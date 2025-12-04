Meghalt a Veszprém korábbi magyar válogatott kézilabdázója

Gyászol a magyar sportélet. Ötvenkét éves korában meghalt Mohácsi Árpád, a Veszprém korábbi magyar válogatott kézilabdázója.
Fájdalmasan fiatalon, mindössze 52 éves korában meghalt az egykori klasszis kézilabdázó, Mohácsi Árpád.
Meghalt Mohácsi Árpád
Ötvenkét éves korában elhunyt csapatunk korábbi játékosa, Mohácsi Árpád.
Az átlövő a 2002-03-as idényben erősítette az akkor Fotex KC Veszprém néven szereplő együttesünket, amelyet 15 góllal segített hozzá a bajnoki címhez, továbbá Magyar Kupát is nyert vele" – jelentette be a tragikus hírt a közösségi oldalán a Veszprém kézicsapata.
Mohácsi Árpád „Moha" 77 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, 2000-ben pedig hazánk legjobb kézilabdázójává választották meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!