Németh Erzsébet szombaton hunyt el. A korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza.

Meghalt Németh Erzsébet

Fotó: MTI

Németh Erzsébet két olimpián szerepelt

Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. A kézilabdázó irányítóként és beállóként a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette, s 230 alkalommal húzta magára a nemzeti mezt. Legnagyobb sikereként olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst- és két bronzérmet szerzett, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal.

Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.