Jön az újabb megmérettetés. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott az utolsó csoportmérkőzésén hétfőn Svájc ellen lép pályára a holland-német közös rendezésű világbajnokságon. A találkozót megelőzően magyar oldalról Márton Gréta és Klujber Katrin, míg a rivális svájciak részéről Tabea Schmidt nyilatkozott az Origónak.

A magyar női kézilabda-válogatott a csoportelsőségért játszik hétfő este a vb-n, Svájc ellen is jóval esélyesebbnek számít.

A magyar kéziválogatott újabb sikerre készül a vb-n
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Újabb vb-meccs vár a magyar lányokra

A csütörtökön Szenegált kilenc, szombaton Iránt 34 góllal megverő Márton Gréta és társai a szintén két sikerrel kezdő, ugyancsak már továbbjutott, abszolút újonccal szemben zárják a csoportkört a holland-német közös rendezésű világbajnokságon. A Ferencváros 16 gólos balszélsője szerint nem terhet, inkább plusz lökést ad nekik, hogy komoly a tét. Az újabb győzelemmel maximális pontszámot vihetne Magyarország a középdöntőbe.

Terhet semmiképpen nem, viszont egy plusz löketet mindenféleképpen adhat a csapatnak. Tudjuk, hogy ez lesz a csoport legnehezebb mérkőzése. Rápihenünk és gőzerővel készülünk

- árulta el Márton Gréta. 

A csapatkapitány, Klujber Katrin is magabiztosan várja az összecsapást:

Láttuk az eredményeiket, nem lesz azért könnyű. Futós csapat, de azt gondolom, hogy ezt a tempót tudjuk majd tartani. a keményen tudunk védekezni, akkor nem lehet probléma.

A svájciak beállója, Tabea Schmidt kicsit bosszantaná a mieinket, szeretne szoros meccset kicsikarni.

Magyarországot megpróbáljuk majd kicsit felbosszantani azzal, hogy futásra kényszerítjük a játékosait. Úgy érezzük, akár szoros mérkőzést is vívhatunk, és akkor bármi történhetne a végjátékban.

Az első két fordulós mérkőzésüket egyaránt megnyerő, így már biztosan középdöntős együttesek találkozóját hétfőn 20.30-tól rendezik 's-Hertogenbosch-ban, a tét a csoportelsőség, valamint az, hogy hány pontot visznek magukkal a felek a következő szakaszba, Rotterdamba.

