A magyar női kézilabda-válogatott Románia ellen kezdte meg szereplését a világbajnokság középdöntőjében. A Rotterdamban rendezett magyar-román meccs előtt Golovin Vlagyimir csapata a Szenegál, Irán és Svájc elleni csoportmeccsét is megnyerte, míg a románok a Dánia elleni vereséget követően várhatták a nagy téttel bíró meccset a női kézilabda-vb-n.
A magyar-román meccs előtt reménykedett az ellenfél
Azt a románok is tudták, hogy a magyarok a meccs esélyesei, a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes csapat 37-29-re nyert Debrecenben egy évvel ezelőtt, de a románok szerint akkor nagyon sokat számítottak a magyar szurkolók és azóta a románok legjobbjai is kezdenek alapemberekké válni klubcsapataikban.
A középdöntős meccsek közül már a mieink előtt játszott Japán és Svájc, meglepetésre az ázsiaiak 27-21-re nyertek, ezzel beérték pontszámban ellenfelüket és a románokat is, mi ugye négy pontot vittünk a középdöntőbe.
Első félidő
A meccs első gólját Kuczora Csenge szerezte átlövésből, majd Sorina Grozav hetesből egyenlített, amire szintén büntetőből válaszolt Klujber Katrin. A folytatásban Szemerey mutatott be két szép védést, ami után Falusi-Udvardi Laura góljával öt perc után már 3-1-re vezettünk.
Elena Rosu két gyors gólja között Kuczora is gólt szerzett, majd Maryia Skrobic ment ki két percre, miután Tóvízi Petrát törölte képen. Falusi-Udvardi rögtön büntetett a szélről, de Alisia Boiciuc hátrányból is gólt szerzett, amire Klujber válaszolt azonnal. Itt nem ért véget a rohanás, Lorena Ostase, majd Kuczora is gólt lőtt. 7-5-ös magyar vezetésnél jött egy kis szusszanás, amit Vámos Petra betörésből szerzett gólja tört meg.
Szemerey Zsófi hatalmas bravúrral védte a beálló ziccerét, ami után Márton Gréta a szélről büntetett, ezt követően Szemerey egy támadásból kétszer is a kapufára imádkozta a labdát. 9-5-ös magyar előnynél Octaviu Mihaila, a román kapitány időt kért.
Az időkérés eredménye román eladott labda lett, majd Tóvízi lőtt gólt, ezzel már 10-5-re vezettünk.
Ostase beállóból lőtte be a románok hatodik gólját, de a túloldalon Tóvízi is újabb gólt passzírozott be. Újabb nagy rohanás, egy gyors gólváltás és eladott labdák jöttek mindkét oldalon, Szemerey védése hozott megint megnyugvást a védekezésünkben, de a román cserekapus, Bianca Curment is felnőtt a feladathoz, Márton és Falusi-Udvardi ziccereit is fogta.
Ezt követően Mihai és Márton újabb góljai után megint Szemerey védett ziccert, ahogy Curment is, de erre jött a válasz, 13-9-nél Golovin mester érezte úgy, hogy bele kell nyúlni a meccsbe.
Az időkérés után Simon Petra lövését is védte Curment, aki ötből négy védésnél járt ekkor.
Bordás Réka kiállítása után Grozav lőtt gólt hetesből, majd Rosu góljával már csak 13-11 volt ide, de Faragó Lea talpról a kapuba bombázott, igaz, üres kapura rögtön kaptunk is egyet. A kapufa mentett meg minket attól, hogy egy gólra feljöjjenek, de Kovács Anett lövését is a lécre tolta Curment kapus.
Öt perccel a félidő vége előtt Klujber lőtt egy nyugtató gólt, majd Bordás harcolt ki két percet Ostasénak, Simon pedig azonnal gólt lőtt, újra néggyel vezettünk, amikor Papp Nikoletta is kapott egy két percet, ahogy Hársfalvi Júlia is, miközben Mihai lőtt gólt a szélről.
Klujber így is gólt szerzett, de kaptunk is kettős hátrányban, sőt, Faragót is kiküldték, amiért nem engedte elvégezni a románok szabaddobását. Hiába kaptunk gólt, Simon hetest harcolt ki, amit Klujber belőtt, de a végén még kaptunk egyet hátrányból, így 18-16-os előnnyel fordultunk.
Második félidő
A második félidőre kapust cseréltünk, Janurik Kinga érkezett Szemerey helyére, de Rosut ez nem zavarta, rögtön gólt szerzett. Mi hibáztunk támadásban, de szerencsére Boiciuc is, így nem tudtak kiegyenlíteni a románok.
Vámos ziccerét is leleste Curment, aki megbabonázta a mieinket, de Janurik is nagyot védett.
Rengeteget hibáztunk támadásban, de szerencsére a védekezésünk rendben volt, majd Vámos bombázott a kapuba, amikor már öt percnél is több eltelt a második félidőből, de szinte azonnal gólt is kaptunk. Tóvízi egy kipattanót szedett össze és lőtt a kapuba, ekkor 20-18-ra vezettünk, de Boiciuc megszerezte zsinórban harmadik gólját is, nem tudtunk ellépni erről az egy-két gólról.
Janurik Kinga ziccert védett, Vámos pedig góllal büntetett a túloldalon. Ostase újabb ziccerét már nem tudta védeni Janurik, de Vámos is tarthatatlan volt, ezekben a percekben miatta is tudtuk tartani az előnyt.
A román beálló hibája után Tóvízi lőtt gólt, de megint azonnal kaptunk is egyet. Mindkét csapat nagyon ideges volt, de Falusi-Udvardi a sok hiba után újra gólt szerzett, ezzel 24-21 volt ide.
Janurik hetesből kapott gólt, majd Tóvízi is betalált, ami után belemenést harcoltunk ki védekezésben. Többször is támadhattunk a négygólos vezetésért, de semmi sem sikerült támadásban, majd a románok időt kértek.
Ostase megint beállóból lőtt gólt, de Albek Anna hamar visszaállította a háromgólos előnyt. A védekezésünk kezdett összeállni, de a beállóval megint nem tudtunk mit kezdeni, mint Svájc ellen. Ostase újabb góljára ezúttal Vámos válaszolt azonnal.
27-24-nél a románok eladták a labdát, ami után Albek góljával már 28-24-re vezettünk. Albek lövés után könyökkel szállt bele ellenfelébe, akit ápolni is kellett.
Kilenc perc volt hátra, amikor Janurik rúgott ki egy labdát, majd újra Albek villant, amire Eva Kerekes válaszolt azonnal, így nem lehetett teljesen megnyugodni.
Bordás lövése alig, de bevánszorgott a gólvonal mögé, de nem tudtuk kivédekezni a román támadásokat, Golovin pedig 30-26-nál időt is kért.
Az időkérés után eladtuk a labdát és a románok szereztek gólt, Albek pedig ziccert rontott, majd eladta a labdát, de Janurik megint bravúrral húzta ki a csapatot a bajból.
Simon eladta a labdát, de a románok is ugyanígy tettek, majd Popa lőtt egyet és feljöttek kettőre három és fél perccel a vége előtt.
Ekkor Kuczora lőtt hihetetlenül fontos gólt, majd Janurik mutatott be újabb hatalmas bravúrt. Klujber a legjobbkor lőtt újabb gólt, és kiharcolt egy kiállítást is, 32-28-nál. Innen már nem lehetett kikapni.
A románok még időt kértek, de eladták a labdát, innen pedig tényleg nem volt már visszaút a románoknak, Hársfalvi és Klujber lőtt még egy-egy gólt és kaptunk is egyet, így a pontos végeredmény 34-29 lett. Az eredmény viszonylag sima lett, de nagyon küszködős volt a meccs, hiába vezettünk végig.
A meccs legjobbjának Tóvízi Petrát választották, aki öt lövésből öt gólt szerzett.
Jöhet a folytatás két nap múlva Japán ellen.
Eredmény, középdöntő, 1. forduló, I. csoport:
Magyarország-Románia 34-29 (18-16)
Rotterdam, v.: Jovandic, Sekulic (szerbek)
lövések/gólok: 53/34, illetve 50/29
gólok hétméteresből: 2/2, illetve 3/3
kiállítások: 8, illetve 6 perc
Magyarország: Szemerey - Falusi-Udvardi 3, Vámos 5, Klujber 7, Tóvizi 5, Kuczora 4, Márton 3, cserék: Papp, Simon 1, Bordás 1, Faragó Lea 1, Kovács, Hársfalvi 1, Janurik, Albek 3
- További cikkek: