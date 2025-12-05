Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt a mindent eldöntő bejelentés az orosz–ukrán háborúról!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyászol a sportvilág. 62 éves korában meghalt Robin Smith, az angol krikett történetének egyik legismertebb ütőjátékosa. A Dél-Afrikában született, de Angliát képviselő sportoló Ausztráliában hunyt el, ahová az Ashes-sorozat miatt utazott. A hírt közeli barátja és korábbi csapattársa, Kevan James közölte a BBC Radio Solent műsorában.

A váratlanul meghalt Robin Smith 62 tesztmérkőzésen szerepelt Anglia színeiben, pályafutása során 4236 futást szerzett, és kilenc százast ütött.

Meghalt Robin Smith, sokan gyászolják a legendát
Meghalt Robin Smith, sokan gyászolják a legendát
Fotó: DAVID GRAY / AFP

Meghalt Robin Smith

A „The Judge”, azaz A bíró becenéven ismert krikettjátékos bravúros karrierje mellett 

komoly személyes problémákkal vívott. Nyíltan beszélt alkoholproblémáiról és depressziójáról, amelyekkel a visszavonulása után is hosszú ideig küzdött. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert.

A The Times-nak néhány nappal korábban adott interjújában őszintén vallott küzdelmeiről:  

Azt hittem, teljesen felépültem. De miután láttam apámat abban az állapotban, és egyedül éltem, újra visszacsúsztam… tudod, egyszer alkoholista, mindig alkoholista. Mindig harcolnod kell, hogy távol tartsd magad tőle.

Meghalt a Veszprém korábbi magyar válogatott kézilabdázója
Gyászol a magyar labdarúgás: meghalt a korábbi NB I-es focista


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!