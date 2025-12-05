Gyászol a sportvilág. 62 éves korában meghalt Robin Smith, az angol krikett történetének egyik legismertebb ütőjátékosa. A Dél-Afrikában született, de Angliát képviselő sportoló Ausztráliában hunyt el, ahová az Ashes-sorozat miatt utazott. A hírt közeli barátja és korábbi csapattársa, Kevan James közölte a BBC Radio Solent műsorában.

A váratlanul meghalt Robin Smith 62 tesztmérkőzésen szerepelt Anglia színeiben, pályafutása során 4236 futást szerzett, és kilenc százast ütött. Meghalt Robin Smith, sokan gyászolják a legendát

Fotó: DAVID GRAY / AFP Meghalt Robin Smith A „The Judge”, azaz A bíró becenéven ismert krikettjátékos bravúros karrierje mellett komoly személyes problémákkal vívott. Nyíltan beszélt alkoholproblémáiról és depressziójáról, amelyekkel a visszavonulása után is hosszú ideig küzdött. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert. Sad news coming from Australia. Robin Smith is no more. The man famous for those cut shots has passed away.



RIP legend.



Only a couple of days ago I read about his struggles and today he is gone. pic.twitter.com/P6GGZNgz9H — Cricketologist (@AMP86793444) December 2, 2025 A The Times-nak néhány nappal korábban adott interjújában őszintén vallott küzdelmeiről: Azt hittem, teljesen felépültem. De miután láttam apámat abban az állapotban, és egyedül éltem, újra visszacsúsztam… tudod, egyszer alkoholista, mindig alkoholista. Mindig harcolnod kell, hogy távol tartsd magad tőle.





