A román női kézilabda-válogatott legutóbb 2019-ben győzte le a magyarokat, azóta négy alkalommal – köztük a tavalyi Eb-n is – a mieink hagyták el győztesen a pályát. Románia számára rendkívül fontos a szerda esti mérkőzés, bár azt a rotterdami meccs előtt elismerték, hogy nem ők a találkozó esélyesei.

A román válogatott szeretne visszavágni a magyar csapatnak

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Fokozódik a feszültség a magyar–román meccs előtt

Romániában arról számoltak be, hogy kedden, egy nappal a mérkőzés előtt az M4 Sport televízió csapata megjelent a román válogatott szállodájában, hogy felmérje az ellenfél körülményeit, a sajtótájékoztatón azonban a román médiát meglepő módon senki sem képviselte. A szomszédos ország sajtójában a meccs előtt Szilágyi Zoltánnak, a magyar válogatott segédedzőjének az elemzését emelték ki.

„Szeretnénk folytatni a Svájc elleni mérkőzés második, jobbik felét. Szerdai ellenfelünk egyedi kerettel érkezett a világbajnokságra. Gyors játékosaik vannak, függetlenül attól, hogy Stoica és Bazaliu kimaradtak. A cserejátékosok veszélyesebbek a kapu közelében, nagyon jók az egy az egy elleni párharcokban. Ostasével is óvatosnak kell lennünk, mindig is gondjaink voltak a blokkolásaival” – idézték Szilágyi Zoltán szavait.

Lorena Ostase szerint Rotterdamban a román szurkolók lesznek majd többségben

Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

A Szilágyi által emlegetett Lorena Ostase a tavalyi Eb-re visszautalva kiemelte, hogy Debrecenben a magyar szurkolók voltak többségben, Rotterdamban azonban nem így lesz.

„Már beszéltem a lányokkal. Szerintem Magyarországnak nincs meg az a tavalyi hazai lelkesedése. Szerdán kiegyenlített lesz a küzdelem! Meg vagyok győződve róla, hogy minket többen támogatnak majd a lelátóról, mint őket.

Ez nagyon fontos dolog. Ha több szurkolónk van jelen, mint nekik, akkor nyertünk!”

– fogalmazott keményen a románok játékosa, kiemelve, hogy ezúttal a magyarok idegenben játszanak majd ellenük.

A magyar válogatott a maximális négy ponttal érkezett a középdöntőbe, ahol szerdán 18 órától a román, pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé.