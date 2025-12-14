A német-holland közös rendezéső női kézilabda-világbajnokság két hibátlan csapata, a társházigazda németek, és az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő, toronymagas esélyesnek számító norvégok vívták a torna utolsó mérkőzését Rotterdamban az Ahoy Arénában. A norvégok 10. döntőjükben az ötödik aranyérmüket szerezhették meg, míg a németek az egyesülés óta korábban csupán egyszer, 1993-ban játszottak a fináléban, akkor viszont meg is nyerték a vb-t.
A döntő első gólját a német beálló, Lisa Antl szerezte, amit Nora Mörk büntetőjével egyenlítettek ki a norvégok, akiknek a kapujában ezúttal is a 43 éves Katrine Lunde állt, aki a 3. perc elején védett is hármat, az egyiket annak a Vila Leuchternek, aki 2004-ben született, akkor, amikor a norvég kapuslegenda az első világbjanoki címét ünnepelhette.
Hatalmas iramban kezdődött a kézilabda-vb döntője
Óriási volt a tempó, az ötödik percben már nyolc gólt láthattak a szurkolók (4-4). Ezt követően Vogel és Smitz góljával két góllal elléptek a németek, jelezve, hogy ezúttal nem lesz könnyű meccsük a norvégoknak. A németek kőkemény védekezése még a norvégoknak is feladta a leckét, akik a 14. percben még csak csak 6 gólnál jártak, két perccel később viszont már ők is 8-nál jártak, mint a németek.
A norvégok szokatlan módon még tiszta helyzetekben (pl. szélről) is feltűnően sokat hibáztak, arra pedig gyakorlatilag esélyük sem volt, hogy lerohanják a németeket, aki az első 30 percben egyetlen Smitz-találaton kívül szintén nem lőttek könnyű gólt.
A norvégok még emberelőnyben sem bírtak a német védekezéssel, végül egy üres kapus góllal sikerült döntetlenre menteniük az első félidőt (11-11). A vb-döntő első félidejét gól nélkül zárta a világ legjobbja, Henny Reistad.
Második félidő
A második 30-ből 14 másodperc telt el, amikor Reistad megszerezte az első gólját, amivel hosszú idő után először vezettek újra a norvégok, majd Lunde védéseinek és a német hibáknak köszönhetően, hamarosan már 15-12-re vezettek Mörkék.
A 41. percben 16-13-nál egy kínai figura (Mörk adott szenzációs passzt) után Reistad fejbe lőtte Filtert, amiért 2 percet kapott, a németek pedig egyből büntettek Vogel révén, majd Grijseels egyetlen gólra csökkentette a hátrányukat. Ráadásul Mörköt egy ütközés után cserélni kellett, amivel egyik legjobbjukat veszítették el a skandinávok, 17-17-nél pedig kiegyenlítettek a németek.
Az utolsó tíz perc kétgólos norvég előnnyel kezdődött, akikhez az ápolása után visszatért Mörk, Reistad pedig meglőtte a meccsen az ötödik, összesítésben pedig az 55. gólját, amivel a a vb legeredményesebb góllövője lett.
Grijseels 4 lépés után lőtte a negyedik gólját, de a bírók megadták, majd Filter először a meccs során kivédte Mörk büntetőjét.
A németek azonban nem tudtak kiegyenlíteni, mert Mörk bejátszásából Aune meglőtte az első gólját, majd Lunde védte Grijseen lövését,
a németek pedig 19-22-né kértek időt az 58. percben. De ez már nem segített rajtuk, Norvégia 23-20-ra megnyerte a döntőt, és a dánok, illetve a franciák után harmadik nemzetként mondhatják el magukról, hogy egy időben őrzik az olimpiai, a világ- és az Európa-bajnoki címet.
A meccsen 17 védést bemutató Katrine Lunde az Eb-ket, vb-ket, olimpiákat és a Bajnokok Ligáját figyelembe véve a 20. aranyérmét nyerte meg.
- Eredmény, női kézilabda-vb, döntő:
Norvégia–Németország 23-20 (11-11)
Rotterdam, Ahoy Aréna, v.: Alvarez, Bustamente (spanyolok)
gólszerzők: T. Rushfeldt Deila 5, Reistad 5, Bakkerud 3, Mörk 3, Aune 2, Ingstad 2, Wollik 2, Aardahl 1, ill. Grijseels 4, Leuchter 4, Vogel 4, Lott 2, Antl 1, Behren 1, Döll 1, Engel 1, Kühne 1, Smitz 1