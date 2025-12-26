A hétszeres világbajnok Michael Schumacherről, illetve leginkább az állapotáról nem sokat lehet tudni 2013. decemberi síbalesete óta, de néha előkerül valaki, aki megoszt valami új információt a legendáról. Így történt ez márciusban is, akkor Felix Görner mondott pár konkrétumot, aki korábban a németországi RTL-es F1-es közvetítések riportere volt: „Nagyon szomorú a helyzet. Ő egy ápolásra szoruló személy, aki teljesen a gondozóitól függ. Nem tudja szavakkal kifejezni magát... Legfeljebb húsz embernek engedik, hogy igazán közel legyen hozzá. Szerintem ez a helyes megközelítés, a család az érdekeit szem előtt tartva jár el. [Schumacher] mindig is védte a magánéletét, és ez nem fog változni” ‒ mondta akkor Görner.

Michael Schumacher a Forma-1 mellett a focit is imádta

Fotó: FRANCOIS FLAMAND / DPPI media

Michael Schumacher mellett Szoboszlai Dominik volt a sztár

A hónap másik sztárja egyértelműen a Liverpool válogatott középpályása volt, aki március 25-én egy meghitt, szűk családi körben tartott szertartás során feleségül vette menyasszonyát, Buzsik Borkát. A sajtóinfók szerint az esküvő igazán meghitt esemény volt, melyen csak az ifjú pár legközelebbi hozzátartozói vettek részt. Egyébként az eljegyzés és az esküvő között nagyjából fél év telt csak el, mert a fiatalok 2024 októberében ugyancsak a közösségi médiában jelentették be, hogy megtörtént a lánykérés.

Még mindig Szoboszlainál maradva, ugyanebben a hónapban a török labdarúgó-válogatott 3-0-ra győzött Magyarország vendégeként a Nemzetek Ligája osztályozójának visszavágóján. A mérkőzés egyik legjobbja Arda Güler volt, aki meccs közben és még azután is vitába keveredett Szoboszlai Dominikkel is. A török focista teljesítményét a Real Madrid szurkolói sem hagyták szó nélkül, akkor azt mondták, hogy szerintük jobb lenne, ha Güler inkább távozna Madridból, mert megérdemelné, hogy több lehetőséget kapjon, ráadásul jókora összeget kaphatna érte a klub. És a törökök kapcsán felemlegettünk egy 18 évvel ezelőtti válogatott meccset a két nemzeti csapat között, ahol több mint valószínű, hogy csalás történt a bíró részéről.