A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát. Molnárt azért tiltották el, mert a Gyergyó elleni összecsapáson megharapta a játékvezetőt.
A bajnokság hivatalos oldalán azt írják, hogy a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében a vonalbíró megpróbálta szétválasztani Gerads Dallas Jayt és Molnár Bálintot, utóbbi játékos pedig megharapta a bírót.
Megharapta a bírót a magyar hokis
Molnár azzal védekezett, hogy véletlenül harapott, ugyanakkor a fegyelmi bizottság indoklása szerint „egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben.”
A fegyelmi bizottság az esetet a hirtelen felindulás kategóriába sorolta, a játékos klubjának még 800 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.
