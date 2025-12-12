Lois Abbingh csapattársával, Estavana Polmannal együtt már a vb előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó nemzetközi tornája a holland válogatottal. A világbajnok játékosnál a vb előtt meniszkusz szakadást diagnosztizáltak, de a nemzeti csapatnál gyorsan kidolgoztak egy tervet, hogy mégis részt vehessen a részben hazai rendezésű csúcseseményen.

Lois Abbingh makacs sérülése nem jött rendbe

Fotó: RONALD HOOGENDOORN / ANP MAG

Lois Abbingh: Állandó fájdalmaim vannak

Abbingh hat percet játszott a Magyarország elleni negyeddöntőben. Mindez érthető, hiszen a sérülése nem jött teljesen rendbe, de a veterán kézilabdázó nem tudja palástolni elégedetlenségét.

Bármelyik sportoló hazudna, ha azt mondaná, hogy a játékidő nem számít”

– nyilatkozta Abbingh a magyarok elleni mérkőzést követően. A 33 éves groningeni sportoló tisztában volt azzal, hogy eleinte az sem tűnt biztosnak, hogy egyáltalán ott tud-e lenni majd a világbajnokságon. Abbingh igyekszik erre emlékeztetni magát, még a fájdalmai idején is.

„Valójában állandó fájdalmaim vannak”

– ismerte el a Borussia Dortmund sztárja a sérülése kapcsán. Abbingh-nek korábban problémái voltak a bal térdével, de a szakadás most a jobb térdét érinti. Ez sokkal nagyobb nyomást gyakorol a gyengébbik bal lábára, ami miatt mindkét térde jelentős terhelést kap.

Lois Abbingh állandó fájdalmakkal küzd

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Alkalmazkodtam ehhez. Folyamatosan fáj, de az adrenalin miatt nem gondolok rá játék közben”

– ismerte el Abbingh, aki számára nem volt opció, hogy még a vb előtt kés alá feküdjön.

A hollandok vb-győztes klasszisa abban bízik, hogy péntek este a Norvégia elleni világbajnoki elődöntőben több játéklehetőséget kap, de ha ez nem történik meg, akkor sem lesz dühös. „Ha ez a pillanat nem jön el, az is rendben van. Ez azt jelenti, hogy minden jól megy a csapattal, és nincs rám szükség. De ha mégis, akkor én mindig vállalom a felelősséget” – tette hozzá Abbingh.

A holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb elődöntőjében Franciaország–Németország és Norvégia–Hollandia mérkőzéseket rendeznek majd, a magyar válogatott a 7. helyen zárta a tornát.

Kapcsolódó cikkek