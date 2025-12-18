Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Vigyázat!

Borzalmas új átverés terjed! Az összes pénzét elvehetik a csalók

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idegenbeli 19 pontos vereséget követően az NKA Universitas Pécs hazai pályán 17 ponttal győzte le a spanyol Gernikát szerdán a női kosárlabda Európa Kupa rájátszásában, a párharc visszavágóján, így búcsúzott a sorozattól. Az NKA Pécs vezetőedzője, Djokics Zseljko talált pozitívumokat is annak ellenére, hogy tizenhat másodperccel a vége előtt döntetlen állásnál a továbbjutásért támadott a csapata.

Az NKA Pécs szenzációs idényt fut, mivel 12/0-s győzelmi mérleggel vezeti a női kosárlabda NB I tabelláját, és az Európa Kupában is veretlenül zárta a csoportkört. Ezzel a harmadik legerősebb csoportgyőztesként jutott a rájátszásba, ahol a 32 klub közül 26.-ként rangsorolt Gernika gárdáját kapta ellenfélül. A múlt heti első meccsen azonban megszakadt Djokics Zseljko vezetőedző együttesének a sorozata, mivel április 9. és 19 győzelem után alulmaradtak, ráadásul 62-43-ra, ami igencsak nehéz visszavágót sejtetett.

Az NKA Pécs kosárlabdacsapata közel volt a bravúros fordításhoz az Európa Kupa rájátszásában
Az NKA Pécs kosárlabdacsapata közel volt a bravúros fordításhoz az Európa Kupa rájátszásában
Fotó: nkapecswomen.hu

A legrosszabbkor omlott össze az NKA Pécs

A szerdai csata nyitónegyedében ötpontos előnyre sikerült szert tenniük a baranyaiaknak, ez még messze volt az áhított legalább húszpontos sikertől. A folytatásban a cseh Julia Reisingerova révén elhúztak a házigazdák, a félidőben már csak nyolc pont hiányzott a célhoz (41-29). Fordulás után a válogatott Studer Ágnest nélkülöző baranyaiak fokozták a tempót, és 19 pontra növelték a különbséget (57-38), vagyis ekkor már összesítésben döntetlenre álltak a felek, és elérhető közelségben volt a továbbjutás. Az MTI beszámolója szerint ekkor azonban kidolgozatlan dobások és elkapkodott támadások következtek, így a baszkok összeszedték magukat, és 14 pontra feljöttek. A Pécs ezért hosszú hajrát nyitott a zárószakaszban, és mindent egy lapra feltéve rohamozott, ismét sikerült 18 ponttal ellépnie, de a Gernika nem hagyta magát. Az utolsó perc 75-59-ről indult, Reisingerova duplájával és büntetőjével ismét kiegyenlítetten állt a párharc, majd sikerült egy támadást kivédekezni, csakhogy a Lauber Dezső Sportcsarnok közönségének legnagyobb bánatára 

a hátralévő tizenhat másodperc katasztrofálisan alakult: előbb a hazaiak egy rossz passzból eladták a labdát, majd a rivális a hátralévő öt másodpercben Masa Jankovics duplájával eldöntötte a nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharcot.

Djokics Zseljko pozitívumokat is talált

„Sajnálom, hogy most mindenki szomorú, természetesen én is csalódott vagyok. A hosszabbításhoz elegendő, 19 pontos vezetésnél az utolsó támadásunk során még csak dobásig sem jutottunk el, de a kosárlabdában soha nem csak az utolsó másodperceket kell nézni. Ami előtte történt, arra nagyon büszke vagyok. A lányok szenzációsan játszottak, mindent kiadtak magukból. 

Nem sikerült továbbjutnunk, de ez a fiatal csapat rengeteget tanulhat ebből a párharcból. 

Most újra tudunk edzeni, fejlődni, és csapatként előrelépni. Gratulálok az ellenfélnek, sok sikert kívánok nekik a folytatásban, és köszönöm a szurkolóink elképesztő támogatását” – nyilatkozta Djokics Zseljko vezetőedző a találkozó után.

Az NKA Pécs a 2025-ös évet az ELTE BEAC Újbuda otthonában zárja szombaton, az NB I 13. fordulójában.

Női kosárlabda Európa Kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó:

Három magyar városban is varázsol a Harlem Globetrotters
Földön fekve rúgott bele ellenfelébe a Győr csapatkapitánya – videó
Botrány az NB I-es kosármeccsen, ütötték-verték egymást a szurkolók – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!