A vb-középdöntő végjátékára erős üzenettel érkezett a magyar válogatott: a nemzetközi szövetség, az IHF weboldala felidézte, hogy Magyarország legjobb világbajnoki szereplése 60 éves: 1965-ben vb-aranyérmet nyert Magyarország. Ezt idézi meg az alkalmi mez is: fehér alapon piros-zöld mellcsíkkal. A játékosok imádják, Vámos Petra pedig úgy fogalmazott: a mez jelentése inspiráló, és bízik benne, hogy a teljesítményükkel megmutatják, „elég jók” hozzá.

Vámos Petra a legendás mezben vezetné sikerre a magyar válogatottat

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Vámos tudja, mire kell építenie a magyar válogatottnak

A magyar válogatott eddigi vb-je többször is arról szólt, hogy nem esik szét akkor sem, ha jönnek a nehéz percek. Volt olyan meccs, amely az első félidőben akadozott, aztán fordított a csapat, máshol az ellenfél felzárkózott, de a végjáték mégis a magyaroké lett. Japán ellen pedig hatgólos hátrányból sikerült elérni a döntetlent és ezzel együtt a negyeddöntőt is.

Ebben Vámos Petra kulcsszereplő: irányítóként ő adja meg a támadások ritmusát. Nemcsak gólokkal, hanem remek előkészítésekkel is segíti a csapatot, az IHF cikke szerint is a torna egyik legjobb kiszolgálója.

A mentalitást pedig nagyon egyszerűen fogta meg: „Úgy érzem, az a csapat ereje, hogy sohasem adja fel.”

Ugyanilyen fontos, amit még mondott: ha valami nem működik, megvan a közös hang a javításhoz. Felismerik, mi csúszott el (agresszivitás, besegítések, fegyelem), és csapatként rendbe teszik.

Dánia ellen erre különösen nagy szükség lesz, mert ott nem nagyon szokott beleférni hosszabb rövidzárlat.

Szemerey Zsófi: Az első 10-15 perc döntő lehet

A vasárnapi meccs egyik sarkalatos pontja a kezdés, azon belül is a kapusteljesítmény. Szemerey Zsófi az MTI-nek arról beszélt: a Japán elleni 26-26 után – ami ugyan negyeddöntőt ért, de érzelmileg mégis vegyesen élte meg a csapat – kellett egy éjszaka, hogy „leülepedjen”, mit is jelent az a döntetlen. Ugyanakkor büszkeségként emelte ki az utolsó tíz percet, amikor háromgólos hátrányból is többször vissza tudtak jönni, mert ez megmutatta a csapat tartását.

A dánok ellen viszont jobb az elején elkapni a fonalat, mint később futni az eredmény után. Szemerey szerint kritikus lesz az első 10–15 perc, és ezt a dán kapushoz, Anna Kristensenhez kötötte: ha sikerül korán gólt lőni rá, és megtörni a lendületét, az komoly lélektani előnyt adhat. Kapusposzton ez különösen igaz: ha valaki gyorsan kap egymás után pár gólt, nehéz visszajönni belőle.

Szemerey két nagyon konkrét dolgot is kiemelt: minél kevesebb technikai hiba, mert a dánok ezeket kíméletlenül megbüntetik, és gyors szélsőikkel pillanatok alatt könnyű gólokat szerezhetnek.

Fontos a minél kevésbé hullámzó játék, mert Dánia olyan kerettel érkezik, hogy két erős sort is be tud vetni. „Nem elég 20-25 percig jól játszani, a gyengébb időszakokat kell a lehető legrövidebbre venni.”