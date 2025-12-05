Live
A magyar női kézilabda-válogatott továbbra is százszázalékos teljesítménnyel menetel a német–holland közös rendezésű világbajnokságon. Golovin Vlagyimir együttese a középdöntő nyitányán a nagy rivális Romániát is legyőzte 34-29-re Rotterdamban, pénteken pedig már a Japán elleni kézilabda-vb-mérkőzés vár a nemzeti csapatra. Magyar részről Simon Petra és Bordás Réka nyilatkozott az Origónak.

A fiatal irányító, Simon Petra 2023. október 15-én, Schwechaton mutatkozott be a magyar válogatottban, amelynek mezét ötvenedik alkalommal viselte szerdán a Románia ellen 34-29-re megnyert kézilabda-vb-középdöntős találkozón.

Simon Petra jó játéka nagyon fontos lehet a japánok elleni kézilabda-vb-meccsen is
Simon Petra jó játéka nagyon fontos lehet a japánok elleni kézilabda-vb-meccsen is
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Simon Petra nem számolgat a kézilabda-vb-n

A győzelem után Simon Petra így értékelt a lapunknak:

„Ez egy nagyon jó mérkőzés volt. A román–magyar meccseket nem kell bemutatni. Az volt a kulcs, hogy védekezésben összeszedtük magunkat. Ahogy kezdtünk, úgy tudtunk a második félidőben újra kompaktak lenni. 

Támadásban voltak nehezebb időszakaink, amikor nem tudtunk annyira gólt lőni, de azt is megoldottuk. A románok legyőzése mindig pluszerőt ad.”  

A válogatott most Japán ellen készül, amely matematikailag még veszélyeztetheti a továbbjutást. Simon Petra szerint különösen fontos lesz a koncentráció:  

A japánok nagyon más kézilabda-kultúrát képviselnek, ami veszélyes lehet számunkra. Minden meccset meg kell nyerni, nem számolgatunk. Ha ugyanolyan szervezettek maradunk, mint a románok ellen, akkor nem lesz probléma. Bízom benne, hogy erősek leszünk a következő találkozókon is.

Bordás Réka elmondta, hogy meccsről meccsre haladunk, így jelenleg a japánok elleni meccs a legfontosabb.  

„Meg szeretnénk nyerni a japánok elleni meccset, és majd a dánok ellenit is. Ha ezen az úton megyünk tovább, akkor sikerülhet."

A Japán elleni találkozó pénteken 18 órakor kezdődik Rotterdamban, a magyar válogatottnak a pontszerzés már a biztos továbbjutást jelentené. A középdöntő utolsó fordulójában vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes Dániával találkozik a magyar válogatott, a negyeddöntőbe az első két helyezett jut.

