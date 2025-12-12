Live
Vilábajnoki döntővel búcsúzhat Katrine Lunde. A norvég kézilabda-válogatott ugyanis a holland-német közös rendezésű világbajnokság második pénteki elődöntőjében nagyon simán, tíz góllal verte a negyeddöntőben a magyar csapatot búcsúztató Hollandiát. A meccs legjobbja a tíz gólt lövő Henny Reistad volt.

A holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság második elődöntőjében a németek után a másik házigazda, Hollandia is azzal a céllal lépett pályára, hogy bejusson a döntőbe. Habár a németek által legyőzött franciák voltak a címvédők, Angela Malensteinékre talán még nehezebb feladat várt, hiszen a mezőnyön eddig ellenállás nélkül átgázoló Norvégia állt velük szemben.

Nora Mörk és a holland kapus, Yara ten Holte egyik hetes párbaja a női kézilabda-vb elődöntőjében
Fotó: ANP IRIS VAN DEN BROEK / ANP MAG

A hollandok a negyeddöntőben a magyar csapatot győzték le.

Elléptek a norvégok

A vb második két legmagyarabb csapatában, összesen nyolc játékos képviselte az NB I-et. A Fradi szélsője, Malestein mellett az ETO triója, Bo van Wetering, Kelly Dulfer és Dione Housheer erősítette a házigazdát. Norvég oldalon a Fradit Vilde Ingstad, míg az ETO-t Veronica Kristiansen, Kristina Breistöl és Emilie Hövden képviselte. És akkor még volt a Győr két korábbi klasszisa, Nora Mörk és Katrine Lunde is.

A hollandok nagyon bátran kezdték a meccsét, és 7-7-ig többnyire vezetve kézben tartották a mérkőzést. C

sakhogy nem tudták megállítani Reistadot, aki 8 lövésből 7 gólt szerzett,

 mellette pedig Mörk és Ingstad 3-3 alkalommal volt eredményes.

Norway's centre back #25 Henny Ella Reistad (C) celebrates after scoring during the IHF Women's Handball World Championship semi final match between the Netherlands and Norway in the Rotterdam Ahoy Arena, Rotterdam, on December 12, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Henni Reistad ismét tarthatatlan volt
Fotó: JOHN THYS / AFP

Hazai oldalon a 5/6-tal lövő Housheer és a karrierje utolsó előtti válogatott meccsét játszó Estevana Polman (4/5) volt a vezér. 7-7 után azonban tovább fokozták a tempót a norvégok, egyre több hibára kényzserítették a hollandokat, és fokozatosan elléptek, így a szünetre meggyőző, 18-14-es vezetéssel mehettek Mörkék.

Norvég kézilabda iskola

A norvégok a második félidő első öt percét 4-1-re nyerték, így a 35. perc végén már 22-15-re vezettek. A hollandokon az időkérés és a kapuscsere sem segített: a norvég támadójátéknál csak a norvég védekezés volt kegyetlenebb, nem csoda, hogy a második holland gólra a 40. percig kellett várni, akkor Malestein tudott betalálni (24-16).

Ezt követően viszont összekapták magukat a hollandok, és egy 6-1-es rohammal 25-21-re felzárkóztak,

 a norvég kapitány pedig azonnal időt is kért, amit egy 4-0-s norvég roham követett, 29-21-nél pedig látszott, hogy elúszott a hajó a hollandok számára.

  • Női kézilabda-vb, elődöntő:
    Norvégia–Hollandia 35-25 (18-14)
    legjobb góllövők: Reistad 10, Mörk 5, ill. Housheer 6, Polman 6, Malestein 3.

A vasárnapi döntőben Németország–Norvégia, míg a bronzéremét Hollandia–Franciaország mérkőzést rendeznek Rotterdamban.

 

