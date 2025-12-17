Live
Jön az elképzelhetetlen: Trump és Zelenszkij megállapodása után sokkban Európa

Háború

Zelenszkijnek annyi, kihirdethetik Oroszország győzelmét

Megvan a 20 fős névsor. Chema Rodríguez szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi kézilabda-válogatott 20 fős keretét a januárban kezdődő Európa-bajnokság előtti felkészülésre. A dán–norvég–svéd közös rendezésű kontinensviadal január 15-én rajtol.

A játékosok klubkötelezettségeik után karácsonykor még egyéni program szerint készülnek, a kézilabda-válogatott közös munkája január 2-án indul. A felkészülés egyik kiemelt állomása a január 9-i, Győrben rendezendő Magyarország–Románia felkészülési mérkőzés lesz, amelyre már elérhetők a jegyek az MKSZ hivatalos jegyértékesítési oldalán.

Bánhidi Bence lehet a vezére az Eb-n a kézilabda-válogatottnak Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor
Bánhidi Bence lehet a vezére az Eb-n a kézilabda-válogatottnak
Fotó: Csudai Sándor

A kézilabda-válogatott Eb-ellenfelei: Lengyelország, Olaszország, Izland

A válogatott az Európa-bajnokságon a svédországi Kristianstadban lép pályára, ahol Lengyelország, Olaszország és Izland lesz az ellenfele a csoportkörben. A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó szerepelhet a jegyzőkönyvben.

A válogatott kerete:
kapusok:
Bartucz László (MT Melsungen), Palasics Kristóf (MT Melsungen), Andó Arián (MOL Tatabánya KC)

jobbszélsők:
Imre Bence (THW Kiel), Krakovszki Zsolt (ETO University HT), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya)

jobbátlövők:
Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard)

irányítók:
Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (La Rioja)

beállók:
Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti), Sipos Adrián (MT Melsungen)

balátlövők:
Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock)

balszélsők:
Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya)

Nehéz, de izgalmas csoport vár a magyarokra

A magyar válogatott az F csoportban szerepel, ahol Izland, Lengyelország és Olaszország lesz az ellenfél. A csoport első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelyet a D-E-F-ág csapatai Malmöben játszanak majd. Az elődöntők és a helyosztók helyszíne Herning lesz.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:
Január 16., 20:30: Magyarország–Lengyelország
Január 18., 20:30: Olaszország–Magyarország
Január 20., 20:30: Magyarország–Izland

