Rendkívüli

Trumpnak elege van! Meghökkentő ultimátumot kapott Zelenszkij

A magyar női kézilabda-válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű világbajnokságon, miután 28-23-ra kikapott a hollandoktól. A női kézilabda-vb így véget ért Klujber Katrin és a magyar csapat számára, de a csapatkapitány kapcsán hamarabb történt meg a lezárás, ugyanis a második félidőben piros lapot kapott. Klujber az értékelésben kiemelte, nem volt elégedett a játékvezetéssel.

„Nagyon rosszul érzem magam a piros lapot követően, Nem úgy játszottunk, mint a dánok ellen. Az első félidőben megbeszéltük, hogy próbáljuk megakadályozni a gyors gólokat, de nem sikerült. Látszott, hogy ők vannak itthon, mindenféle szempontból” – utalt a magyar válogatott csapatkapitánya, Klujber Katrin a dán játékvezetésre, amit a játékosok többsége kritizált a női kézilabda-vb – számunkra – utolsó meccsen után.

Klujber Katrin számára piros lappal ért véget a hollandok elleni meccs
Fotó: JOHN THYS / AFP

Klujber Katrin szerint az esetét vissza kellett volna nézni

„A támadásban nagyobb hibák voltak mint kellett volna. Sok technikai hiba volt. Védekezésben, amit megbeszéltünk, hogy a bal lövőt fogjuk, az nem jött össze, minden támadás tőle indult. Lehet, hogy túlságosan akartuk, és ez elvitt minket, sok hibánk volt elől-hátul” – mondta Klujber Katrin az M4 Sportnak, de külön kitért a meccsen kapott piros lapjára is.

„A piros lapban nem volt szándékosság. Nem tudtam megállni. Normális játékvezetés visszanézte volna az esetet, lehet kiszemelt voltam, de az egész csapat is. Nem is vitatkoztam, szándékosság nem volt, nem tudtam megállni, nem tudtam mit csinálni” – mondta Klujber, aki büszke a csapatra.

„Hullámzó volt a vb, voltak nagyon szép dolgaink, de most nagyon szomorúak vagyunk, mert a célt nem értük el. Büszke vagyok a lányokra, az eddigiekhez képest jó eredményt értünk el, de sokkal több volt bennünk, ezért vagyunk nagyon csalódottak, de megyünk tovább és talán nem kell majd ezen rágódni a jövőben.”

