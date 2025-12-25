Live
A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát. Molnárt azért tiltották el, mert a Gyergyó elleni összecsapáson megharapta a játékvezetőt.

A bajnokság hivatalos oldalán azt írják, hogy a Gyergyó elleni összecsapás 59. percében a vonalbíró megpróbálta szétválasztani Gerads Dallas Jayt és Molnár Bálintot, utóbbi játékos pedig megharapta a bírót.

Molnár Bálint megharapta a bírót a Gyergyó elleni meccsen
Molnár Bálint megharapta a bírót a Gyergyó elleni meccsen
Fotó: Erste Liga/Facebook

Megharapta a bírót a magyar hokis

Molnár azzal védekezett, hogy véletlenül harapott, ugyanakkor a fegyelmi bizottság indoklása szerint „egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben.”

A fegyelmi bizottság az esetet a hirtelen felindulás kategóriába sorolta, a játékos klubjának még 800 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.


 

