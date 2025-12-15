A norvég női kézilabda-válogatott a holland-német közös rendezésű világbajnokság vasárnapi rotterdami döntőjében 23-20-ra legyőzte Németországot. A siker egyik legfőbb letéteményese a norvégok sztárkapusa, Katrine Lunde volt, aki négyszeres világbajnokként vonulhat vissza.

Katrine Lunde 45 évesen is bekerült a kézilabda-vb álomcsapatába

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Nem véletlen, hogy a finálé után mindenki róla beszélt.

A kézilabda-vb szupersztárja

A 45 éves Lunde, aki 2010 és 2015 között a Győri Audi ETO KC játékosa volt, az egész tornán fantasztikusan védett, de a döntőben nyújtott teljesítménye igazán extra volt, nélküle talán meg sem nyerte volna a kiélezett döntőt az olimpiai, Európa- és most már világbajnok.

„Fantasztikus érzés volt a lefújás után ünnepelni. Mindenki láthatta, hogy egyáltalán nem volt könnyű siker. Helyenként kifejezetten nehéz dolgunk volt, de megmutattuk a karakterünket, jól reagálni, talpra állni és végig higgadtnak maradni” – mondta a vb MVP-jének választott Henny Reistad, aki Lundét is méltatta.

„Abszolút, őrülten fontos volt (a szerepe). Szinte nekem és a csapatnak is az volt a legfontosabb, hogy segítsünk neki megnyerni ezt a vb-t” – mondta az átlövő.

„Köszönjük Istennek Katrine Lundét! Mit csinálnák nélküle?” – idézi a VG norvég lap a döntő egyik kommentátorát, Daniel Höglundot, akinek dicséretét mi sem támasztja alá jobban, mint, hogy

a vb-döntőben Lunde 41 százalékkal védett, a kapujára tartó 34 lövésből 14-et hárított.

Katrine Lunde elképesztő statisztikái

Lunde a VG összeállítása szerint 2003-ban mutatkozott be a norvég válogatottban, mellyel 2004-ben Budapesten már Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. A mostani vb-döntőben legyőzött németek egyik legjobbja, a torna legjobb fiatal játékosának megválasztott Viola Leuchter abban az évben született...

Katrine Lunde harmadik alkalommal emelhette magasba a vb-trófeát

Fotó: JOHN THYS / AFP

Lunde öt olimpiáról 3 arany és 2 bronzéremmel térhetett haza, összesen hat vb-döntőben szerepelt, melyek közül szintén 3-at megnyert, Európa-bajnokságon pedig összesen kilencszer szerepelt döntőben, ezek közül 7-szer állhatott a dobogó tetejére. A norvég válogatottal nem kevesebb mint 13 nagy tornán nyert aranyérmet.