Remekül kezdett a házigazda, amelynél egyenesen az évezred legfontosabb női kézilabda-meccsének nevezték előzetesen a találkozót. A németek gyorsan 4-1-es vezetésre tettek szert, és mivel a brazilok védekezése az első időkérésükig nem volt elég hatékony, a 12. percben már öt találat volt a hazaiak előnye (8-3). Noha a folytatásban hátul tudta rendezni sorait a dél-amerikai alakulat, a különbséget nem tudta érdemben csökkenteni, a vendéglátók pedig a csereként pályára lépett fiataljaikkal is tartották előnyüket, sőt, a szünetre alakult ki az addigi legnagyobb, hatgólos német előny.

Elődöntőt játszhatnak a németek a női kézilabda-vb-n

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Jöhet a kézilabda-vb elődöntője

A fordulás után gyorsan még kettővel megtoldotta a különbséget a német együttes (19-11), ezt követően viszont megtorpant és a helyenként látványos megoldásokat alkalmazó brazil válogatott nyolc és fél perccel a vége előtt már csak három találatra volt tőle (25-22). A végjáték azonban a németeké lett,

akiknél a ferencvárosi Emily Vogel öt góllal segítette válogatottját a magabiztos sikerhez és ezáltal ahhoz, hogy 2007 után újra a legjobb négy közé jusson világbajnokságon.

A braziloknál a győri Bruna de Paula hatszor, a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor, míg a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes egyszer volt eredményes.

A németek számára ez volt az utolsó hazai mérkőzés a világbajnokságon, a torna végjátékát, a pénteki elődöntőket és a vasárnapi bronzmérkőzést, illetve finálét a rotterdami Ahoy Arenában rendezik. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott már a középdöntőben is itt szerepelt és szerdán 18 órától a társházigazda hollandok ellen itt harcolhatja ki a négy közé jutást is.

Eredmény, negyeddöntő:

Németország-Brazília 30-23 (17-11)