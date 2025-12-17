A játékosok klubkötelezettségeik után karácsonykor még egyéni program szerint készülnek, a kézilabda-válogatott közös munkája január 2-án indul. A felkészülés egyik kiemelt állomása a január 9-i, Győrben rendezendő Magyarország–Románia felkészülési mérkőzés lesz, amelyre már elérhetők a jegyek az MKSZ hivatalos jegyértékesítési oldalán.

Bánhidi Bence lehet a vezére az Eb-n a kézilabda-válogatottnak

Fotó: Csudai Sándor

A kézilabda-válogatott Eb-ellenfelei: Lengyelország, Olaszország, Izland

A válogatott az Európa-bajnokságon a svédországi Kristianstadban lép pályára, ahol Lengyelország, Olaszország és Izland lesz az ellenfele a csoportkörben. A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó szerepelhet a jegyzőkönyvben.

A válogatott kerete:

kapusok:

Bartucz László (MT Melsungen), Palasics Kristóf (MT Melsungen), Andó Arián (MOL Tatabánya KC)

jobbszélsők:

Imre Bence (THW Kiel), Krakovszki Zsolt (ETO University HT), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya)

jobbátlövők:

Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard)

irányítók:

Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (La Rioja)

beállók:

Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti), Sipos Adrián (MT Melsungen)

balátlövők:

Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock)

balszélsők:

Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya)

Nehéz, de izgalmas csoport vár a magyarokra

A magyar válogatott az F csoportban szerepel, ahol Izland, Lengyelország és Olaszország lesz az ellenfél. A csoport első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelyet a D-E-F-ág csapatai Malmöben játszanak majd. Az elődöntők és a helyosztók helyszíne Herning lesz.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Január 16., 20:30: Magyarország–Lengyelország

Január 18., 20:30: Olaszország–Magyarország

Január 20., 20:30: Magyarország–Izland