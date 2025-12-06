Live
Ez nagyon nem jött össze. A montenegrói válogatott 33-17-re lemosta Szerbiát a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, és ezzel a szerbek lemaradtak a továbbjutásról. A dráma azonban nem szombaton kezdődött: Szerbia már a Feröer-szigetek elleni 31-31-es döntetlennél olyan pontokat szórt el, amelyeknek most döntő jelentőségük lett.

A középdöntőben a szerbek az újonc Feröer-szigetek ellen csak 31-31-et játszottak a női kézilabda-vb-n. A hajrában még náluk volt az előny, ám az utolsó fél percben eladták a labdát, majd Jovovics piros lapot kapott, Feröer pedig Mittún hetesével egyenlített.

Montenegrói ünnep a szerbek kiütése után a kézilabda-vb-n Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA
Akkor még „csak” bosszantó pontvesztésnek tűnt, most viszont ez volt az a hiányzó két pont, ami miatt a Montenegró elleni balkáni rangadó tényleg élet-halál meccsé vált a nyolc közé jutásért.

Dortmundi sokk a kézilabda-vb-n: Montenegró szétszedte Szerbiát

A dortmundi II. csoportban a játéknap előtt az egyetlen még kiadó továbbjutó helyért az ötpontos Szerbia, valamint a négy-négy pontos Montenegró és Spanyolország volt versenyben. A szerbek és a montenegróiak egymással játszottak, és a meccs kimenetelére hamar fény derült.

Montenegró az első félidőben már 13-9-re elhúzott, a szünet után pedig nem adott esélyt: támadásban ritmust váltott, védekezésben szétszedte a szerbek játékát, a kapuban pedig érkezett a „zár”: a montenegrói hálóőr 62 százalékkal védett, így a rangadó kiütéssel végződött (33-17).

A montenegrói csapatot az Alba Fehérvárt is vezető Suzana Lazovics irányítja szövetségi kapitányként, a csapatában a két mosonmagyaróvári játékos, Andrijana Tatar és Katarina Dzaferović nem volt eredményes. Szerb oldalon a ferencvárosi Dragana Cvijics ötször, a debreceni Jovana Jovovics kétszer talált be, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics nem szerzett gólt.

Összetört szerb kézisek

A lefújás után a szerbek láthatóan összetörtek: az addig is feszült napok, a feröeri pontvesztés és a mostani kiütés együtt túl nagy tehernek bizonyult. Többen a könnyeikkel küszködtek, amikor véglegessé vált: számukra véget ért a világbajnokság.

06 December 2025, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Handball, Women: World Championship, Montenegro - Serbia, Main Round, Group 2, Matchday 3, Dijana Trivic (r, Montenegro) celebrates a goal. Photo: Federico Gambarini/dpa (Photo by FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A vb-n rendre kulcskérdés a kapusteljesítmény, és a szombati rangadóban a montenegrói hálóőr Armelle Attingré 62 százalékos mutatója (18/29 védés) döntő faktor volt.

Eredmények, középdöntő:
III. csoport (Rotterdam), 2. forduló:
Tunézia–Ausztria 27–25 (14–12)
Az osztrákoknál a DVSC játékosa, Ines Ivancok-Soltic hét gólt szerzett. A negyeddöntőbe egyik csapat sem juthat be.

II. csoport (Dortmund), 3. forduló:
Montenegró–Szerbia 33–17 (13–9)

Montenegró ezzel fontos két pontot szerzett, de a történetnek még nincs vége: a spanyolok még megelőzhetik, ha 18 órától legyőzik az addig hibátlan, társházigazda németeket.

