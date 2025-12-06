A középdöntőben a szerbek az újonc Feröer-szigetek ellen csak 31-31-et játszottak a női kézilabda-vb-n. A hajrában még náluk volt az előny, ám az utolsó fél percben eladták a labdát, majd Jovovics piros lapot kapott, Feröer pedig Mittún hetesével egyenlített.

Montenegrói ünnep a szerbek kiütése után a kézilabda-vb-n

Akkor még „csak” bosszantó pontvesztésnek tűnt, most viszont ez volt az a hiányzó két pont, ami miatt a Montenegró elleni balkáni rangadó tényleg élet-halál meccsé vált a nyolc közé jutásért.

Dortmundi sokk a kézilabda-vb-n: Montenegró szétszedte Szerbiát

A dortmundi II. csoportban a játéknap előtt az egyetlen még kiadó továbbjutó helyért az ötpontos Szerbia, valamint a négy-négy pontos Montenegró és Spanyolország volt versenyben. A szerbek és a montenegróiak egymással játszottak, és a meccs kimenetelére hamar fény derült.

Montenegró az első félidőben már 13-9-re elhúzott, a szünet után pedig nem adott esélyt: támadásban ritmust váltott, védekezésben szétszedte a szerbek játékát, a kapuban pedig érkezett a „zár”: a montenegrói hálóőr 62 százalékkal védett, így a rangadó kiütéssel végződött (33-17).

A montenegrói csapatot az Alba Fehérvárt is vezető Suzana Lazovics irányítja szövetségi kapitányként, a csapatában a két mosonmagyaróvári játékos, Andrijana Tatar és Katarina Dzaferović nem volt eredményes. Szerb oldalon a ferencvárosi Dragana Cvijics ötször, a debreceni Jovana Jovovics kétszer talált be, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics nem szerzett gólt.

Összetört szerb kézisek

A lefújás után a szerbek láthatóan összetörtek: az addig is feszült napok, a feröeri pontvesztés és a mostani kiütés együtt túl nagy tehernek bizonyult. Többen a könnyeikkel küszködtek, amikor véglegessé vált: számukra véget ért a világbajnokság.

A vb-n rendre kulcskérdés a kapusteljesítmény, és a szombati rangadóban a montenegrói hálóőr Armelle Attingré 62 százalékos mutatója (18/29 védés) döntő faktor volt.

Eredmények, középdöntő:

III. csoport (Rotterdam), 2. forduló:

Tunézia–Ausztria 27–25 (14–12)

Az osztrákoknál a DVSC játékosa, Ines Ivancok-Soltic hét gólt szerzett. A negyeddöntőbe egyik csapat sem juthat be.