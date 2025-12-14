A német-holland közös rendezéső női kézilabda-világbajnokság két hibátlan csapata, a társházigazda németek, és az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő, toronymagas esélyesnek számító norvégok vívták a torna utolsó mérkőzését Rotterdamban az Ahoy Arénában. A norvégok 10. döntőjükben az ötödik aranyérmüket szerezhették meg, míg a németek az egyesülés óta korábban csupán egyszer, 1993-ban játszottak a fináléban, akkor viszont meg is nyerték a vb-t.

Emily Vogelék óriási bravúrra készültek a női kézilabda-vb döntőjében

Fotó: JOHN THYS / AFP

A döntő első gólját a német beálló, Lisa Antl szerezte, amit Nora Mörk büntetőjével egyenlítettek ki a norvégok, akiknek a kapujában ezúttal is a 43 éves Katrine Lunde állt, aki a 3. perc elején védett is hármat, az egyiket annak a Vila Leuchternek, aki 2004-ben született, akkor, amikor a norvég kapuslegenda az első világbjanoki címét ünnepelhette.

Hatalmas iramban kezdődött a kézilabda-vb döntője

Óriási volt a tempó, az ötödik percben már nyolc gólt láthattak a szurkolók (4-4). Ezt követően Vogel és Smitz góljával két góllal elléptek a németek, jelezve, hogy ezúttal nem lesz könnyű meccsük a norvégoknak. A németek kőkemény védekezése még a norvégoknak is feladta a leckét, akik a 14. percben még csak csak 6 gólnál jártak, két perccel később viszont már ők is 8-nál jártak, mint a németek.

A norvégok szokatlan módon még tiszta helyzetekben (pl. szélről) is feltűnően sokat hibáztak, arra pedig gyakorlatilag esélyük sem volt, hogy lerohanják a németeket, aki az első 30 percben egyetlen Smitz-találaton kívül szintén nem lőttek könnyű gólt.

A német védelem az első félidőben gól nélkül maradó Henny Reistadot is semlegesítette

Fotó: JOHN THYS / AFP

A norvégok még emberelőnyben sem bírtak a német védekezéssel, végül egy üres kapus góllal sikerült döntetlenre menteniük az első félidőt (11-11). A vb-döntő első félidejét gól nélkül zárta a világ legjobbja, Henny Reistad.

Második félidő

A második 30-ből 14 másodperc telt el, amikor Reistad megszerezte az első gólját, amivel hosszú idő után először vezettek újra a norvégok, majd Lunde védéseinek és a német hibáknak köszönhetően, hamarosan már 15-12-re vezettek Mörkék.

A németek nem hagyták magukat lerázni

Fotó: JOHN THYS / AFP

A 41. percben 16-13-nál egy kínai figura (Mörk adott szenzációs passzt) után Reistad fejbe lőtte Filtert, amiért 2 percet kapott, a németek pedig egyből büntettek Vogel révén, majd Grijseels egyetlen gólra csökkentette a hátrányukat. Ráadásul Mörköt egy ütközés után cserélni kellett, amivel egyik legjobbjukat veszítették el a skandinávok, 17-17-nél pedig kiegyenlítettek a németek.