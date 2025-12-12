A női kézilabda-világbajnokság első elődöntőjében az egyik házigazda, az 1993-ban aranyérmes, de a legjobb négy közé utoljára 2007-ben bejutó, eddigi hét meccséből valamennyit megnyerő németek az utolsó négy vb-n három döntőt jetsző, közülük kettőt megnyerő franciákkal csapott össze.

Antje Döll a kézilabda-vb egyik legjobb szélsője

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Mindkét csapatban voltak a magyar bajnokságban szereplő játékosok. A németeknél az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatában szereplő Emily Vogel (lánynevén Bölk), míg a franciáknál a debreceni Alicia Tublanc, az esztergomi Emma Jacques, a ferencvárosi Orlane Kanor és persze a győri csodakapus, Hatadou Sako kapott szerepet.

Nem ijedtek meg a németek

A franciákat tartották a meccs esélyesének, de a 12. percben Emily Vogel első találálatával már 6-4-re vezettek a németek. A német csapatban rajta kivül Viola Leuchter és Antje Döll termelte a gólokat, a 12 percben már mindketten 3 találatnál jártak, miközben a túloldalon öten álltak egy góllal. Döll negyedóra elteltével már 5 gólnál járt, a balszélső ellen nem volt ellenszere Sakónak. A francia kapitánynak 10-6-nál időt kellett kérnie.

Az időkérés jót tett a franciáknak, a feszesebb védekezés gyümölcseként a 20. percben már csak egy gól volt a németek előnye (11-10). Egyenlíteniük azonban nem sikerült a franciák annak ellenére sem, hogy a hajrában egy kettős kiállítást is túléltek. A szüntere 15-12-es német vezetéssel mentek a csapatok.

A németek jutottak a kézilabda-vb döntőjébe

A németek lendülete nem veszett el a szünetben, öt perc után már újra négy góllal vezettek (19-15), és a francia kapitánynak időt kellett kérnie. Most nem segítettek az edzői szavak a franciákon,

a németek, különösen kőkemény védekezésüknek köszönhetően tartották a 3-4 gólos előnyüket.

A franciák a 45. percben még a Nieke Kühnét arcon tenyerelő Oriane Ondonót is elveszítettek, aki fontos szereplője volt a francia védelemnek.

Emily Vogel öt gólig jutott a franciák elleni elődöntőben

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Az utolsó negyedórára visszatért a francia kapuba Sako, de a nyolcadik gólját lövő Döll hetesével közte öt (23-18) is volt a németek előnye, a franciák pedig nem tudtak közelebb kerülni. Sőt, az 56. percben Emily Vogel irtózatosan nagy gólja volt az, ami kitette a pontot a meccs végére. Mert 27-22-nél eldőlt, hogy melyik csapat fog a vasárnapi rotterdami döntőbe jutni, ahol a holland-norvég elődöntő győztesével találkoznak majd a németek, akik eddig egyszer, 1993-ban jutottak döntőbe és akkor meg is nyerték a tornát.

Eredmény, női kézilabda-vb, elődöntő:

Németország–Franciaország 29-23 (15-12)