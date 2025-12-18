Az NKA Pécs szenzációs idényt fut, mivel 12/0-s győzelmi mérleggel vezeti a női kosárlabda NB I tabelláját, és az Európa Kupában is veretlenül zárta a csoportkört. Ezzel a harmadik legerősebb csoportgyőztesként jutott a rájátszásba, ahol a 32 klub közül 26.-ként rangsorolt Gernika gárdáját kapta ellenfélül. A múlt heti első meccsen azonban megszakadt Djokics Zseljko vezetőedző együttesének a sorozata, mivel április 9. és 19 győzelem után alulmaradtak, ráadásul 62-43-ra, ami igencsak nehéz visszavágót sejtetett.

Az NKA Pécs kosárlabdacsapata közel volt a bravúros fordításhoz az Európa Kupa rájátszásában

Fotó: nkapecswomen.hu

A legrosszabbkor omlott össze az NKA Pécs

A szerdai csata nyitónegyedében ötpontos előnyre sikerült szert tenniük a baranyaiaknak, ez még messze volt az áhított legalább húszpontos sikertől. A folytatásban a cseh Julia Reisingerova révén elhúztak a házigazdák, a félidőben már csak nyolc pont hiányzott a célhoz (41-29). Fordulás után a válogatott Studer Ágnest nélkülöző baranyaiak fokozták a tempót, és 19 pontra növelték a különbséget (57-38), vagyis ekkor már összesítésben döntetlenre álltak a felek, és elérhető közelségben volt a továbbjutás. Az MTI beszámolója szerint ekkor azonban kidolgozatlan dobások és elkapkodott támadások következtek, így a baszkok összeszedték magukat, és 14 pontra feljöttek. A Pécs ezért hosszú hajrát nyitott a zárószakaszban, és mindent egy lapra feltéve rohamozott, ismét sikerült 18 ponttal ellépnie, de a Gernika nem hagyta magát. Az utolsó perc 75-59-ről indult, Reisingerova duplájával és büntetőjével ismét kiegyenlítetten állt a párharc, majd sikerült egy támadást kivédekezni, csakhogy a Lauber Dezső Sportcsarnok közönségének legnagyobb bánatára

a hátralévő tizenhat másodperc katasztrofálisan alakult: előbb a hazaiak egy rossz passzból eladták a labdát, majd a rivális a hátralévő öt másodpercben Masa Jankovics duplájával eldöntötte a nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharcot.

Djokics Zseljko pozitívumokat is talált

„Sajnálom, hogy most mindenki szomorú, természetesen én is csalódott vagyok. A hosszabbításhoz elegendő, 19 pontos vezetésnél az utolsó támadásunk során még csak dobásig sem jutottunk el, de a kosárlabdában soha nem csak az utolsó másodperceket kell nézni. Ami előtte történt, arra nagyon büszke vagyok. A lányok szenzációsan játszottak, mindent kiadtak magukból.

Nem sikerült továbbjutnunk, de ez a fiatal csapat rengeteget tanulhat ebből a párharcból.

Most újra tudunk edzeni, fejlődni, és csapatként előrelépni. Gratulálok az ellenfélnek, sok sikert kívánok nekik a folytatásban, és köszönöm a szurkolóink elképesztő támogatását” – nyilatkozta Djokics Zseljko vezetőedző a találkozó után.