Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Sport

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hetvenkét éves korában elhunyt Csajbók Sándorné Németh Erzsébet, az 1976-os montréali olimpián bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott játékosa - tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) fia, Csajbók Sándor. Németh Erzsébet három világbajnokságon is érmet szerzett.

Németh Erzsébet szombaton hunyt el. A korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza.

Meghalt Németh Erzsébet
Meghalt Németh Erzsébet
Fotó: MTI

Németh Erzsébet két olimpián szerepelt

Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. A kézilabdázó irányítóként és beállóként a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette, s 230 alkalommal húzta magára a nemzeti mezt. Legnagyobb sikereként olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst- és két bronzérmet szerzett, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal.

Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!