Rotterdamban véget ért egy páratlan karrier egyik fejezete. A női kézilabda világbajnokság vasárnapi döntőjében győztes norvég válogatott kapusa, Katrine Lunde ugyanis a finálét követően elköszönt a nemzeti csapattól.

A norvég női kézilabda-válogatott a holland-német közös rendezésű világbajnokság vasárnapi rotterdami döntőjében 23-20-ra legyőzte Németországot. A siker egyik legfőbb letéteményese a norvégok sztárkapusa, Katrine Lunde volt, aki négyszeres világbajnokként vonulhat vissza.

Katrine Lunde 45 évesen is bekerült a kézilabda-vb álomcsapatába
Katrine Lunde 45 évesen is bekerült a kézilabda-vb álomcsapatába
Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Nem véletlen, hogy a finálé után mindenki róla beszélt.

A kézilabda-vb szupersztárja

A 45 éves Lunde, aki 2010 és 2015 között a Győri Audi ETO KC játékosa volt, az egész tornán fantasztikusan védett, de a döntőben nyújtott teljesítménye igazán extra volt, nélküle talán meg sem nyerte volna a kiélezett döntőt az olimpiai, Európa- és most már világbajnok.

„Fantasztikus érzés volt a lefújás után ünnepelni. Mindenki láthatta, hogy egyáltalán nem volt könnyű siker. Helyenként kifejezetten nehéz dolgunk volt, de megmutattuk a karakterünket, jól reagálni, talpra állni és végig higgadtnak maradni” – mondta a vb MVP-jének választott Henny Reistad, aki Lundét is méltatta.

„Abszolút, őrülten fontos volt (a szerepe). Szinte nekem és a csapatnak is az volt a legfontosabb, hogy segítsünk neki megnyerni ezt a vb-t” – mondta az átlövő.

„Köszönjük Istennek Katrine Lundét! Mit csinálnák nélküle?” – idézi a VG norvég lap a döntő egyik kommentátorát, Daniel Höglundot, akinek dicséretét mi sem támasztja alá jobban, mint, hogy 

a vb-döntőben Lunde 41 százalékkal védett, a kapujára tartó 34 lövésből 14-et hárított.

Katrine Lunde elképesztő statisztikái

Lunde a VG összeállítása szerint 2003-ban mutatkozott be a norvég válogatottban, mellyel 2004-ben Budapesten már Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. A mostani vb-döntőben legyőzött németek egyik legjobbja, a torna legjobb fiatal játékosának megválasztott Viola Leuchter abban az évben született... 

Norway's goalkeeper #16 Katrine Lunde (C) celebrates with the IHF Women's Handball World Cup trophee as Norway's players pose during the podium ceremony after winning 1st place in the IHF Women's Handball World Championship at the Rotterdam Ahoy Arena, in Rotterdam on December 14, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Katrine Lunde harmadik alkalommal emelhette magasba a vb-trófeát
Fotó: JOHN THYS / AFP

Lunde öt olimpiáról 3 arany és 2 bronzéremmel térhetett haza, összesen hat vb-döntőben szerepelt, melyek közül szintén 3-at megnyert, Európa-bajnokságon pedig összesen kilencszer szerepelt döntőben, ezek közül 7-szer állhatott a dobogó tetejére. A norvég válogatottal nem kevesebb mint 13 nagy tornán nyert aranyérmet.

Összesen 232 mérkőzésen állt a kapuban, Eb-n, vb-n és olimpián pedig 1763 lövést hárított. Aligha fogja egyhamar bárki túlszárnyalni ezeket a számokat.

„Nagyon boldog vagyok, de kell egy kis idő, hogy fel tudjam fogni. Most csak fáradt vagyok. Amikor vége és a nyakadba kerül az érem, elszáll az erőd egy része. De ez egy nagyon büszke pillanat” – mondta Lunde, aki azt is elárulta, amikor a norvég himnuszt hallja, mindig a nagymamája jut eszébe, akit a 2016-os riói olimpia idején veszített el.

 

