavalyi részben hazai rendezésű Európa-bajnokságból kiindulva tudja, mekkora löketet ad a hazai pálya. 

Tudtam egy kis löketet adni a csapatnak szerencsére, nagyon jó meccset játszottunk a dánok ellen. Az ilyen kiélezett meccsekből lehet építkezni tovább. Kikaptunk, de tudunk tovább vinni dolgokat ebből a meccsből. A lefújás után mondtam, hogy mindenki emelje fel a fejét. Nagyot mentünk, a negyeddöntőben ilyen játékkal lehet nagyot alkotni” 

– mondta Albek Anna, aki lőtt egy hatalmas gólt is.

„Az edzőnk ismeri ezt a lövésemet, de rég használtam edzésen és meccsen is, így ezt beírhatjuk az edzőnek” – mondta Albek, aki szerint nem lógathatják a fejüket. „Hajszálon múlt, de a következő lépcsőfokra koncentrálunk, ott mindent ki kell adni megint magunkból” – mondta.

Rotterdam, 2025. december 7. Albek Anna (b) és a dán Anne Mette Hansen a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Albek Anna rengeteget küzdött a dánokkal
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

„Tegnap sejteni lehetett, hogy én fogok játszani, de volt már ilyen BL-ben is, tudtam, hogy készüljek fel, örültem neki, próbáltam a legjobbamat nyújtani. Szeretem, ha nagy a nyomás, a végjátékokat, de ez ma nem sikerült, csalódott vagyok, hogy nem szereztünk pontot, mert megérdemeltük volna, mert jó teljesítményt nyújtottunk. Visszajöttünk kétgólos hátrányból is, de most már a következő meccsre koncentrálunk. 

Nem izgultunk túl, a Japán elleni meccs után örömöt akartunk magunknak szerezni, működtek a dolgok, felszabadultak voltunk és az önbizalmunknak ez adott egy löketet. Amikor öttel vezettünk, mondtam, hogy most kéne lefújni, a második félidő nagyon lassan ment, de ebből is tanulni kell, hogy a végéig kitartson az előny, de nehéz, mert tíz gólról is fel lehet jönni ebben a modern, gyors kézilabdában” 

– mondta Simon Petra, akit a meccs emberének is megválasztottak.

„Kicsit dühös vagyok még, de jó emlék lesz, hogy én lettem a meccs embere” – mondta a fiatal irányító, aki esélyes a vb legjobb fiatal játékosa címre is.

