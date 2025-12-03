Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Valami nagy baj történhetett: vészjelzést adott le egy repülőgép

Olvasta már?

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar női kézilabda-válogatott négy meccs után is hibátlan a világbajnokságon. A románok elleni középdöntős siker után Klujber Katrin és Janurik Kinga is elmondta, hogy egy románok elleni meccs mindig extra motivációt jelent.

A magyar válogatott többször is vezetett a meccsen öt góllal, de a románok többször visszajöttek és támadhattak a döntetlenért. A meccs után a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir kiemelte, kétszer kellett megnyerni ez a meccset, míg Klujber Katrin szerint az ellenfél miatt is különleges volt a siker.

Klujber Katrin a románok elleni sikernek duplán örül
Klujber Katrin a románok elleni sikernek duplán örül
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Klujber Katrin szerint a románok elleni meccs mindig extrán motivál mindenkit

„Amikor a félidőben bementünk, akkor beszéltünk róla, hogy nem engedhetjük ki a kezünkből a mérkőzést, hiszen azért ők se adták fel és nagyon jó érzés így lejönni, mert azért egy magyar-román meccs után mindig duplán ünnepelünk és mindig jó nyerni ellenük. Nagyon örülök, hogy amikor Janurik Kinga beállt a kapuba, bravúrokat tudott bemutatni, jöttek a jó védekezések, illetve támadásban is azért nagyon jó megmozdulásaink voltak. A beálló körüli védelem még mindig nem az igazi, de én azt gondolom, hogy ha így nyerünk a többi mérkőzésen is, akkor legyen így." 

Rotterdam, 2025. december 3. A magyar csapat tagjai a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 1. fordulójában játszott Magyarország-Románia mérkőzés után Rotterdamban 2025. december 3-án. Magyarország-Románia 34-29. MTI/Szigetváry Zsolt
Hatalmasat küzdött a magyar csapat
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

„Egy román-magyar meccsen mindig az játszódik le szerintem a fejünkben, hogy muszáj nyernünk. Ez kétszer olyan fontos, mint bármilyen más mérkőzés. Úgy szálltam be, hogy biztos voltam benne, hogy megnyerjük, egy kis segítség kellett a lányoknak hátulról, és reméltem, hogy meg tudom ezt adni nekik. Elég komplett a román csapat, sajnos a beálló körül még van egy kis dolgunk, de remélem, hogy ez is menni fog.  Kerekes írt nekem üzenetet, és mondta, hogy alig várja, hogy ellenem játsszon és nekem lőjön. Ez egy kicsit feltüzelt és tényleg motivált. Bárki lett volna ott, azt gondolom, hogy kivédtem volna. Van egy ilyen flow a kapusoknál, amikor azt mondjuk, hogy stop, akkor tényleg nem lehet. De tényleg nagyon örülök neki, nagyon büszke vagyok a csapatra. Volt egy időszak, amikor egy kicsit megrekedtünk, de ott is tovább tudtunk lépni. Csak így tovább és akkor nagyon, nagyon szép lesz itt a vége” – tette hozzá Janurik Kinga az M4 Sport kamerája előtt.

További cikkek:

„Ezt a meccset kétszer kellett megnyerni” – óriásit küzdöttünk a románok ellen
A Győrből is ismert világsztár kézilabdázó elbúcsúzott a hat hónapos kislányától
Simának indult, de őrült izgalmas lett a románok elleni vb-meccsünk

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!