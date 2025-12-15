Vasárnap a norvégok 23-20-as németek elleni győzelmével ért véget a női kézilabda-vb Rotterdamban. Az aranyérmes skandinávok 2021 után nyertek újra tornát, míg a 45 éves Katrine Lunde már 2002 óta védi a válogatott kapuját, akinek ez volt a negyedik vb-címe, s könnyen lehet, hogy most már tényleg az utolsó. A norvég csapattársai Lundét a lefújás után hosszas percekig éltették, még a levegőbe is feldobták, majd a trófeát is ő emelte fel. Lunde tényleg a kézilabda legendája.

Katrine Lunde a magasban, a norvégok őt éltették a női kézilabda-vb megnyerése után Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Női kézilabda-vb: a norvégok búcsúja Lundétől

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a korábbi győri klasszis, a jelenleg az Esbjergben játszó Nora Mörk a vegyes zónában érzelmesen búcsúzott Lundétól.

Fáradt vagyok, de közben nagyon boldog is. Viszont van bennem egy kis üresség valójában. Kicsit furcsa nap volt a mai. Próbáltam nem gondolni arra, hogy ez az utolsó alkalom, hogy együtt csinálunk valamit. Utolsó bemelegítés… Sok dolgon mentünk együtt keresztül, és sok mindent kellett magunknak tartani. Most igyekeztem nem arra gondolni, hogy ez az utolsó közös mérkőzésünk Katrine Lundéval. S ez így volt helyes, mert a németek ellen az utolsó percig küzdenünk kellett

– nyilatkozta Mörk, aki szülés miatt a 2024-es Európa-bajnokságot kihagyta, amit Norvégia szintén megnyert. Mörk augusztusban tért vissza a pályára, de ahogy elmondta, számára sem volt egyértelmű, hogy itt lesz a világbajnokságon. Végül a sokáig helyszínen szurkoló kislánya és rokonai, illetve a szövetségi kapitány győzte meg, hogy visszatérjen a válogatottba.

Itt a szenzáció: Katrine Lunde Győrbe jöhet

Szintén a Magyar Nemzet írta meg, hogy a 45 éves legendás kapus a kislányával, a tízéves Atinával és a férjével, Nikola Trajkoviccsal érkezett a rotterdami belvárosban található Jack night-klubban tartott buliba, ahol a norvégok megünnepelték a vb-győzelmet a németek elleni meccs után. A Norvég Kézilabda-szövetség elnöke és ahogy már írtuk, Mörk is szuperlatívuszokban beszélt Lundéről. A játékos maga azonban visszafogottan nyilatkozott.

Ezek nagy szavak. Alázatra intenek

– mondta. Majd persze ismét szóba került a nagy kérdés: folytatja-e a pályafutását? A vb-nek úgy vágott neki, hogy ez az utolsó nagy tornája, de már a finálé előtt azt beszélték, talán meggondolja magát. Ami biztos, márciusban lesz egy búcsúmeccs Lengyelország ellen.