A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) honlapja a vasárnap 23-20-as eredményt hozó norvég-német vb-döntő után ismertette a világbajnokság álomcsapatát. Ebbe a négy elődöntős csapaton kívül kizárólag a brazil Bruna de Paula került be, klubtársai, a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő ETO játékosai közül a holland Dione Housheer és a norvég Emilie Hovden szerepel még az All Star-keretben. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a német Emily Vogel képviseli.

Emily Vogel (20) egy ezüstéremmel és egy All-Star-csapatba kerüléssel térhet vissza Budapestre a női kézilabda-vb-ről

Fotó: JOHN THYS / AFP

Búcsúzik egy kézilabda-legenda

A torna legjobb kapusa a 45 esztendős Katrine Lunde lett, aki várhatóan nagy tornán a trófea felemelésével köszönt el a norvég válogatottól. Honfitársa, Henny Reistad 55 találattal gólkirály és a legértékesebb játékos lett. Utóbbi címet két éve a norvég-dán-svéd közös rendezésű tornán is kiérdemelte Reistad, mint ahogy a legjobb fiatal játékosnak választott német Viola Leuchter is ismételni tudott.

A hetedik helyezett magyar válogatottból senki nem került az álomcsapatba. A 2027-es vb-t Magyarország rendezi.

A 27. női kézilabda-világbajnokság álomcsapata:

kapus: Katrine Lunde (Norvégia)

balszélső: Antje Döll (Németország)

balátlövő: Emily Vogel (Németország)

irányító: Bruna de Paula (Brazília)

beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)

jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)

jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)

legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)

legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország) gólkirály: Reistad (55 gól)

