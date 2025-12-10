Egyre dühösebbek a norvégok, és a haragjuk érthető is. A holland-német közös rendezésű női kézilabda világbajnokság legnagyobb esélyese ugyanis már két büntetést is kapott, miután megszegte a nemzetközi szövetség, az IHF szigorú szabályait.

Csak a szám szerint szabályos sorok menthetik meg a kézilabda-vb-t

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Nevetséges büntetések a kézilabda-vb-n

A holland Sportnieuws oldal írta meg, hogy miért is állította pellengérre a szövetség a világ legjobb csapatát. A norvégok gyors egymásutánban két büntetést is kaptak. Az első még csak érthető, azt ugyanis azért kapták, mert az egyik játékosuk úgy lépett pályára, hogy a neve nem volt rajta a mezén.

A másik tétel viszont abszolút röhejes: azért kell fizetniük, mert a bemutatásnál nem a mezszámok szerinti növekvő sorrendben álltak fel, hanem magasság szerint sorakoztak.

„Lehe, hogy pénz szűkében van a nemzetközi szövetség?” – vette viccesre a lapnak nyilatkozó korábbi holland gyeplabdasztár, Naomi Van As.

Tény, hogy az IHF-nek inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy, ha már 32 csapatosra hízlalta a vb mezőnyét, akkor az Európán kívüli országok közül ne csak háromból (Angola, Brazília és Japán) érkezzenek olyan csapatok, amelyek tudnak is kézilabdázni. Vagy azzal, hogy rendes menedzseli a vb-t, hogy a hazaiakon és a norvég-dán duón kívül ne üres lelátók előtt kelljen a többi csapatnak pályára lépnie.