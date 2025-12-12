Live
A holland női kézilabda-válogatott sztárjának az idei vb az utolsó nemzetközi tornája. Lois Abbingh a magyarok elleni negyeddöntőben csupán hat percet játszott, mivel korábbi sérülése még nem jött rendbe. A 33 éves klasszisnak folyamatos fájdalmai vannak, és nagyon csalódott, amiért nem tud elegendő időt a pályán tölteni.

Lois Abbingh csapattársával, Estavana Polmannal együtt már a vb előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó nemzetközi tornája a holland válogatottal. A világbajnok játékosnál a vb előtt meniszkusz szakadást diagnosztizáltak, de a nemzeti csapatnál gyorsan kidolgoztak egy tervet, hogy mégis részt vehessen a részben hazai rendezésű csúcseseményen.

Lois Abbingh makacs sérülése nem jött rendbe
Fotó: RONALD HOOGENDOORN / ANP MAG

Lois Abbingh: Állandó fájdalmaim vannak

Abbingh hat percet játszott a Magyarország elleni negyeddöntőben. Mindez érthető, hiszen a sérülése nem jött teljesen rendbe, de a veterán kézilabdázó nem tudja palástolni elégedetlenségét. 

Bármelyik sportoló hazudna, ha azt mondaná, hogy a játékidő nem számít” 

nyilatkozta Abbingh a magyarok elleni mérkőzést követően. A 33 éves groningeni sportoló tisztában volt azzal, hogy eleinte az sem tűnt biztosnak, hogy egyáltalán ott tud-e lenni majd a világbajnokságon. Abbingh igyekszik erre emlékeztetni magát, még a fájdalmai idején is.

„Valójában állandó fájdalmaim vannak” 

– ismerte el a Borussia Dortmund sztárja a sérülése kapcsán. Abbingh-nek korábban problémái voltak a bal térdével, de a szakadás most a jobb térdét érinti. Ez sokkal nagyobb nyomást gyakorol a gyengébbik bal lábára, ami miatt mindkét térde jelentős terhelést kap. 

Netherlands' left back #08 Lois Abbingh (L) and Netherlands' right back #48 Dione Housheer block Denmark's left back #08 Anne Mette Hansen during the European Women's EHF EURO 2024 Handball Championship Group II main round match between Denmark and the Netherlands in Vienna, Austria, on December 11, 2024. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Lois Abbingh állandó fájdalmakkal küzd
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Alkalmazkodtam ehhez. Folyamatosan fáj, de az adrenalin miatt nem gondolok rá játék közben” 

– ismerte el Abbingh, aki számára nem volt opció, hogy még a vb előtt kés alá feküdjön.

A hollandok vb-győztes klasszisa abban bízik, hogy péntek este a Norvégia elleni világbajnoki elődöntőben több játéklehetőséget kap, de ha ez nem történik meg, akkor sem lesz dühös. „Ha ez a pillanat nem jön el, az is rendben van. Ez azt jelenti, hogy minden jól megy a csapattal, és nincs rám szükség. De ha mégis, akkor én mindig vállalom a felelősséget” – tette hozzá Abbingh.

A holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb elődöntőjében Franciaország–Németország és Norvégia–Hollandia mérkőzéseket rendeznek majd, a magyar válogatott a 7. helyen zárta a tornát.

