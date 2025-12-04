Meghalt a Veszprém korábbi magyar válogatott kézilabdázója

Fájdalmasan fiatalon, mindössze 52 éves korában meghalt az egykori klasszis kézilabdázó, Mohácsi Árpád.

Meghalt a 77-szeres magyar válogatott kézilabdázó, Mohácsi Árpád

Fotó: Veszprém Handball Club/Faebook

Ötvenkét éves korában elhunyt csapatunk korábbi játékosa, Mohácsi Árpád.

Az átlövő a 2002-03-as idényben erősítette az akkor Fotex KC Veszprém néven szereplő együttesünket, amelyet 15 góllal segített hozzá a bajnoki címhez, továbbá Magyar Kupát is nyert vele" – jelentette be a tragikus hírt a közösségi oldalán a Veszprém kézicsapata.