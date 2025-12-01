Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese a második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, majd a közvetlen kvalifikáció nyitányán 89-52-re verte pénteken az idén Európa-bajnoki negyedik finneket Szombathelyen. A magyar válogatott idei második ellenfele a belga csapat volt, amely 2011 óta minden Európa-bajnokságon ott volt, és amelynek két NBA-játékosa - Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) és Toumani Camara (Portland Trail Blazers) ezúttal sem állt a válogatott rendelkezésére. A távollétükben a belgák 79-63-as franciaországi vereséggel kezdték meg három napja a vb-selejtezőt.

Benke Szilárd 19 ponttal segítette győzelemhez a magyar válogatottat

Fotó: facebook.com/hunbasket1

Magyar részről a csütörtökön megsérült Golomán György, illetve a pénteki meccsen harcképtelenné vált Vojvoda Dávid nem volt hadra fogható, utóbbi helyére Filipovity Pétert hívta be a szakvezető.

Kilenc ponttal vezetett a magyar válogatott a szünetben

A nemzetközi szövetség előzetes erősorrendjében a magyarok a 21., a belgák a 24. helyen állnak, a többi csoportrivális közül Franciaország az 5., Finnország pedig hetedik.

A házigazdák 7-3-mal kezdtek a 3700 férőhelyes Mons.Arenában, a magyarok 9-11-nél vezettek először, majd Perl Zoltán dudaszós triplájával hozták a nyitónegyedet. A folytatásban 11 ponttal elhúztak a remekül triplázó vendégek, főként a honosított Nate Reuvers révén, aki egymaga 13 pontot dobott az első húsz percben. A nagyszünetben 36-45 volt az állás.

Elképesztő izgalmak a hajrában

Térfélcsere után a belgák egy 8-0-s rohammal felzárkóztak, de a kiváló védekezésnek és Benke Szilárdnak köszönhetően hamarosan 15 pontra nőtt az előny. Az 55-66-ról induló zárószakaszban ismét egy pontra feljöttek a hazaiak, majd a 34. percben - 12-11 óta először - átvették a vezetést.

A 17-2-es rohamot bemutató belga együttesben Retin Obasohan és Loic Schwartz tarthatatlannak bizonyult, de az Okorn-gárda nem roppant össze, és tartotta a lépést szárnyaló ellenfelével. A kiélezett és izgalmas hajrában felváltva vezettek a csapatok, a túloldalon Obasohan és Schwartz is kipontozódott, majd fél perccel a vége előtt Reuvers büntetőivel 83-86 állt a nagyórán. A hátralévő időben sikerült megőrizni az előnyt, az utolsó támadást pedig elizgulták a házigazdák (nem tudták rádobni az utolsó hármast a remekül védekező magyarok mellől), így a válogatott továbbra is veretlen a kvalifikációban.