Gyászol a sportvilág. 62 éves korában meghalt Robin Smith, az angol krikett történetének egyik legismertebb ütőjátékosa. A Dél-Afrikában született, de Angliát képviselő sportoló Ausztráliában hunyt el, ahová az Ashes-sorozat miatt utazott. A hírt közeli barátja és korábbi csapattársa, Kevan James közölte a BBC Radio Solent műsorában.
A váratlanul meghalt Robin Smith 62 tesztmérkőzésen szerepelt Anglia színeiben, pályafutása során 4236 futást szerzett, és kilenc százast ütött.
A „The Judge”, azaz A bíró becenéven ismert krikettjátékos bravúros karrierje mellett
komoly személyes problémákkal vívott. Nyíltan beszélt alkoholproblémáiról és depressziójáról, amelyekkel a visszavonulása után is hosszú ideig küzdött. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert.
A The Times-nak néhány nappal korábban adott interjújában őszintén vallott küzdelmeiről:
Azt hittem, teljesen felépültem. De miután láttam apámat abban az állapotban, és egyedül éltem, újra visszacsúsztam… tudod, egyszer alkoholista, mindig alkoholista. Mindig harcolnod kell, hogy távol tartsd magad tőle.
