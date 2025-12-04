A női kézilabda-világbajnokság középdöntőben lejátszott magyar–román rangadó kiemelt jelentőséggel bírt a negyeddöntőért zajló harcban. A magyar együttes a 34-29-es győzelmével hibátlan mérleggel folytatta világbajnoki szereplését Golovin Vlagyimir irányításával, míg Románia számára a vereség a búcsút jelentette a továbbjutási esélyektől. Mintha mindez nem volna elég fájdalmas számukra, az IHF a meccs után egy éjjeli bejegyzésben külön is kiemelte Klujber Katrin káprázatos megoldását – ami aligha javította a románok hangulatát.

Klujber Katrin románok elleni álompasszán ámul az IHF a világbajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A román oldalon teljes a csalódottság: a keretből kimaradó Bianca Bazaliu a közösségi médiában adott hangot elkeseredésének, komoly felfordulás kerekedett a román kézilabdában. Ebben a helyzetben érkezett az IHF éjjeli posztja, amely tovább borzolta a kedélyeket, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Klujber románok elleni varázslatán ámul az IHF

A nemzetközi szövetség a románok elleni győzelem után külön megosztotta Klujber Katrin briliáns passzát. A Ferencváros játékosa egy látványos trükkel, a román Skorbic lábai között pattintotta át a labdát, amely tökéletesen érkezett Tóvizi Petra kezébe.

„Klujber-szintű kreativitás Magyarország negyedik győzelméhez zsinórban a világbajnokságon” – írta az IHF a videó kíséretében.

Nem csoda, ha ez újabb hidegzuhanyként érte a román szurkolókat, akiket így másnap reggel is emlékeztettek a fájdalmas vereség részleteire.