Golovin Vlagyimir együttesére az eddigi legfontosabb mérkőzés vár a holland–német közös rendezésű női kézilabda-vb-n. A magyar válogatott Románia ellen lép pályára szerda este, az ellenfél fő célja, hogy a legjobb 10 között végezzen a tornán. Ehhez képest a mérkőzést megelőző napon rendezett sajtóeseményen a román médiát senki sem képviselte.

A román női kézilabda-válogatott legutóbb 2019-ben győzte le a magyarokat, azóta négy alkalommal – köztük a tavalyi Eb-n is – a mieink hagyták el győztesen a pályát. Románia számára rendkívül fontos a szerda esti mérkőzés, bár azt a rotterdami meccs előtt elismerték, hogy nem ők a találkozó esélyesei.

A román válogatott szeretne visszavágni a magyar csapatnak
Fotó: FERENC ISZA / AFP

Fokozódik a feszültség a magyar–román meccs előtt

Romániában arról számoltak be, hogy kedden, egy nappal a mérkőzés előtt az M4 Sport televízió csapata megjelent a román válogatott szállodájában, hogy felmérje az ellenfél körülményeit, a sajtótájékoztatón azonban a román médiát meglepő módon senki sem képviselte. A szomszédos ország sajtójában a meccs előtt Szilágyi Zoltánnak, a magyar válogatott segédedzőjének az elemzését emelték ki.

„Szeretnénk folytatni a Svájc elleni mérkőzés második, jobbik felét. Szerdai ellenfelünk egyedi kerettel érkezett a világbajnokságra. Gyors játékosaik vannak, függetlenül attól, hogy Stoica és Bazaliu kimaradtak. A cserejátékosok veszélyesebbek a kapu közelében, nagyon jók az egy az egy elleni párharcokban. Ostasével is óvatosnak kell lennünk, mindig is gondjaink voltak a blokkolásaival” – idézték Szilágyi Zoltán szavait.

Lorena Gabriela Ostase is in action during the Romania vs. Czechia match at the Women's EHF EURO 2024, in Debrecen, Hungary, on November 29, 2024 (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto). (Photo by Flaviu Buboi / NurPhoto via AFP)
Lorena Ostase szerint Rotterdamban a román szurkolók lesznek majd többségben
Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

A Szilágyi által emlegetett Lorena Ostase a tavalyi Eb-re visszautalva kiemelte, hogy Debrecenben a magyar szurkolók voltak többségben, Rotterdamban azonban nem így lesz. 

„Már beszéltem a lányokkal. Szerintem Magyarországnak nincs meg az a tavalyi hazai lelkesedése. Szerdán kiegyenlített lesz a küzdelem! Meg vagyok győződve róla, hogy minket többen támogatnak majd a lelátóról, mint őket. 

Ez nagyon fontos dolog. Ha több szurkolónk van jelen, mint nekik, akkor nyertünk!” 

– fogalmazott keményen a románok játékosa, kiemelve, hogy ezúttal a magyarok idegenben játszanak majd ellenük.

A magyar válogatott a maximális négy ponttal érkezett a középdöntőbe, ahol szerdán 18 órától a román, pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé.

