A csoportelsőség megszerzéséhez a magyar női kézilabda-válogatottnak győznie kellett Dánia ellen Aaz elmúlt húsz évben ez összesen kétszer sikerült a nemzeti csapatnak: 2015. december 9-én, két nap híján tíz évvel ezelőtt Herningben a világbajnokság csoportkörében 29-22-re nyert a házigazda ellen a magyar válogatott, míg 2005-ben a vb bronzmérkőzésén Szentpéterváron 27-24-re kerekedett felül a nemzeti csapat.
A mieink remek meccset játszottak vasárnap este, volt a találkozónak egy olyan szakasza is, amikor öt góllal vezetett Golovin Vlagyimir együttese. A hajrában azonban a mieink elfáradt, többször is belehibáztak, így a dánok meg tudták fordítani a meccset és végül a csoport élén végeztek.
A dánok elleni játékra építhet a kézilabda-válogatott
„Azt éreztem, hogy jött a fáradtság és azok a hibák, amiket korábban nem csináltunk. Egy ilyen csapat megbosszulja az ilyeneket. Nem is emlékszem a meccsre, annyira eksztázisban voltam. Sokat köszönhetek a védekező társaknak, mert amit meccs előtt megbeszéltünk, azok nagyon ültek. Nagyon sajnálom, hogy ebből nem lett egy vagy két pont, de ennek ellenére büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Most lesz két nap pihenőnk, remélem, hogy sikerülni fog” – mondta az M4 Sport előtt Szemerey Zsófi, aki 19 védéssel és 41%-os védési hatékonysággal segítette a magyar csapatot a dánok elleni meccsen.
„A japán meccsből tanulva felébredtünk, mert az nagy pofon volt. A lányokkal megbeszéltük, mi volt azon a probléma, a mai meccset meg nagyon élveztük. Ezért is van, hogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert büszke vagyok arra, hogy ilyen jó meccset játszottunk. De közben elhittem, hogy a kezünkben vagy a meccs és megcsináljuk. A végére sajnos elfogytunk, de be kell vallani, hogy a túloldalon rutinosabb játékosok voltak” – mondta a mérkőzés után Klujber Katrin, aki hat gólt szerzett a dánok elleni meccsen.
A magyar csapat a negyedöntőben a házigazda holland, vagy pedig a francia csapattal fog találkozni.
Okos játékot játszottunk elől, és hátul is, de a fáradtság miatt a vége sajnos nem jött össze. Nagyon jól mentünk, és mindenki küzdött a másikért. Nyilván Vámos Petra tudott volna segíteni, de érte is küzdöttünk. A következő meccsre nagy löketet adhat, hogy így játszottunk. Mindegy ki lesz az ellenfelünk, mert a franciák és a hollandok is nagyon jó. A franciák a legutóbbi bronzmeccset elveszették ellenünk, úgyhogy biztos fűti őket a visszavágás, a hollandok meg itthon vannak”
– fogalmazott Klujber.
„Jól működött a taktikánk, úgyhogy nagyon sajnálom ezt a két pontot, ami kicsúszott a kezünkből. A japánok elleni meccs után szerettünk volna bizonyítani mindenkinek, hogy az elithez tartozunk. Nyerni sajnos nem tudtunk, de talán megmutattuk, hogy oda tudunk érni. A hajrában sajnos könnyű hibákat vétettünk, talán a dekoncentráció miatt, a dán válogatott pedig megbünteti a hibákat. A folytatásban viszont már csak top csapatokkal fogunk találkozni, és szeretnénk mindenképpen továbbjutni”- értékelt Papp Nikoletta, aki a negyeddöntőben nem szeretne a hollandokkal találkozni, mert a tavalyi részben hazai rendezésű Európa-bajnokságból kiindulva tudja, mekkora löketet ad a hazai pálya.
Tudtam egy kis löketet adni a csapatnak szerencsére, nagyon jó meccset játszottunk a dánok ellen. Az ilyen kiélezett meccsekből lehet építkezni tovább. Kikaptunk, de tudunk tovább vinni dolgokat ebből a meccsből. A lefújás után mondtam, hogy mindenki emelje fel a fejét. Nagyot mentünk, a negyeddöntőben ilyen játékkal lehet nagyot alkotni”
– mondta Albek Anna, aki lőtt egy hatalmas gólt is.
„Az edzőnk ismeri ezt a lövésemet, de rég használtam edzésen és meccsen is, így ezt beírhatjuk az edzőnek” – mondta Albek, aki szerint nem lógathatják a fejüket. „Hajszálon múlt, de a következő lépcsőfokra koncentrálunk, ott mindent ki kell adni megint magunkból” – mondta.
„Tegnap sejteni lehetett, hogy én fogok játszani, de volt már ilyen BL-ben is, tudtam, hogy készüljek fel, örültem neki, próbáltam a legjobbamat nyújtani. Szeretem, ha nagy a nyomás, a végjátékokat, de ez ma nem sikerült, csalódott vagyok, hogy nem szereztünk pontot, mert megérdemeltük volna, mert jó teljesítményt nyújtottunk. Visszajöttünk kétgólos hátrányból is, de most már a következő meccsre koncentrálunk.
Nem izgultunk túl, a Japán elleni meccs után örömöt akartunk magunknak szerezni, működtek a dolgok, felszabadultak voltunk és az önbizalmunknak ez adott egy löketet. Amikor öttel vezettünk, mondtam, hogy most kéne lefújni, a második félidő nagyon lassan ment, de ebből is tanulni kell, hogy a végéig kitartson az előny, de nehéz, mert tíz gólról is fel lehet jönni ebben a modern, gyors kézilabdában”
– mondta Simon Petra, akit a meccs emberének is megválasztottak.
„Kicsit dühös vagyok még, de jó emlék lesz, hogy én lettem a meccs embere” – mondta a fiatal irányító, aki esélyes a vb legjobb fiatal játékosa címre is.
