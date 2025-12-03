A magyar válogatott többször is vezetett a meccsen öt góllal, de a románok többször visszajöttek és támadhattak a döntetlenért. A meccs után a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir kiemelte, kétszer kellett megnyerni ez a meccset, míg Klujber Katrin szerint az ellenfél miatt is különleges volt a siker.

Klujber Katrin a románok elleni sikernek duplán örül

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Klujber Katrin szerint a románok elleni meccs mindig extrán motivál mindenkit

„Amikor a félidőben bementünk, akkor beszéltünk róla, hogy nem engedhetjük ki a kezünkből a mérkőzést, hiszen azért ők se adták fel és nagyon jó érzés így lejönni, mert azért egy magyar-román meccs után mindig duplán ünnepelünk és mindig jó nyerni ellenük. Nagyon örülök, hogy amikor Janurik Kinga beállt a kapuba, bravúrokat tudott bemutatni, jöttek a jó védekezések, illetve támadásban is azért nagyon jó megmozdulásaink voltak. A beálló körüli védelem még mindig nem az igazi, de én azt gondolom, hogy ha így nyerünk a többi mérkőzésen is, akkor legyen így."

Hatalmasat küzdött a magyar csapat

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

„Egy román-magyar meccsen mindig az játszódik le szerintem a fejünkben, hogy muszáj nyernünk. Ez kétszer olyan fontos, mint bármilyen más mérkőzés. Úgy szálltam be, hogy biztos voltam benne, hogy megnyerjük, egy kis segítség kellett a lányoknak hátulról, és reméltem, hogy meg tudom ezt adni nekik. Elég komplett a román csapat, sajnos a beálló körül még van egy kis dolgunk, de remélem, hogy ez is menni fog. Kerekes írt nekem üzenetet, és mondta, hogy alig várja, hogy ellenem játsszon és nekem lőjön. Ez egy kicsit feltüzelt és tényleg motivált. Bárki lett volna ott, azt gondolom, hogy kivédtem volna. Van egy ilyen flow a kapusoknál, amikor azt mondjuk, hogy stop, akkor tényleg nem lehet. De tényleg nagyon örülök neki, nagyon büszke vagyok a csapatra. Volt egy időszak, amikor egy kicsit megrekedtünk, de ott is tovább tudtunk lépni. Csak így tovább és akkor nagyon, nagyon szép lesz itt a vége” – tette hozzá Janurik Kinga az M4 Sport kamerája előtt.

További cikkek: