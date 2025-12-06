A negyeddöntőbe már bejutott két együttes, a tavalyi Európa-bajnokság második és harmadik helyezettje találkozik vasárnap 20.30-tól a rotterdami Ahoy Arenában: a kontinensbajnoki bronzérmes magyar válogatott hét, az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán alakulat nyolc ponttal várja a záró kört, azaz a csoportelsőség megszerzéséhez győznie kell Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének.

Reméljük, Dánia ellen is ünnepelhet majd a magyar válogatott

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott tíz éve nyert utoljára a dánok ellen

Ez az elmúlt húsz évben összesen kétszer sikerült az aktuális magyar válogatottnak: 2015. december 9-én, tehát két nap híján tíz évvel korábban Herningben a világbajnokság csoportkörében 29-22-re nyert a házigazda ellen, míg 2005-ben a vb bronzmérkőzésén Szentpéterváron 27-24-re kerekedett felül a nemzeti csapat.

A húsz esztendővel ezelőtti találkozón kétszer volt eredményes Ferling Bernadett, aki az MTI-nek felidézte: átalakított, megfiatalított kerettel szerepeltek azon a vb-n, így kicsit még saját maguk számára is meglepetés volt a harmadik hely megszerzése.

Jól sikerült az egész csapatnak az a találkozó, voltak olyanok, akik Dániában légióskodtak, ők különösen bizonyítani akartak, így minden összeállt. Akkor sem gondolták, hogy meg tudjuk őket verni, az előjelek nagyjából hasonlóak voltak, mint most, akkor sem mi voltunk az esélyesek

— fogalmazott a világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnoki bronzérmes korábbi kiválóság. Meglátása szerint a dán kézilabda alapértékei és stílusa most is teljesen ugyanolyanok, mint 2005-ben, a válogatottjukra jellemző, hogy a játékosok önbizalommal teltek.

„Nagyon vagányak és iszonyatosan gyorsak. Ezt látjuk tőlük ezen a világbajnokságon is: megpróbálnak labdát szerezni és abból néhány másodperc alatt be is fejezik a támadásukat, legtöbbször góllal teszik ezt” - mutatott rá Ferling, aki jelenleg az M4 Sport szakértőjeként dolgozik a vb-n.

Minimálisra kell csökkenteni a hibák számát

Arról, mi lehet a kulcsa annak, hogy újabb tíz év után ezúttal is világbajnokságon sikerüljön nyerni Dánia ellen, ezzel folytatva a sormintát, úgy vélekedett, hogy a magyar válogatott hibáinak a számát a minimálisra kell csökkentenie, mivel ezeket rögtön megtorolják a skandinávok.

Olyan befejezések kellenek, amelyek semmiképpen sem elszórt, kezükbe adott labdák, hanem minimum kapura lövések, hogy ne tudjanak minden alkalommal gyors támadást vezetni. A kemény védekezés és a jó kapusteljesítmény pedig ma már mindenki ellen alap

— szögezte le.