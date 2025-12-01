Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese a második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, majd a közvetlen kvalifikáció nyitányán 89-52-re verte pénteken az idén Európa-bajnoki negyedik finneket Szombathelyen. A magyar válogatott idei második ellenfele a belga csapat volt, amely 2011 óta minden Európa-bajnokságon ott volt, és amelynek két NBA-játékosa - Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) és Toumani Camara (Portland Trail Blazers) ezúttal sem állt a válogatott rendelkezésére. A távollétükben a belgák 79-63-as franciaországi vereséggel kezdték meg három napja a vb-selejtezőt.
Magyar részről a csütörtökön megsérült Golomán György, illetve a pénteki meccsen harcképtelenné vált Vojvoda Dávid nem volt hadra fogható, utóbbi helyére Filipovity Pétert hívta be a szakvezető.
Kilenc ponttal vezetett a magyar válogatott a szünetben
A nemzetközi szövetség előzetes erősorrendjében a magyarok a 21., a belgák a 24. helyen állnak, a többi csoportrivális közül Franciaország az 5., Finnország pedig hetedik.
A házigazdák 7-3-mal kezdtek a 3700 férőhelyes Mons.Arenában, a magyarok 9-11-nél vezettek először, majd Perl Zoltán dudaszós triplájával hozták a nyitónegyedet. A folytatásban 11 ponttal elhúztak a remekül triplázó vendégek, főként a honosított Nate Reuvers révén, aki egymaga 13 pontot dobott az első húsz percben. A nagyszünetben 36-45 volt az állás.
Elképesztő izgalmak a hajrában
Térfélcsere után a belgák egy 8-0-s rohammal felzárkóztak, de a kiváló védekezésnek és Benke Szilárdnak köszönhetően hamarosan 15 pontra nőtt az előny. Az 55-66-ról induló zárószakaszban ismét egy pontra feljöttek a hazaiak, majd a 34. percben - 12-11 óta először - átvették a vezetést.
A 17-2-es rohamot bemutató belga együttesben Retin Obasohan és Loic Schwartz tarthatatlannak bizonyult, de az Okorn-gárda nem roppant össze, és tartotta a lépést szárnyaló ellenfelével. A kiélezett és izgalmas hajrában felváltva vezettek a csapatok, a túloldalon Obasohan és Schwartz is kipontozódott, majd fél perccel a vége előtt Reuvers büntetőivel 83-86 állt a nagyórán. A hátralévő időben sikerült megőrizni az előnyt, az utolsó támadást pedig elizgulták a házigazdák (nem tudták rádobni az utolsó hármast a remekül védekező magyarok mellől), így a válogatott továbbra is veretlen a kvalifikációban.
Eredmény, G csoport, 2. forduló:
Belgium - Magyarország 85-87 (15-18, 21-27, 19-24, 30-21)
Pontszerzők: Obasohan 31, Schwartz 15, Van den Eynde 15, Ledegen 13, Tumba 6, Mennes 3, Izaw Bolavie 2, illetve Reuvers 26, Benke 19, Perl 14, Lukács 9, Somogyi 7, Meleg 5, Cseh 3, Pallai 2, Pongó 2.
A kvalifikáció hátralévő négy mérkőzésére jövő február-márciusban, illetve júliusban kerül sor.
A csoport másik meccsén a magyarok által pénteken legyőzött finnek óriási meglepetésre megverték az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaországot.
Magyarország vezeti a csoportot
A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban - jelentette az MTI.
A csoport másik mérkőzésén:
Finnország-Franciaország 83-76
Az állás:
1. MAGYARORSZÁG 4 pont
2. Franciaország 3 (155-146)
3. Finnország 3 (165-165)
4. Belgium 2
A magyar csapat további menetrendje:
2026. február 27.: Magyarország–Franciaország
2026. március 1.: Franciaország–Magyarország
2026. július 3.: Finnország–Magyarország
2026. július 6.: Magyarország–Belgium
