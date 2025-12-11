Szerdán este a magyar válogatott simán, 28-23-ra kikapott a női kézilabda-világbajnokságon Hollandia legjobbjaitól. A lefújást követően a nemzeti csapat tagjai, élükön a szövetségi kapitánnyal csalódottan és érzelmektől túlfűtve értékeltek, megemlítve azt is, hogy a játékvezetés miatt rendkívül nehéz dolguk volt a meccsen. Mindezek mellett még szerda este a holland sportnieuws.nl sportoldal ezzel a felütéssel kezdte a találkozót összefoglaló cikkét: „Hollandia meggyőző győzelmével örömet okozott a királynak a kézilabda-világbajnokságon, de ellenfele már várja az elődöntőben.”

A magyar válogatott a hollandok elleni vereségével a hetedik helyen végzett a vb-n

A magyar válogatott elveszítette a csapatkapitányát

A mérkőzés kapcsán tárgyilagosan indult az összefoglaló, amelyben még a király is szóba került: „Az első percben Hollandia Angela Malestein révén szerzett vezetést, majd Dione Housheer ezután megduplázta az előnyt. Magyarország azonban öt perc után kiegyenlített: 3-3. Tizenöt perc elteltével a hollandok visszavették a kétgólos vezetést. Végül Hollandia ötgólos előnnyel vonult el a félidei szünetre, és ez az előny a félidő után is megmaradt. 39 perc után Magyarországnak a csapatkapitánya nélkül kellett folytatnia a mérkőzést. Klujber Katrin piros lapot kapott a Bo van Wetering elleni szabálytalanságáért. A találkozó végső szakaszában aztán a holland csapat is piros lapot kapott, Kelly Dulfert kiállították. Ez a büntetés azonban nem volt hatással az elődöntőbe jutásra. A Magyarország elleni mérkőzésen még a király is ott volt, ugyanis Willem-Alexander uralkodó ott ült a lelátón. A király a meccs előtt több munkatárssal is beszélt a világbajnokságot kísérő társadalmi programokról. Hollandia remek formában van, és eddig minden mérkőzését megnyerte a tornán. Szerdán újabb hatalmas ünneplés tört ki az Ahoy Arénában.”

A holland csapatnak egyébként ez az első elődöntőbe jutása egy nagy tornán a 2019-es világbajnokság óta. Az elmúlt hét nagy tornán (három Európa-bajnokság, két világbajnokság és két olimpia) nem jutottak ilyen messzire.