Egészen bizarr esetek borzolják a kedélyeket Hollandiában és Németországban. A két ország társrendezője a női kézilabda világbajnokságnak, melyen a nemzetközi a legfölöslegesebb szabályok szigorú bartásával igyekszik sikeressé tenni a tornát. A norvégok már két idióta büntetést is kaptak.

Egyre dühösebbek a norvégok, és a haragjuk érthető is. A holland-német közös rendezésű női kézilabda világbajnokság legnagyobb esélyese ugyanis már két büntetést is kapott, miután megszegte a nemzetközi szövetség, az IHF szigorú szabályait.

Teams line up prior to the start of the European Women's EHF EURO 2024 Handball Championship Group II main round match between Switzerland and Norway in Vienna, Austria, on December 11, 2024. (Photo by Joe Klamar / AFP), kézilabda
Csak a szám szerint szabályos sorok menthetik meg a kézilabda-vb-t
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Nevetséges büntetések a kézilabda-vb-n

A holland Sportnieuws oldal írta meg, hogy miért is állította pellengérre a szövetség a világ legjobb csapatát. A norvégok gyors egymásutánban két büntetést is kaptak. Az első még csak érthető, azt ugyanis azért kapták, mert az egyik játékosuk úgy lépett pályára, hogy a neve nem volt rajta a mezén. 

A másik tétel viszont abszolút röhejes: azért kell fizetniük, mert a bemutatásnál nem a mezszámok szerinti növekvő sorrendben álltak fel, hanem magasság szerint sorakoztak.

„Lehe, hogy pénz szűkében van a nemzetközi szövetség?” – vette viccesre a lapnak nyilatkozó korábbi holland gyeplabdasztár, Naomi Van As.

Tény, hogy az IHF-nek inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy, ha már 32 csapatosra hízlalta a vb mezőnyét, akkor az Európán kívüli országok közül ne csak háromból (Angola, Brazília és Japán) érkezzenek olyan csapatok, amelyek tudnak is kézilabdázni. Vagy azzal, hogy rendes menedzseli a vb-t, hogy a hazaiakon és a norvég-dán duón kívül ne üres lelátók előtt kelljen a többi csapatnak pályára lépnie.

 

 

