Gyász

Meghalt a Veszprém korábbi magyar válogatott kézilabdázója

Gyászol a magyar sportélet. Ötvenkét éves korában meghalt Mohácsi Árpád, a Veszprém korábbi magyar válogatott kézilabdázója.

Fájdalmasan fiatalon, mindössze 52 éves korában meghalt az egykori klasszis kézilabdázó, Mohácsi Árpád.

Fotó: Veszprém Handball Club/Faebook

Meghalt Mohácsi Árpád

Ötvenkét éves korában elhunyt csapatunk korábbi játékosa, Mohácsi Árpád.

Az átlövő a 2002-03-as idényben erősítette az akkor Fotex KC Veszprém néven szereplő együttesünket, amelyet 15 góllal segített hozzá a bajnoki címhez, továbbá Magyar Kupát is nyert vele" – jelentette be a tragikus hírt a közösségi oldalán a Veszprém kézicsapata.

Mohácsi Árpád „Moha" 77 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, 2000-ben pedig hazánk legjobb kézilabdázójává választották meg.

