A holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság második elődöntőjében a németek után a másik házigazda, Hollandia is azzal a céllal lépett pályára, hogy bejusson a döntőbe. Habár a németek által legyőzött franciák voltak a címvédők, Angela Malensteinékre talán még nehezebb feladat várt, hiszen a mezőnyön eddig ellenállás nélkül átgázoló Norvégia állt velük szemben.

Nora Mörk és a holland kapus, Yara ten Holte egyik hetes párbaja a női kézilabda-vb elődöntőjében

Fotó: ANP IRIS VAN DEN BROEK / ANP MAG

A hollandok a negyeddöntőben a magyar csapatot győzték le.

Elléptek a norvégok

A vb második két legmagyarabb csapatában, összesen nyolc játékos képviselte az NB I-et. A Fradi szélsője, Malestein mellett az ETO triója, Bo van Wetering, Kelly Dulfer és Dione Housheer erősítette a házigazdát. Norvég oldalon a Fradit Vilde Ingstad, míg az ETO-t Veronica Kristiansen, Kristina Breistöl és Emilie Hövden képviselte. És akkor még volt a Győr két korábbi klasszisa, Nora Mörk és Katrine Lunde is.

A hollandok nagyon bátran kezdték a meccsét, és 7-7-ig többnyire vezetve kézben tartották a mérkőzést. C

sakhogy nem tudták megállítani Reistadot, aki 8 lövésből 7 gólt szerzett,

mellette pedig Mörk és Ingstad 3-3 alkalommal volt eredményes.

Henni Reistad ismét tarthatatlan volt

Fotó: JOHN THYS / AFP

Hazai oldalon a 5/6-tal lövő Housheer és a karrierje utolsó előtti válogatott meccsét játszó Estevana Polman (4/5) volt a vezér. 7-7 után azonban tovább fokozták a tempót a norvégok, egyre több hibára kényzserítették a hollandokat, és fokozatosan elléptek, így a szünetre meggyőző, 18-14-es vezetéssel mehettek Mörkék.

Norvég kézilabda iskola

A norvégok a második félidő első öt percét 4-1-re nyerték, így a 35. perc végén már 22-15-re vezettek. A hollandokon az időkérés és a kapuscsere sem segített: a norvég támadójátéknál csak a norvég védekezés volt kegyetlenebb, nem csoda, hogy a második holland gólra a 40. percig kellett várni, akkor Malestein tudott betalálni (24-16).

Ezt követően viszont összekapták magukat a hollandok, és egy 6-1-es rohammal 25-21-re felzárkóztak,

a norvég kapitány pedig azonnal időt is kért, amit egy 4-0-s norvég roham követett, 29-21-nél pedig látszott, hogy elúszott a hajó a hollandok számára.

Női kézilabda-vb, elődöntő:

Norvégia–Hollandia 35-25 (18-14)

legjobb góllövők: Reistad 10, Mörk 5, ill. Housheer 6, Polman 6, Malestein 3.

A vasárnapi döntőben Németország–Norvégia, míg a bronzéremét Hollandia–Franciaország mérkőzést rendeznek Rotterdamban.